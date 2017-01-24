НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (16.01.2017 – 21.01.2017)

Вступил в силу с 23.01.2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1.01.2017 г.

Указ Президента от 20.01.2017 № 19 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16870 от 21.01.2017)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 12.01.2017 № 18 «Об утверждении комп­лекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» (рег. № 5/43250 от 20.01.2017)

Определен комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом Президента от 15.12.2016 № 466. Комплексом мер предусмотрены 380 мероприятий по всем направлениям Программы, включая макроэкономическую политику и развитие институциональной среды, слагаемые роста конкурентоспособности отраслей экономики, внешнеэкономическую деятельность, развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни. Указаны сроки реализации мероприятий, ответственные исполнители и форма реализации. При этом учтены меры по реализации Программы, выполненные в 2016 г.

Государственным органам, определенным ответственными исполнителями мероприятий комплекса мер, облисполкомам и Мингорисполкому, Мин­экономики поручено ежегодно информировать Совмин о ходе реализации комплекса мер государственными органами.

От 13.01.2017 № 28 «О перечне республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для республиканских государственных нужд на 2017 год» (рег. № 5/43218 от 16.01.2017)

Утвержден перечень республиканских государственных нужд и госзаказчиков по поставкам (закупкам) товаров для этих целей на 2017 год. В перечень включены поставки (закупки) сельхозпродукции и сырья, лома и отходов черных и цветных металлов, драгоценных металлов, отходов бумаги, картона и отходов стекла.

Вступило в силу с 16.01.2017 г.

От 13.01.2017 № 29 «О выплатах на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции» (рег. № 5/43219 от 16.01.2017)

Утверждены размеры надбавок юрлицам в 2017 г. за сельхозпродукцию. При этом прямые субсидии на единицу реализованной (произведенной) и (или) направленной в обработку (переработку) сельхозпродукции будут выплачиваться из местных бюджетов.

На молоко, крупный рогатый скот, произведенный на животноводческих объектах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, тресту льна-долгунца надбавки сохранены на уровне 2016 г., а новые установлены только на гречиху.

Вступило в силу с 19.01.2017 г.

От 13.01.2017 № 24 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 и от 14 июня 2016 г. № 458» (рег. № 5/43221 от 17.01.2017)

Согласно новой редакции п. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утв. постановлением Совмина от 1.06.2011 № 687, общественные обсуждения экологического доклада по стратегической экологической оценке и отчета об оценке воздействия на окружающую среду осуществляются в порядке, установленном законодательством для процедуры общественных обсуждений экологических докладов по стратегической экологической оценке и отчетов об оценке воздействия на окружающую среду.

В новой редакции изложено Положение о порядке организации и проведения общественных об­суждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утв. постановлением Совмина от 14.06.2016 № 458.

Вступило в силу с 22.01.2017 г.

От 13.01.2017 № 25 «О некоторых мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь о культуре» (рег. № 5/43222 от 17.01.2017)

Устанавливается перечень госучреждений культуры, имеющих особое значение для сохранения, развития, распространения и (или) популяризации белорусской национальной культуры, реорганизация и ликвидация которых осуществляются с согласия Совмина.

Изменения и дополнения внесены, в частности, в:

– Положение о товарной нумерации и штриховом кодировании товаров (продукции) в Республике Беларусь, утв. постановлением Совмина от 24.05.2000 № 748;

– перечень документов, представляемых контролирующим (надзорным) органам индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога, или привлекаемыми ими физическими лицами, утв. постановлением Совмина от 21.04.2005 № 415;

– постановление Совмина от 13.07.2005 № 772 «О видах товаров, относящихся к товарным группам»;

– Положение о взаимодействии республиканских органов государственного управления, правоохранительных органов в области охраны интеллектуальной собственности, утв. постановлением Сов­мина от 5.08.2005 № 871;

– Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утв. постановлением Совмина от 20.02.2007 № 223;

– постановление Совмина от 25.05.2007 № 684 «Об утверждении Правил киновидеообслуживания населения»;

– Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, утв. постановлением Совмина от 1.06.2007 № 744;

– Положение о порядке размещения средств наружной рекламы, утв. постановлением Совмина от 12.11.2007 № 1497;

