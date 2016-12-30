Парад финансовых результатов

Рост объемов выпуска в ряде отраслей не сопровождается улучшением финансовых результатов. В значительной мере это обусловлено снижением экспортных цен, что существенно сокращает маржинальность внешней торговли и прибыльность в целом. Финансовые результаты, представленные Белстатом, выглядят неожиданно оптимистично на фоне продолжающегося спада экономики. Если ВВП по итогам 11 месяцев сократился на 2,7%, то выручка организаций за 10 месяцев выросла на 9,2%, до 141,1 млрд. BYN, а себестоимость – на 9,9% (в текущих ценах). В результате прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 0,2%, до 5,96 млрд. BYN, а чистая прибыль – на 11,1%, до 4,48 млрд. (после деноминации).

Поскольку индекс-дефлятор ВВП за тот же период составил 108%, индекс потребительских цен – 112%, а индекс цен производителей промышленной продукции – 112,6%, получается, что в реальном выражении ни выручка, ни прибыль практически не выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В придачу в долларовом выражении выручка за год сократилась на 15,4%, а корпоративная чистая прибыль – на 13,8%. Ухудшились и относительные показатели. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг сократилась с 10,3% за январь–октябрь 2015 г. до 9,4% по итогам 10 месяцев т.г., а рентабельность продаж – с 8,1 до 7,5%. При этом число убыточных организаций выросло за год с 1378 до 1582, а их удельный вес – с 18,2 до 20,9%.

Условность роста прибыли подтверждается целым рядом фактов. Можно припомнить, что в январе–феврале т.г. чистая прибыль белорусских организаций вообще была отрицательной: -2,02 млрд. BYN (после деноминационных). Однако уже по итогам I квартала, после того как было разрешено относить курсовые разницы на расходы будущих периодов, чистая прибыль волшебным образом сократилась до -0,1 млрд., а затем постепенно вышла в «плюс». Однако убытки от девальвации никуда не делись. Просто их позволено списывать на финансовые результаты до конца следующего года. Но фактически собственные источники предприятий гораздо меньше, чем показывают официальные данные.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