Фондовый рынок
Новые правила листинга
Новая редакция Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденная протоколом Наблюдательного совета БВФБ от 11.09.2017 № 23, вступила в силу с 1 ноября 2017 г. (далее – Правила).
В новых Правилах актуализирована используемая терминология, а также ссылки на нормативные правовые акты в соответствии с Законом от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З). Изменена структура котировальных листов на бирже в целях ее приближения к международным стандартам. Вместо котировальных листов «А» I и II уровня и «Б» вводятся котировальные листы I и II уровней. Для них установлены дополнительные требования к корпоративному управлению эмитентов.
|
Специальные требования для эмиссионных ценных бумаг
|
Критерии включения в котировальный лист
|
I уровня
|
II уровня
|
Срок деятельности эмитента с момента образования
|
не менее 3 лет
|
не менее 1 года
|
Количество акционеров эмитента (только для акций)
|
не менее 1000
|
не менее 500
|
Стоимость чистых активов эмитента (кроме банков и НКФО)
|
не менее 1 млн. БВ
|
не менее 100 тыс. БВ
|
Нормативный капитал банка
|
не менее 2,2 млн. БВ
|
не менее 2,2 млн. БВ
|
Нормативный капитал НКФО
|
не менее 250 тыс. БВ
|
не менее 250 тыс. БВ
|
Доля простых акций во владении 1 лица (кроме акций, принадлежащих государству)
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не более 75%
|
–
|
Наличие маркет-мейкера
|
в течение всего срока их нахождения в данном котировальном листе;
|
–
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Отсутствие убытков до момента рассмотрения заявления на включение в котировальный лист
|
за любые 2 года из последних 3 лет
|
Использование системы корпоративного управления
|
за весь период деятельности
Очевидно, пока попасть в котировальный список I уровня удастся лишь немногим. Кроме того, на биржевом рынке вводится специальный уровень допуска к размещению и обращению ценных бумаг (акций и облигаций) малых и средних предприятий – котировальный лист третьего уровня. Основные требования по допуску в него: среднесписочная численность работников не более 250 человек, обязательное наличие маркет-мейкера и финансового консультанта, упрощенный пакет документов при допуске, особые условия по сборам и платежам.
Общими требованиями для листинга на БВФБ являются регистрация эмиссионных ценных бумаг резидентов РБ, а для нерезидентов – допуск к размещению и (или) обращению на территории Беларуси в соответствии с законодательством РБ. Этого достаточно для включения эмиссионных ценных бумаг в перечень внесписочных ценных бумаг.
В Правилах предусмотрена возможность представления эмитентами ценных бумаг и членами биржевых секций документов и отчетности в электронном виде без дублирования на бумажных носителях. Оптимизированы частота и количество представляемых эмитентами документов и отчетности при допуске ценных бумаг к торгам и поддержании их в допуске.
Расширяется номенклатура источников получения биржей информации о ценных бумагах и эмитентах, включая единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, официальный интернет-сайт РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг». Процедуры раскрытия биржей информации, поступающей в ее адрес, приведены в соответствие с Законом № 231-З. Также БВФБ сможет раскрывать на своем официальном сайте информацию об эмитентах и ценных бумагах.
Вводится процедура допуска к торгам на бирже ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.
БВФБ получает право взимать сборы и платежи при допуске ценных бумаг к размещению и обращению (листинговые сборы). Соответствующие процедуры закреплены в главе 12 Правил.
В соответствии с Инициативой ООН «Устойчивые фондовые биржи» в приложении 2 к Правилам введено анкетирование эмитентов по социально-экологическим аспектам их деятельности и корпоративному управлению.
В связи с изменениями в структуре котировальных листов биржи и новыми требованиями к ценным бумагам и их эмитентам с 1 ноября т.г. все ценные бумаги, включенные ранее в котировальные листы «А» I и II уровня и «Б» (кроме государственных облигаций и облигаций Нацбанка), переводятся в перечень внесписочных ценных бумаг. В дальнейшем БВФБ будет повышать уровень допуска ценных бумаг по мере поступления заявлений от инициаторов допуска или эмитентов о переводе ценных бумаг в котировальные листы с приложением соответствующих документов.
Автор публикации: Отдел финансов «ЭГ»