Новости законодательства (4.01.2017- 6.01.2017)

ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Указ Президента от 30.12.2016 № 508 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16833 от 04.01.2016)

Подробнее см. этот номер, с. 3.

Основные положения вступили в силу с 6.01.2017 г.

Указ Президента от 30.12.2016 № 509 «Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2016 год» (рег. № 1/16835 от 4.01.2017)

Доходы бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2016 год уменьшены на 509,5 млн. руб., расходы – на 519,9 млн., профицит (превышение доходов над расходами) – на 10,3 млн. руб. (ст. 1 Закона № 339-З).

Вступил в силу с 30.12.2016 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1.01.2016 г.

Указ Президента от 31.12.2016 № 513 «О выдаче в 2017 году разрешений иностранным государствам на проезд их автомобильных транспортных средств по территории Республики Беларусь» (рег. № 1/16837 от 5.01.2017)

Определено количество подлежащих выдаче в 2017 г. разрешений иностранным государствам на проезд их автомобильных транспортных средств по территории РБ без уплаты сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по дорогам общего пользования РБ. Установлено также, что разрешения на международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автомобильным перевозчикам на маршрут выдаются в количестве, соответствующем числу автобусов, используемых при выполнении перевозок по маршруту.

Вступил в силу с 7.01.2017 г.

Указ Президента от 31.12.2016 № 511 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16839 от 5.01.2017)

В соответствии с новой редакцией п. 3 Указа Президента от 29.04.2013 № 211 «О некоторых вопросах реализации инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-5/Е 271 Минск–Гомель на участке Бобруйск–­Жлобин» освобождаются до 1 сентября 2016 г. от обложения НДС обороты по реализации китайской корпорацией товаров (работ, услуг) РУП «Могилевавтодор» для реализации ин­вест­проекта.

Вступил в силу с 7.01.2017 г. и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1.09.2016 г.

Указ Президента от 4.01.2017 № 2 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16841 от 5.01.2017)

Изменения внесены в Указ Президента от 2.06.2009 № 278 «Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы».

Вступил в силу с 7.01.2017 г.

Указ Президента от 31.01.2017 № 514 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16846 от 6.01.2017)

В Указе Президента от 31.12.2015 № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» за­крепляется норма о том, что плата за техническое обслуживание лифта вносится потребителями ежемесячно по тарифам на услугу по техническому обслуживанию лифта, устанавливаемым в соответствии с законодательными актами, исходя из количества граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, а также имеющих право владения и пользования жилым помещением коммерческого использования, частного жилищного фонда по договорам найма (кроме случаев, установленных Совмином). Аналогично будет определяться плата за услугу по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома.

Вступил в силу с 1.01.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 28.12.2016 № 1094 «Об утверждении среднесрочной финансовой программы республиканского бюджета на 2017–2019 годы» (рег. № 5/43151 от 30.12.2016)

Подробнее см. «ЭГ» № 1, с. 1, 3.

Вступило в силу с 30.12.2016 г.

От 29.12.2016 № 1110 «О некоторых вопросах Белорусского производственно-торгового кон­церна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности» (рег. № 5/43167 от 4.01.2017)

В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности включаются ООО «ИНТЕРПАПЕР» и иностранное пред­приятие «МЮНИКС» ООО.

Вступило в силу с 4.01.2017 г.

От 30.12.2016 № 1116 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/43169 от 4.01.2017)

Изменения и дополнения внесены в постановление Совмина от 15.07.2011 № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых» и утвержденные им:

– перечень профилей образования и (или) направлений образования, закрепленных за республиканскими органами государственного управления для разработки образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов;

– Положение о непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и специалистов;

– Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих;

– Положение об обучающих курсах дополнительного образования взрослых.

Вступило в силу с 6.01.2017 г.

