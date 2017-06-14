Обед с Баффетом за 2,7 млн. – в пользу бедных

На интернет-аукционе eBay обед с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффетом был продан в этом году за 2679 тыс. USD. Это на 22% меньше, чем в прошлом году (3,46 млн.).

Победитель, как и годом ранее, предпочел остаться неизвестным. Всего на аукцион была подана 41 заявка, но в нем участвовали 6 учетных записей eBay. Начальная цена лота – $25 тыс.

Победитель аукциона имеет право пригласить с собой 7 человек и пообедать вместе с У.Баффетом в одном из престижных нью-йоркских ресторанов – стейкхаусе Smith & Wollensky на Манхэттене.

Такие мероприятия очень популярны среди американских финансистов. Например, Инвестор Гай Спир, обедавший с У.Баффетом в 2007 году, написал книгу о том, как этот разговор повлиял на его подход к инвестированию.

В 2010 и 2011 годах аукцион выигрывал управляющий партнер хедж-фонда Peninsula Capital Advisors Тед Уэшлер, каждый раз плативший за обеды свыше 2,6 млн. USD. В 2012 году Т.Уэшлер вошел в команду инвестиционных менеджеров принадлежащей У.Баффету компании Berkshire Hathaway Inc. Считается, что он, вместе с Тоддом Кобсом и Трейси Бритт будет управлять инвестпортфелем Berkshire Hathaway после того, как У.Баффет уйдет на покой.

У.Баффет, которому сейчас 86 лет, занимает второе место в рейтинге миллиардеров журнала Forbes. Его состояние оценивается в 76,1 млрд. USD, почти все оно завещано на благотворительные нужды. У.Баффетт является культовой фигурой для инвесторов как в США, так и за рубежом, за прозорливость его называют «оракулом из Омахи».

В этом году благотворительные торги состоялись уже в 18-й раз. За время проведения подобных аукционов У.Баффету удалось привлечь около 26,3 млн. USD. Весь доход поступает в благотворительный фонд Glide Foundation, который обеспечивает медицинскую помощь и предоставляет около 1 млн. порций бесплатной еды для нуждающихся в течение года. Работающий уже более 50 лет Glide был любимым благотворительным фондом жены миллиардера – Сьюзен Томпсон Баффет, которая умерла в 2004 г.