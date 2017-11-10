Ловите момент для реформ

Международный валютный Фонд считает, что Беларусь должна использовать циклическое восстановление экономического роста и улучшение внешних условий для проведения углубленных и ускоренных реформ. Это позволит обеспечить стабильный рост и устойчивость к кризисам в будущем. Однако о возобновлении кредитования речь больше не идет.

После 2 лет рецессии в экономике Беларусь наблюдается восстановление роста, которому способствуют улучшенная бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика, усиление внутреннего спроса, а также более благоприятные внешние условия, говорится в заявлении МВФ, сделанном по итогам очередного визита миссии фонда в Минск. После заключения соглашения с Россией по условиям поставок энергоносителей и финансированию и выпуска евробондов в середине 2017 г. давление в части внешнего финансирования на ближайшую перспективу ослабилось. Но возросшие факторы уязвимости делают белорусскую экономику восприимчивой к шокам. Формирующиеся под влиянием государства перекосы в распределении ресурсов по-прежнему ведут к снижению экономической эффективности и созданию больших квазифискальных обязательств, оказывая давление на денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику и ограничивая среднесрочные перспективы роста экономики.

МВФ настоятельно рекомендует белорусским властям использовать нынешнее восстановление экономического роста и улучшение внешних условий для реализации углубленных и ускоренных институциональных и структурных реформ, чтобы заложить основы для повышения темпов экономического роста при одновременном сокращении факторов уязвимости и сохранении стабильности.

После падения реального ВВП на 6,4% нарастающим итогом в 2015–2016 гг. в текущем году под влиянием повышения чистого экспорта и восстановления внутреннего спроса благодаря повышению зарплаты и потребительского кредитования, ожидается рост реального ВВП в размере 1,7%, а в среднесрочной перспективе – до 2%. Но такой рост будет ограничиваться негативными демографическими тенденциями, вялой конъюнктурой кредитного рынка и отставанием производительности и конкурентоспособности. Ожидается замедление годовой инфляции. Дефицит счета текущих операций сократился, но в дальнейшем прогнозируется его временное расширение, отражающее импорт, связанный с проектом строительства атомной электростанции (АЭС), за которым опять последует сокращение до менее 2,5% ВВП.

Улучшение макроэкономической политики и политики в отношении финансового сектора стало решающим фактором такого восстановления экономического роста и укрепления доверия. После кризиса 2014–2015 годов официальные органы ужесточили бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику и внедрили более гибкий режим обменного курса. В поддержку этого осуществлялись шаги по институциональному совершенствованию основ политики в денежно-кредитном и финансовом секторах, по проведению оценки качества активов банков в 2016–2017 годах и по реализации фискальных структурных мер, таких как пенсионная реформа 2017 года. Хотя степень долларизации высока, вследствие предпринятых Национальным банком мер она начала снижаться, и при этом растут депозиты.

Тем не менее, накопление факторов уязвимости, связанных с проводимой в прошлом экономической политикой и несколькими раундами кризисов, имевших место в последние годы, сделало Беларусь восприимчивой к шокам, считают в МВФ. Нагрузка, связанная с внешним и государственным долгом, высока. Международные резервы значительно выросли, но по-прежнему находятся ниже безопасных уровней. Балансы предприятий и банков ослаблены из-за девальвации и рецессии. За некоторыми исключениями, сектор, в котором доминируют государственные предприятия, остается неэффективным и нуждается во бюджетных вливаниях, по-прежнему тормозя экономический рост. Товарные рынки и рынок труда остаются негибкими, а роль частного сектора относительно мала.

МВФ полагает, что среди официальных органов растет признание имеющихся структурных недостатков экономики и необходимости глубоких, пусть и постепенных, реформ для ее модернизации и повышения производительности. Экономическая стратегия белорусских властей включает шаги по:

– совершенствованию функционирования госпредприятий, надзора и корпоративного управления, устранению недостатков;

– активизации деятельности частного сектора за счет совершенствования деловой среды, стимулирования роста МСП и привлечения ПИИ;

– диверсификации экспорта за счет двусторонних торговых соглашений и усилий по присоединению к ВТО. Уже реализован ряд важных изменений, в т.ч. ужесточение бюджетных ограничений для госпредприятий и сокращение регулирования. Но по многим направлениям отмечается медленный прогресс и отставание в реализации мер, причем предпочтение отдается пилотным проектам в госсекторе, а не более комплексному подходу.

Миссия рекомендует ускорение проведения реформ реального сектора для повышения устойчивости экономики к шокам и улучшения перспектив роста и конкурентоспособности. Фонд считает «достойной одобрения» действия правительства, но, риски, связанные с медленными темпами реформ, затягивают присутствие факторов уязвимости и приводят к необходимости дальнейшего вмешательства государства в распределение ресурсов. При этом возникают побочные эффекты для финансового сектора и госдолга, давление на денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику.

