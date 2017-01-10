Какую ставку НДС должен применить перевозчик, забирающий груз со склада временного хранения (далее – СВХ) на территории Беларуси по CMR-накладной, где в графе 2 указан получатель с его адресом в РБ?

В инструкциях по заполнению накладных ТТН-1 и ТН-2 не предусмотрена выписка накладных на внутреннее перемещение с СВХ. Какую накладную следует использовать в данном случае?