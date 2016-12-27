Образовательные услуги и электронный счет-фактура

Нет, не надо.

Подпунктом 1.28 п. 1 ст. 94 НК определены виды образовательных услуг, реализация которых освобождается от НДС. На основании п. 7 ст. 1061 НК ЭСЧФ не создается плательщиком при реализации физическим лицам услуг, обороты по реализации которых освобождаются от НДС в соответствии с п. 1 ст. 94 НК (за исключением операций, указанных в подп. 1.37 и подп. 1.39 п. 1 ст. 94 НК) и (или) нормативными правовыми актами Президента.

Согласно абз. 4 п. 8 ст. 1061 НК ЭСЧФ создается плательщиком и направляется на Портал МНС без необходимости его выставления покупателю услуг, если иное не установлено положениями п. 7 ст. 1061 НК при реализации услуг, обороты по реализации которых о...