От 30.12.2016 № 1122 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/43177 от 4.01.2017)

Скорректировано постановление Совмина от 10.07.2002 № 928 «О некоторых вопросах реализации и использования рыболовных сетей и сетематериалов». В частности, устанавливается, что реализация рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы или других водных животных, изготовленных с использованием сетематериалов, осуществляется юрлицами и ИП юрлицам, гражданам, в т.ч. ИП, при предъявлении ими договора аренды поверхностных водных объектов для рыбоводства, договора аренды рыболовных угодий, решения местного исполнительного и распорядительного органа о предоставлении права на заготовку водных диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства (длиннопалый (узкопалый) рак, полосатый рак, восточная речная креветка), а также другим юрлицам и ИП при предъявлении ими документа, подтверждающего включение их в специальный перечень.

Вступает в силу с 6.04.2017 г.

От 30.12.2016 № 1115 «Об установлении размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций» (рег. № 5/43181 от 4.01.2017)

Тарифная ставка первого разряда установлена в размере 31 BYN.

Подробнее см. «ЭГ» № 1, с. 2.

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 4.01.2017 № 4 «О заказе на поставку (заготовку, сдачу) в 2017 году отходов бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд» (рег. № 5/43190 от 6.01.2017)

Установлен заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2017 г. отходов бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд в объемах согласно приложению. Определены государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд отходов:

– бумаги и картона – концерн «Беллесбумпром» и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также ОАО «Зеленоборское» и «Белгипс»;

– стекла – государственное торгово-производственное объединение «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы», а также ОАО «Гродненский стеклозавод», СЗАО «Стеклозавод Елизово» и ПУП «Белстеклопром».

Вступило в силу с 8.01.2017 г.

МИНЭКОНОМИКИ

Пост. от 22.12.2016 № 73 «О внесении изменения и дополнения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 26 ян­варя 2012 г. № 10» (рег. № 8/31595 от 30.12.2016)

Скорректировано постановление Минэкономики от 26.01.2012 № 10 «О прогнозных индексах цен в строительстве».

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

МАРТ

Пост. от 30.12.2016 № 48 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» (рег. № 8/31607 от 4.01.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 1, с. 2.

Вступает в силу с 1.02.2017 г. и действует по 31.03.2017 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 19.10.2016 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях компенсации органами по труду, занятости и социальной защите нанимателям, учреждениям уголовно-­исполнительной системы и лечебно-трудовым профилакториям затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и лиц, привлекаемых к труду» (рег. № 8/31608 от 4.01.2017)

Документ определяет порядок и условия полной или частичной компенсации комитетом по труду, занятости и социальной защите Мин­гор­исполкома, управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета следующих затрат:

1) нанимателям – на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации:

– работников, находящихся под угрозой увольнения;

– работников из числа граждан, уволенных с последнего места работы в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников;

– работников, впервые нашедших работу;

– родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении;

– работников, имевших до приема на работу длительный перерыв в работе (более 12 месяцев);

2) учреждениям уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовым профилакториям (ЛТП) – на профессиональную подготовку лиц, привлекаемых к труду администрацией этих организаций и не имеющих профессии, в период их пребывания в УИС и нахождения в ЛТП.

Вступило в силу с 7.01.2017 г.

МИНЖИЛКОМХОЗ

Пост. от 9.12.2016 № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда» (рег. № 8/31596 от 30.12.2016)

Вступило в силу с 6.01.2017 г.

МНС

Пост. от 6.12.2016 № 31 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 42» (рег. № 8/31553 от 07.01.2017)

Внесены изменения в формы налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на прибыль, налогу на недвижимость, земельному налогу (арендной плате за земельные участки), по налогу при упрощенной системе налогообложения, налогу на игорный бизнес, налогу на доходы от осуществления лотерейной деятельности и проведения интерактивных игр, по сбору с заготовителей, оффшорному сбору, по единому налогу на вмененный доход, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельность в РБ через постоянное представительство, по утилизационному сбору, формы книги покупок, уведомления о максимальной розничной цене сигарет с фильтром.

Также внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок.

Постановление вступает в силу с 1.01.2017 г.