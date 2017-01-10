Вопрос-ответ
Перевозка груза со склада временного хранения:
документы и ставка НДС
Какую ставку НДС должен применить перевозчик, забирающий груз со склада временного хранения (далее – СВХ) на территории Беларуси по CMR-накладной, где в графе 2 указан получатель с его адресом в РБ?
В инструкциях по заполнению накладных ТТН-1 и ТН-2 не предусмотрена выписка накладных на внутреннее перемещение с СВХ. Какую накладную следует использовать в данном случае?
При оказании услуг по перевозке груза в рассматриваемом случае применяется ставка НДС в размере 20%. Полагаем, что перевозку можно осуществлять на основании международной товарно-транспортной накладной «СМR».
Согласно подп. 1.1.1 п. 1 ст. 102 НК ставка НДС в размере 0% установлена при реализации экспортируемых транспортных услуг, включая транзитные перевозки. В соответствии с п. 4 ст. 102 НК к экспортируемым транспортным услугам, облагаемым НДС по ставке в размере 0%, относятся услуги транспортной экспедиции, услуги по перемещению грузов, пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, речным и другими видами транспорта (комбинацией этих видов транспорта), грузо...