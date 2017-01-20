Статистика
Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе—ноябре 2016 года
январь–ноябрь 2016 г. в % к январю–ноябрю 2015 г.
|
|
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах)
|
Промышленная продукция (в постоянных ценах)
|
Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)
|
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации)
|
Индексы цен производителей промышленной продукции1)
|
Индексы потребительских цен1)
|
Азербайджан
|
96,1
|
99,4
|
100,6
|
101,7
|
155,0
|
112,2
|
Армения
|
100,42)
|
106,8
|
221,7
|
97,5
|
106,3
|
97,8
|
Беларусь
|
97,3
|
99,1
|
96,3
|
96,1
|
108,3
|
110,1
|
Казахстан
|
100,42)
|
98,6
|
99,7
|
100,5
|
117,5
|
107,5
|
Кыргызстан
|
103,2
|
102,7
|
104,7
|
105,6
|
97,3
|
98,5
|
Молдова
|
103,32)
|
99,43)
|
97,5
|
100,13)4)
|
102,3
|
101,8
|
Россия
|
99,32)
|
100,8
|
100,6
|
94,9
|
106,8
|
105,0
|
Таджикистан
|
106,72)
|
116,3
|
100,2
|
106,1
|
111,2
|
105,8
|
Туркменистан2)
|
106,2
|
. . .
|
101,9
|
116,65)6)
|
. . .
|
103,67)
|
Узбекистан2)
|
107,8
|
105,8
|
104,88)
|
114,26)
|
. . .
|
. . .
|
Украина
|
102,09)
|
102,1
|
103,1
|
103,7
|
131,5
|
111,4
|
Всего по СНГ
|
99,72)
|
100,6
|
100,3
|
96,3
|
111,2
|
106,5
|
Справочно СНГ: январь–ноябрь 2015 г. в % к январю–ноябрю 2014 г.
|
96,710)
|
96,7
|
97,6
|
90,9
|
112,611)
|
116,311)
Примечание: Здесь и далее – данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.
ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине – с учетом отдельных положений СНС 2008.
С 1 июля 2016 г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
1) Ноябрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.
2) Январь–сентябрь 2016 г. в % к январю–сентябрю 2015 г.
3) Январь–октябрь 2016 г. в % к январю–октябрю 2015 г.
4) Здесь и далее – доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) В текущих ценах.
6) Включая оборот предприятий питания.
7) Сентябрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.
8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
9) III квартал 2016 г. в % к III кварталу 2015 г.
10) Январь–сентябрь 2015 г. в % к январю–сентябрю 2014 г.
11) Ноябрь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.
. . . – Данные не представлены.
Автор публикации: Статкомитет СНГ