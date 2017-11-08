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№83 (2090) от 03.11.2017

08 ноября 2017 года

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Нелегальные белорусские сигареты на российском рынке

08.11.2017

Почти половину нелегального табачного рынка России занимают сигареты, произведенные в Беларуси. Такие данные исследования маркетинговой компании Nielsen приводит пресс-служба Imperial Tobacco.

Доля нелегальной продукции на российском табачном рынке за год увеличилась в 1,8 раза: c 2,5% в июле–сентябре 2016 г. до 4,5% в III квартале 2017 года.

По данным Nielsen, более 60% нелегальной продукции ввозится в России из государств – членов ЕАЭС. В частности, на нелегальную продукцию из Беларуси приходится 1,9% российского табачного рынка, из Кыргызстана – 0,5%, из Казахстана – 0,2%, из Армении – 0,2%. Всего же на нелегальные поставки из Беларуси в III квартале т.г. пришлось 42% теневого сектора. В основном это продукция Гродненской табачной фабрики «Неман».

Причина популярности нелегальных сигарет из стран Таможенного союза – их ценовая привлекательность по сравнению сигаретами, легально произведенными на территории России, считает менеджер по коммуникациям Imperial Tobacco в России Анна Коврыга. Так, стоимость нелегальных сигарет из Беларуси не превышает 40–45 RUB за пачку, что значительно дешевле недорогих марок, легально произведенных в России.

«В этой связи наиболее эффективным представляется ускорение процесса гармонизации ставок акциза со странами ЕАЭС и установление контроля на границах», – считает А. Коврыга.

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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