Новые правила листинга

Новая редакция Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденная протоколом Наблюдательного совета БВФБ от 11.09.2017 № 23, вступила в силу с 1 ноября 2017 г. (далее – Правила).

В новых Правилах актуализирована используемая терминология, а также ссылки на нормативные правовые акты в соответствии с Законом от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З). Изменена структура котировальных листов на бирже в целях ее приближения к международным стан­дартам. Вместо котировальных листов «А» I и II уровня и «Б» вводятся котировальные листы I и II уровней. Для них установлены дополнительные требования к корпоративному управлению эмитентов.

Специальные требования для эмиссионных ценных бумаг Критерии включения в котировальный лист I уровня II уровня Срок деятельности эмитента с момента образования не менее 3 лет не менее 1 года Количество акционеров эмитента (только для акций) не менее 1000 не менее 500 Стоимость чистых активов эмитента (кроме банков и НКФО) не менее 1 млн. БВ не менее 100 тыс. БВ Нормативный капитал банка не менее 2,2 млн. БВ не менее 2,2 млн. БВ Нормативный капитал НКФО не менее 250 тыс. БВ не менее 250 тыс. БВ Доля простых акций во владении 1 лица (кроме акций, принадлежащих государству) не более 75% – Наличие маркет-мейкера в течение всего срока их нахождения в данном котировальном листе; – Отсутствие убытков до момента рассмотрения заявления на включение в котировальный лист за любые 2 года из последних 3 лет Использование системы корпоративного управления за весь период деятельности

Очевидно, пока попасть в котировальный список I уровня удастся лишь немногим. Кроме того, на биржевом рынке вводится специальный уровень допуска к размещению и обращению ценных бумаг (акций и облигаций) малых и средних предприятий – котировальный лист третьего уровня. Основные требования по допуску в него: среднесписочная численность работников не более 250 человек, обязательное наличие маркет-мейкера и финансового консультанта, упрощенный пакет документов при допуске, особые условия по сборам и платежам.

Общими требованиями для листинга на БВФБ являются регистрация эмиссионных ценных бумаг резидентов РБ, а для нерезидентов – допуск к размещению и (или) обращению на территории Беларуси в соответствии с законодательством РБ. Этого достаточно для включения эмиссионных ценных бумаг в перечень внесписочных ценных бумаг.

В Правилах предусмотрена возможность представления эмитентами цен­ных бумаг и членами биржевых секций документов и отчетности в электронном виде без дублирования на бумажных носителях. Оптимизированы частота и количество представляемых эмитентами документов и отчетности при допуске ценных бумаг к торгам и поддержании их в допуске.

Расширяется номенклатура источников получения биржей информации о ценных бумагах и эмитентах, включая единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, официальный интернет-­сайт РУП «Республиканский цент­ральный депозитарий ценных бумаг». Процедуры раскрытия биржей информации, поступающей в ее адрес, приведены в соответствие с Законом № 231-З. Также БВФБ сможет раскрывать на своем официальном сайте информацию об эмитентах и ценных бумагах.

Вводится процедура допуска к торгам на бирже ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.

БВФБ получает право взимать сборы и платежи при допуске ценных бумаг к размещению и обращению (листинговые сборы). Соответствующие процедуры закреплены в главе 12 Правил.

В соответствии с Инициативой ООН «Устойчивые фондовые биржи» в приложении 2 к Правилам введено анкетирование эмитентов по социально-экологическим аспектам их деятельности и корпоративному управлению.

В связи с изменениями в структуре котировальных листов биржи и новыми требованиями к ценным бумагам и их эмитентам с 1 ноября т.г. все ценные бумаги, включенные ранее в котировальные листы «А» I и II уровня и «Б» (кроме государственных облигаций и облигаций Нацбанка), переводятся в перечень внесписочных ценных бумаг. В дальнейшем БВФБ будет повышать уровень допуска ценных бумаг по мере поступления заявлений от инициаторов допуска или эмитентов о переводе ценных бумаг в котировальные листы с приложением соответствующих документов.

Автор публикации: Отдел финансов «ЭГ»