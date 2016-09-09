Новые формы накладных и изменения в порядке их заполнения

В Беларуси со 2 сентября т.г. вводятся новые формы товарно-транспортной и товарной накладных ТТН-1 и ТН-2. Они утверждены постановлением Минфина от 30.06.2016 № 58 вмес­те с Инструкцией о порядке заполнения товарно-транспортной накладной, товарной накладной (далее – постановление № 58, Инструкция № 58) (см. «ЭГ» № 67, с. 2–6 Информ­банка).

С принятием постановления № 58 утрачивает силу постановление Минфина от 18.12.2008 № 192, которым были установлены прежние типовые формы накладных ТТН-1 и ТН-2 и утверждена Инструкция по их заполнению (далее – Инструкция № 192). Рас­смотрим особенности применения новых накладных.

В новых формах бланков не сохранились почти все прежние реквизиты. Главное отличие, связанное с деноминацией, – указание стоимостных показателей в рублях и копейках. При этом графы 4, 5, 7 и 8 Товарного раздела I накладных заполняются в белорусских руб­лях с двумя знаками после запятой (ч. 3 п. 2 Инструкции № 58).

После табличной части Товарного раздела I стоимость товарно-материальных ценностей (ТМЦ) ук...