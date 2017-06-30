Новые правила внешней торговли: больше времени и возможностей

28 июня вступил в силу Указ Президента от 23.06.2017 № 221, которым внесены изменения и дополнения в Указ Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ № 221).

Указ № 221 принят в целях реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, которой предусмотрен ряд мер по поэтапной либерализации валютных отношений.

Сроки завершения внешнеторговых операций при экспорте, в т.ч. по договорам комиссии, увеличены Указом № 221 вдвое: с 90 до 180 дней с даты отгрузки товаров (оказания услуг, выполнения работ), при импорте в 1,5 раза – с 60 до 90 дней с даты проведения платежа.

При выполнении строительных, специальных, монтажных работ или оказании услуг в строительстве на территории Российской Федерации по договорам с нерезидентом-заказчиком, которые связаны с реализацией последним договоров создания объекта долевого строительства, резидент РБ – подрядчик должен завершить экспортные операции не позднее даты завершения нормативного срока строительства такого объекта. Если резидент-подрядчик выполняет строительные, специальные, монтажные работы или оказывает услуги в строительстве на территории иностранных государств и нерезидент-заказчик резервирует до 10% общей стоимости договора, заключенного между ними, резидент-подрядчик должен завершить экспортные операции не позднее 30 дней с даты завершения гарантийного периода на указанные работы (услуги).

Завершение внешнеторговых операций, проводимых операторами сотовой связи при оказании услуг роуминга, Государственным объединением «Белорусская железная дорога» при взаиморасчетах с организациями железнодорожного транспорта – нерезидентами, будет осуществляться в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами договоров.

Оплата при импорте может осуществляться не со счета импортера, если производятся платежи с использованием кредитов белорусских банков, выданных импортерам, а также кредитов, выданных Правительству Республики Беларусь либо под его гарантии, ссуд, займов, средств международной технической помощи.

Резиденты РБ смогут теперь завершить внешнеторговую операцию, если задолженность признана безнадежной к взысканию, но не ранее чем через 3 года с даты ее образования. При этом датой завершения внешнеторговой операции считается дата принятия резидентом решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и (или) получению.

Кроме того, без разрешения Нацбанка теперь могут осуществляться расчеты за товары, которые приобретаются резидентами без их поступления на территорию Беларуси и используются резидентами при выполнении (оказании) строительных работ (услуг) на территории иностранного государства.

Рассмотрение обращений о продлении сроков завершения внешнеторговых операций, начатых с даты вступления в силу Указа № 221, т.е. с 28 июня т.г., будет осуществляться Национальным банком с учетом изменений, принятых Указом № 221. Рассмотрение обращений о продлении сроков завершения внешнеторговых операций, начатых до вступления в силу Указа № 221, осуществляется на прежних условиях.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.06.2019