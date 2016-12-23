Опоздания на работу

Так, 80,5% респондентов под­твердили, что зимой они опаздывают на работу чаще всего. При этом осенью не успевают к началу рабочего дня 14,7% участников опроса, летом – 4,1%, вес­ной – лишь 0,7%.

В целом 83% работников нарушают трудовой распорядок дня и приходят на работу позже. При этом 70,5% считают подобное поведение неприемлемым. Тем не менее каждый четвертый (27,4%) опаздывает на работу практически каждый день, 17,1% – приходят позже необходимого два раза в неделю, 12,6% – раз в месяц, 12,4% – раз в неделю. Опоздания раз в полгода случаются у 9,8% работников, раз в год – у 8,6%, раз в квартал – у 7,6%.

Каждый третий (38,3%) опа­з­дывает на работу на 5–10 минут. У 22,4% участников исследования опоздания чаще всего составляют менее 5 минут, у 18% – 10–15 минут, у 8,5% – 15–20 минут. На 20–30 минут позже необходимого времени приходят на работу 6,2% респондентов. Есть и те, кто позволяет себе опоздания на полчаса-час (3,3%), прийти на час-два позже необходимого (1,7%).

Основные причины, по которым сотрудники опаздывают на свои рабочие места: не слышат звонка будильника (29,5%), под­водит общественный тран­спорт (20,8%), задерживают утренние сборы детей и других членов семьи (11,6%), пробки на дорогах (10,5%), не умеют планировать свое время (9,4%), из-за погоды (2,6%), из-за плотного пассажиропотока (2,6%), другие причины (6,3%).

Респонденты отметили, что большинство работодателей (52,6%) лояльно относятся к опозданиям сотрудников, если это не превращается в систему. Решение простить или наказать опоздавшего зависит от настроения руководства (29,9%). Более 11% респондентов отметили, что начальство всегда наказывает опаздывающих работников.