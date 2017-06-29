Названы победители республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси – 2017»

Церемония награждения победителей и лауреатов Республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси – 2017» состоялась в Минске. В конкурсе приняли участие 6 областей Республики Беларусь, сто районных (городских) исполнительных комитетов, восемь районов г. Минска. В церемонии приняли участие представители органов государственной власти, дипломатического корпуса, предпринимательских структур, общественного сектора.

С 2008 года конкурс проводится ежегодно по инициативе СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», ОО «Минский Столичный Союз Предпринимателей и Работодателей» совместно с региональными бизнес-ассоциациями, при поддержке Минэкономики. В состав жюри входят представители ведущих предпринимательских союзов, научных и деловых кругов, известные эксперты, аналитики и экономические обозреватели.

Главная цель конкурса – определить регионы Беларуси, в которых созданы наиболее оптимальные условия для развития предпринимательства. Также ставились задачи формирования положительного имиджа регионов, укрепления взаимодействия бизнеса и власти на местах, привлечения общественного внимания к деятельности региональных бизнес-ассоциаций по улучшению делового климата.

Лучшим городом (районом) для бизнеса (с численностью населения более 50 тыс. человек) признан Минский район. Второе место в этой номинации занял Гродненский район, третье – г. Барановичи.

Лучшим городом (районом) Витебской области для бизнеса (с численностью населения менее 50 тыс. человек) признан Глубокский район, Брестской области – Ганцевичский район, Гомельской – Буда-Кошелевский район, Гродненской – Вороновский район, Минской области – Мядельский район, Могилевской – Бобруйский район.

Лучшей областью для бизнеса (включая Минск) названа Минская область, лучшим областным центром – Гродно, а лучшим районом столицы – Центральный район Минска.

Отмечена также и работа СМИ. Так, «Экономическая газета» вошла в число дипломантов номинации «Лучшее освещение темы предпринимательства в республиканских СМИ».

Конкурс проводился по 13 критериям, среди которых – число индивидуальных предпринимателей и малых предприятий на 1000 человек в регионе, доля численности работников малых предприятий, объемов промышленного производства и услуг, выручки, налогов, экспорта и инвестиций в общих показателях региона. Кроме того, учитывались качество рассмотрения вопросов МСП на заседаниях исполкомов и сессиях местных Советов депутатов, инфраструктура поддержки предпринимательства и инноваций, наличие Совета по развитию предпринимательства, общественно-консультативных и экспертных советов, объем бюджетного финансирования развития предпринимательства, а также участие предпринимателей в благотворительных и социальных проектах.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА