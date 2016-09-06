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№68 (1975) от 06.09.2016

05 сентября 2016 года

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Консультации

О рабочем времени медицинских работников

06.09.2016

С 14 апреля 2016 г. изменились нормативы рабочего времени для некоторых категорий медицинских работников. В частности, действует новый перечень медработников, имеющих право на 38,5-часовую рабочую неделю.

В феврале 2016 г. Минздрав одновременно отменил свое постановление от 5.04.2000 № 6 «О сокращенной продолжительности рабочего времени работников организаций здравоохранения любых организационно-правовых форм собственности» и принял постановление от 23.03.2016 № 46 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени для медицинских работников» (далее – постановление № 46).

Последним документом определена категория медицинских работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – 38,5 часов в неделю.

В нем также названы категории работников, которым устанавливается 40-часовая рабочая неделя, а именно:

– врачи-специалисты, являющиеся рук...

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