– постановление Совмина от 3.09.2008 № 1284 «Об утверждении Положения об обязательном бесплатном экземпляре документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь»;

– постановление Совмина от 18.10.2010 № 1504 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 сентября 2010 г. № 457»;

– перечень типов организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, утв. постановлением Совмина от 5.01.2011 № 14;

– Положение о порядке организации выставок, выставок-ярмарок и ярмарок в Республике Беларусь, утв. постановлением Совмина от 23.04.2012 № 384;

– постановление Совмина от 13.11.2012 № 1039 «О минимальных размерах и порядке выплаты авторского и иных видов вознаграждения в кинематографии».

Вступает в силу с 3.02.2017 г.

От 16.01.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2014 г. № 683» (рег. № 5/43224 от 17.01.2017)

Некоторые изменения внесены в постановление Совмина от 15.07.2014 № 683 «Об утверждении перечня объектов Белорусской энергетической системы, при строительстве которых проведение подрядных торгов, торгов на закупку товаров не является обязательным». В частности, в данный перечень теперь входят объекты Белорусской энергетической системы, по которым предоставлено право осуществлять строительство без проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве и процедур государственных закупок.

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 16.01.2017 № 34 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на право осуществления функций специализированных организаций в области неразрушающего конт­роля и (или) сварочного производства при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/43231 от 18.01.2017)

Вступает в силу с 20.04.2017 г.

От 16.01.2017 № 35 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2015 г. № 72» (рег. № 5/43232 от 18.01.2017)

Изменен перечень белорусских бан­ков-агентов, через счета которых Мин­фин перечисляет компенсации лизинговых платежей лизинговым компаниям – нерезидентам РБ, и перечень таких ком­паний, утв. постановлением Совмина от 4.02.2015 № 72 «О мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь».

Вступило в силу с 20.01.2017 г.

От 30.12.2016 № 1129 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 и от 20 апреля 2016 г. № 321» (рег. № 5/43244 от 18.01.2017)

Изменения и дополнения внесены в Государственную программу развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 11.03.2016 № 196.

В частности, определено, что финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, субвенций, передаваемых из него в консолидированные бюджеты областей на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, местных бюджетов, кредитных ресурсов, в т.ч. льготных, средств инвесторов, собственных средств сельскохозяйственных организаций, а также иных источников.

Основные положения вступили в силу с 30.12.2016 г.

МАРТ

Пост. от 18.01.2017 № 6 «О внесении изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 48» (рег. № 8/31690 от 20.01.2017)

В постановлении МАРТ от 30.12.2016 № 48 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» снято ограничение срока его действия до 31.03.2017 г.

Вступает в силу с 1.02.2017 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 23.12.2016 № 73 «О предоставлении нанимателями документов по аттестации рабочих мест по условиям труда в электронном виде» (рег. № 8/31682 от 19.01.2017)

Документы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Совмина от 22.02.2008 № 253, представляются нанимателями в управления (отделы) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполкомов по месту регистрации нанимателя в электронном виде, сформированные посредством автоматизированной информационной системы мониторинга условий труда на производстве (АИС «Мониторинг условий труда на производстве»), с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал Минтруда и соцзащиты (http://mintrud.gov.by).

Документы по аттестации, представляемые нанимателями в виде электронных документов:

– подписываются электронной цифровой подписью с использованием сертификатов открытых ключей лиц, подписавших соответствующие документы, изданных республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь, и должны соответствовать требованиям Закона от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;

– должны содержать сведения и реквизиты, предусмотренные Инструкцией по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 22.02.2008 № 35, за исключением печатей, штам­пов и подписей уполномоченных лиц.

Вступило в силу с 22.01.2017 г.

Пост. от 11.01.2017 № 2 «Об установлении размеров ежемесячных дифференцированных доплат работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций» (рег. № 8/31698 от 21.01.2017)

Подробнее см. с. 16 этого номера.

Вступило в силу с 23.01.2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1.01.2017 г.

МИНЖИЛКОМХОЗ

Пост. от 12.12.2016 № 32 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий отдельных подпрограмм Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы» (рег. № 8/31691 от 20.01.2017)

Вступило в силу с 23.01.2017 г.