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10 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Перевозка груза со склада временного хранения:
документы и ставка НДС

10.01.2017

Какую ставку НДС должен применить перевозчик, забирающий груз со склада временного хранения (далее – СВХ) на территории Беларуси по CMR-накладной, где в графе 2 указан получатель с его адресом в РБ?

В инструкциях по заполнению накладных ТТН-1 и ТН-2 не предусмотрена выписка накладных на внутреннее перемещение с СВХ. Какую накладную следует использовать в данном случае?

При оказании услуг по перевозке груза в рас­сматриваемом случае применяется ставка НДС в размере 20%. Полагаем, что перевозку можно осуществлять на основании международной товарно-транспортной накладной «СМR».

Согласно подп. 1.1.1 п. 1 ст. 102 НК ставка НДС в размере 0% установлена при реализации экспортируемых транспортных услуг, включая транзитные перевозки. В соответствии с п. 4 ст. 102 НК к экспортируемым транспортным услугам, облагаемым НДС по ставке в размере 0%, относятся услуги транспортной экспедиции, услуги по перемещению грузов, пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, речным и другими видами транспорта (комбинацией этих видов транспорта), грузо...

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