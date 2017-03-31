Отходы товаров и упаковки: платить или собирать

Минжилкомхоз разработал памятку по применению норм Указа Президента от 11.07.2012 № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» (далее – Указ № 313). И хотя адресована она индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Беларуси, воспользоваться этими рекомендациями могут и юридические лица, обратившись к тем же нормам Указа № 313.

В памятке приводится алгоритм действий (в табличной форме), позволяющий определить, возникает ли у субъектов хозяйствования, занимающихся розничной торговлей на территории нашей страны, обязанность обеспечивать сбор, обезвреживание и (или) использование отходов, образующихся после утраты потребительских свойств товаров и отходов полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковок, упаковки из комбинированных материалов, в которые упакованы ввезенные товары (отходы товаров и отходы упаковки) (далее – сбор отходов), в соответствии с положениями Указа № 313, а также какие действия необходимо предпринять в случае возникновения такой обязанности.

Согласно разъяснениям Минжилкомхоза сначала нужно определить, должен ли субъект хозяйствования вообще задумываться о сборе отходов. В случае, когда товары для розничной торговли он приобрел на территории Беларуси, обязанности обеспечивать сбор отходов у него не возникает. Если же товары для розничной торговли были им самостоятельно ввезены на территорию Беларуси из-за рубежа (из России, Украины, стран ЕС, других стран), то такая обязанность возникает, когда ввезенные товары были упакованы:

– в бумажную, картонную упаковку (в картонные коробки, завернуты в бумагу);

– в полимерную упаковку (в полиэтиленовые, цел­лофановые пакеты, мешки, в пластмассовые емкости, обернуты пленкой);

– в стеклянную упаковку (в стеклянные банки, бутылки или флаконы).

При определении вида упаковки необходимо учитывать всю упаковку: и групповую (например, коробки), и индивидуальную потребительскую – т.е. ту, в которой товар будет продаваться. Если возникают сомнения относительно того, что является упаковкой, а что – нет, следует воспользоваться нормами ГОСТ 17527 «Упаковка. Термины и определения», согласно которому упаковка – это средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждения и потерь, окружающей среды, от загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения продукции.

При возникновении обязанности обеспечивать сбор отходов у субъекта хозяйствования есть два варианта ее исполнения:

1) заключить договор со специально уполномоченной организацией – оператором в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами (далее – оператор) и вносить на банковский счет оператора плату за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки (далее – плата) по факту ввоза (размер платы пропорционален весу ввезенной упаковки);

2) организовать собственную систему сбора отходов упаковки (макулатуры, отходов пластмасс) от населения (открыть приемный пункт, установить контейнеры).

Второй вариант, по мнению Минжилкомхоза, больше подходит тем, кто регулярно ввозит товары в больших объемах. При этом как организовать систему сбора отходов, сколько их нужно собирать и какую информацию при этом предоставлять оператору, определено в подп. 1.4 п. 1 Указа № 313.

Что касается первого варианта, то до 22-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором у субъекта хозяйствования возник первый случай обязанности по обеспечению сбора отходов (первый ввоз товаров в упаковке), он должен зарегистрироваться в Реестре производителей и поставщиков на сайте www.vtoroperator.by и заключить договор с оператором. Процедура регистрации бесплатная, занимает 3 рабочих дня со дня получения оператором пакета документов, в который входят:

– заявление;

– уведомление;

– заверенная копия документа о государственной регистрации;

– подписанный договор.

Если у субъекта хозяйствования есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), которая применяется для уплаты налогов, то документы подаются оператору в электронном виде через систему регистрации на сайте www.vtoroperator.by. При отсутствии средств ЭЦП пакет документов отправляется почтой по адресу: Учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов», 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 25, к. 200.

Формы уведомления, заявления и договор размещены на том же сайте www.vtoroperator.by в разделе «Важно знать» (http://vtoroperator.by/content/ postavshchikam-i-proizvoditelyam-tovarov-i-upakovki- kak-zaklyuchit-dogovor-s-operatorom-na-v).

Обязанность по обеспечению сбора отходов выполняется за отчетный период – квартал. При этом для ее исполнения необходимо определить вес всей упаковки, в которую был упакован товар, ввезенный в течение квартала, причем отдельно по трем видам упаковки:

– всей картонной и бумажной;

– всей полимерной;

– всей стеклянной.

Определить вес упаковки можно различными способами: по данным в товаросопроводительных документах (используя разницу веса брутто и веса нетто), обычным взвешиванием либо расчетным методом.

Затем необходимо рассчитать сумму платы за квартал, которую нужно будет внести на расчетный счет оператора, указанный в заключенном договоре, по каждому виду упаковки исходя из размеров за 1 тонну, установленных в постановлении Совмина от 31.07.2012 № 708:

– 100 BYN за 1 тонну бумажной и картонной упаковки;

– 130 BYN за 1 тонну полимерной упаковки;

– 270 BYN за 1 тонну стеклянной упаковки.

После завершения расчетов следует заполнить и выслать оператору отчет о выполнении обязанности по обеспечению сбора отходов за квартал, в котором в разделе 1 указывается следующая информация:

– вид упаковки (словами);

– вес упаковки за квартал;

– установленный размер платы;

– сумма платы за квартал.

При наличии ЭЦП отчет заполняется в электронном виде через систему на сайте www.vtoroperator.by. В противном случае отчет отправляется по почте по указанному выше адресу.

Перечислить плату за отчетный период на расчетный счет оператора, указанный в договоре, необходимо не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. При этом если размер платы с учетом нарастания за каждый квартал года не превышает базовую величину (БВ), то перечислить ее можно по итогу года – не позднее 22 января года, следующего за годом, в котором возникла обязанность по обеспечению сбора отходов.

Надо учитывать, что если в один из кварталов года субъект хозяйствования осуществил ввоз товара и у него возникла обязанность по обеспечению сбора отходов за этот квартал, которую он выполнил, перечислив плату за отчетный период на расчетный счет оператора и выслав ему отчет, то отчеты придется подавать до конца текущего года, даже если в следующих кварталах товары больше ввозиться не будут.

Обязанность подавать отчеты ежеквартально возникает и в случае, когда размер платы у субъекта хозяйствования не превышает БВ и перечисление ее разрешено по итогу года.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