Бюджеты на ближайшие 3 года планируются на ос­новании предполагаемых темпов роста ВВП в 2017 г. на уровне 100,2%, в 2018 г. – 101,4%, в 2019 г. – 102,2%. Между тем в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом Президента от 15.12.2016 № 466, заложены гораздо более оптимистичные параметры: там предполагается рост ВВП уже в текущем году на 1,7%, в 2018-м – на 3,1–3,8%, в 2019-м – на 4–5%. Ничего удивительного в этом нет: финансовые планы лучше делать менее оптимистичными, чем «производственные».

При реализации финансовой программы правительство намерено обеспечить сбалансированность республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (профицита) бюджета. При этом обязательным условием является своевременное и в полном объеме осуществление платежей по государственному долгу, отношение которого к ВВП запланировано на уровне 45% на протяжении всех 3 лет. Добавим, что в программе на пятилетку декларируется намерение по­степенно сократить государственный долг, в т.ч. за счет ограничения новых заимствований.

Республиканский бюджет будет формироваться с профицитом в размере не менее 25% от суммы погашения государственного до­л­га в соответствующем финансовом году, а местные бюджеты – без дефицита. Объем доходов республиканского бюджета на 2018–­2019 годы установлен исходя из нормативов отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) и безвозмездных поступлений, установленных в соответствии с законодательными актами на 2017 год. Динамика планируемых параметров бюджета представлена на графике (с. 3).

Предполагается, что ставка рефинансирования снизится на конец текущего года всего до 16%, на конец 2018 г. – 13%, на конец 2019 г. – 10%. Таким образом, нынешний год нам придется провести в условиях достаточно жесткой денежно-кредитной политики. При этом согласно Программе пятилетки по итогам 2017 г. уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте предусматривается в размере 17–18% годовых, 2018 г. – 14–15%, 2019 г. – 11–12%, 2020 г. – 9–11% годовых. Так что доступными кредиты для бизнеса будут становиться довольно долго, а потому, чтобы наращивать производство и долгосрочные инвестиции, придется искать и недолговые источники финансирования.

В ПРОГРАММЕ на пятилетку обещается, что деятельность финансовых и налоговых органов в 2016–2020 гг. в области налоговой политики будет направлена на поддержание уровня налоговой на­грузки на экономику, стимулирующего экономический рост. При этом налоговая нагрузка на экономику должна удерживаться на уровне, не превышающем 26% от ВВП. Заметим, что с учетом отчислений в Фонд социальной защиты населения этот показатель гораздо больше (по некоторым оценкам свыше 54%), что не слишком устраивает бизнес. Но поскольку главным источником пополнения казны неизменно являются налоги, то на снижение фискального бремени особо рас­считывать не приходится. В утешение власти обещают со­хранить нормативы отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней в течение не менее 3 лет, но с оговоркой: «если иное не установлено законодательными ак­тами». В программе на пятилетку обещание несколько конкретизировано. Там говорится, что будет соблюдаться мораторий на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов (пошлин), за исключением случаев, когда соответствующие обязательства Республики Беларусь предусмотрены меж­дународными договорами, а также индексации налоговых ставок, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам. Аналогичный под­ход будет применен и к иным обязательным платежам.

Кроме того, для стимулирования инвестиционной и инновационной активности предусматривается сохранение преференциальных режимов и пролонгация их сроков действия, установленных на территории сельской местности и малых городов, для Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», реализуемых инвестиционных договоров, а также налоговых льгот для высокотехнологичных и инновационных товаров, научных организаций, субъектов инновационной инфраструктуры, резидентов научно-­технологических парков. Обещается усовершенствовать под­ходы к взиманию экологического налога посредством корректировки порядка определения его налоговой базы в целях усиления экономического стимулирования сокращения вы­бросов загрязняющих веществ в окружающую среду. В то же время в 2017–2020 гг. планируется провести работу по массовой оценке недвижимого имущества в целях последующего перехода на исчисление налога на недвижимость от кадастровой стоимости имущества. Заметим, что последствия такого перехода могут быть различными. В некоторых странах это приводило к существенному росту начисляемых налогов.

Правительство намерено распределять субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и г. Минска, на основе объективных, законодательно установленных кри­териев. Одновременно должна повыситься эффективность ис­пользования бюджетных средств, обес­печение взаимосвязи выделения бюджетных средств с результатами деятельности заказчиков государственных про­грамм.

Возможно, такие расчеты позволят обойтись без пересмотра показателей республиканского бюджета, который происходит в Беларуси регулярно, или хотя бы свести его к минимуму. Пока же прошлый год не стал исключением. В соответствии с Указом Президента от 27.12.2016 № 486 «Об уточнении отдельных показателей республиканского бюд­жета на 2016 год» доходы республиканского бюджета уменьшены на 1,114 млрд. BYN по сравнению с первоначально установленной суммой.

В частности, налоговые доходы сокращены на 1,15 млрд., а неналоговые – увеличены на 405,9 млн. BYN. Запланированный профицит республиканского бю­джета сокращен на 1,1 млрд., а также изменены некоторые направления его использования. Также пришлось при­знать сокращение расходов республиканского бю­джета на финансирование государственной инвестиционной программы на 10,3 млн. BYN.

Осторожная кредитно-денежная политика предполагает достаточно пла­в­ные темпы девальвации национальной валюты. По оценкам правительства, курс доллара США составит до конца текущего года 2,2114 USD/BYN, по итогам 2018 г. – 2,2267 USD/BYN, а по итогам 2019 г. – 2,2452 USD/BYN. Таким образом, в текущем году рубль должен девальвироваться примерно на 10%, а в последующие годы – менее чем на 1%. Такие расчеты сопровождаются планами либерализации валютной системы. Для этого к 2018 г. планируется поэтапная отмена обязательной продажи, а в 2018 г. – отмена целевой покупки иностранной валюты. Дополнительно с 2020 г. будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.

При этом правительство не собирается рассчитывать на возвращение высоких цен на нефть. В программе закладывается цена на нефть марки Urals на уровне 35 USD за баррель в 2017 г., 42 USD – в 2018-м и 50 USD – в 2019-м. Это примерно соответствует росту мировых цен на нефть с 39 до 56 USD/барр. – такая осторожность не помешает, учитывая высокую неопределенность на глобальных рынках, туманные перспективы договоренностей стран ОПЕК и остальных экспортеров и потенциал современных энергосберегающих технологий.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