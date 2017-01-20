Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе—ноябре 2016 года

Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции1) Индексы потребительских цен1) Азербайджан 96,1 99,4 100,6 101,7 155,0 112,2 Армения 100,42) 106,8 221,7 97,5 106,3 97,8 Беларусь 97,3 99,1 96,3 96,1 108,3 110,1 Казахстан 100,42) 98,6 99,7 100,5 117,5 107,5 Кыргызстан 103,2 102,7 104,7 105,6 97,3 98,5 Молдова 103,32) 99,43) 97,5 100,13)4) 102,3 101,8 Россия 99,32) 100,8 100,6 94,9 106,8 105,0 Таджикистан 106,72) 116,3 100,2 106,1 111,2 105,8 Туркменистан2) 106,2 . . . 101,9 116,65)6) . . . 103,67) Узбекистан2) 107,8 105,8 104,88) 114,26) . . . . . . Украина 102,09) 102,1 103,1 103,7 131,5 111,4 Всего по СНГ 99,72) 100,6 100,3 96,3 111,2 106,5 Справочно СНГ: январь–ноябрь 2015 г. в % к январю–ноябрю 2014 г. 96,710) 96,7 97,6 90,9 112,611) 116,311)

Примечание: Здесь и далее – данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.

ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине – с учетом отдельных положений СНС 2008.

С 1 июля 2016 г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.

1) Ноябрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

2) Январь–сентябрь 2016 г. в % к январю–сентябрю 2015 г.

3) Январь–октябрь 2016 г. в % к январю–октябрю 2015 г.

4) Здесь и далее – доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) В текущих ценах.

6) Включая оборот предприятий питания.

7) Сентябрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

9) III квартал 2016 г. в % к III кварталу 2015 г.

10) Январь–сентябрь 2015 г. в % к январю–сентябрю 2014 г.

11) Ноябрь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.

. . . – Данные не представлены.

Автор публикации: Статкомитет СНГ