МВФ рекомендует принять комплексную стратегию значительного увеличения эффективности госпредприятий и уменьшения давления квазифискальных факторов. Это включает в себя совершенствование корпоративного управления и надзора за госпредприятиями, дальнейшее ужесточение бюджетных ограничений путем сокращения директивного кредитования и субсидий, установление четких критериев для сохранения государственной собственности или приватизации, ликвидацию нежизнеспособных предприятий, наращивание потенциала для мониторинга и оценки рисков госсектора. Предлагается продолжить и углубить работу по устранению препятствий для роста частного сектора, развитию конкуренции, в т.ч. в сельскохозяйственном секторе, и по дальнейшей либерализации цен.

Фонд рекомендует отменить целевой показатель по ежемесячной зарплате, который должен быть достигнут к концу 2017 г., что привело бы к значительному увеличению затрат на оплату труда, которые ослабленный корпоративный сектор не в состоянии нести. Взамен предлагается позволить предприятиям корректировать зарплату в зависимости от производительности труда. Налог на социальное иждивенчество следует отменить.

Скорректировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, снижать затраты, достичь уровня полного возмещения затрат в течение 2 лет. Это позволит устранить политику перекрестного субсидирования, которая обременяет предприятия и допускает неэффективное использование. Субсидирование цен для населения следует заменить расширенной и более адресной системой поддержки для компенсации последствий для наименее обеспеченных слоев населения. В более широком смысле для смягчения последствий реструктуризации госпредприятий следует модернизировать систему социальной поддержки, в т.ч. систему поддержки безработных.

Для обеспечения устойчивости государственного долга миссия рекомендует продолжить консолидацию бюджета в 2018–2019 гг. с одновременным совершенствованием бюджетно-налоговой политики. Официальные органы успешно контролировали сальдо государственного бюджета в узком определении, однако квазифискальные операции по-прежнему создавали давление в сторону повышения долга. Прогнозируется, что уровень дефицита бюджета в более широком определении, охватывающем сектор органов государственного управления, финансирование строительства АЭС и другие забалансовые операции, вырастет до 5–5,5% ВВП в 2018–2019 гг. Прогнозируется, что долг сектора органов государственного управления в широком определении (включая гарантии) достигнет около 59% ВВП в 2019 г. Для ускорения снижения госдолга до более устойчивого уровня в 45% ВВП в среднесрочной перспективе, а также повышения эффективности системы социальной поддержки, МВФ рекомендует проводить дальнейшую бюджетную консолидацию в диапазоне 0,5% ВВП в 2018–2019 гг. При этом следует постепенно сокращать существенные плановые инвестиционные расходы, связанных с АЭС. Вспомогательные меры могут включать в себя ограничение роста фонда оплаты труда в госсекторе ростом номинального ВВП в соответствии с предыдущими намерениями правительства. Кроме того, для обеспечения более устойчивой динамики показателей бюджета возможно укрепление бюджетно-налоговой политики. Это, по мнению фонда, возможно за счет расширения охвата долгового якоря и ежегодного целевого показателя сальдо бюджета, рассмотрения возможности принятия операционного бюджетного правила, усиления потенциала для оценки фискальных рисков и внедрения среднесрочного планирования бюджета на 3 года.

Денежно-кредитная политика способствовала сокращению инфляции, говорится в заявлении фонда. Возможности для ее дальнейшего смягчения могут быть созданы за счет ужесточения бюджетно-налоговой политики, сокращения квазифискальной деятельности (особенно директивного кредитования) и привязки роста уровня зарплаты к росту производительности. В среднесрочной перспективе МВФ рекомендует продолжить закладывать фундамент для запланированного перехода к таргетированию инфляции, включая дальнейшее развитие финансовых рынков, уменьшение перекосов на рынках (в частности обусловленных доминирующей ролью бюджета) и дальнейшее укрепление операционного потенциала и независимости Нацбанка. Необходимо сохранять действующий режим обменного курса, который служит важным амортизатором, и обеспечивать гибкость самого обменного курса. При этом МВФ советует регуляторам по-прежнему ограничивать интервенции теми, которые направлены на предотвращение неорганизованности рыночных условий, одновременно изыскивая возможности для дальнейшей либерализации валютного рынка и восстановления резервов. Учитывая все еще высокую степень долларизации, усилия по повышению конкурентоспособности и сокращению дефицита счета текущих операций в основном должны опираться на проведение структурных реформ, а не на движения валютного курса.

Фонд оценил работу белорусских властей по укреплению стабильности финансового сектора и его основ, но по-прежнему отмечается факторы уязвимости. Поэтому эксперт МВФ советуют продолжить исполнение своих прежних рекомендаций. Это, в частности, дальнейшее укрепление банковского регулирования и надзора, совершенствование и расширение механизмов по управлению рисками, в т.ч. валютными рисками в коммерческих банках, отчуждение доли участия в их акционерном капитале Нацбанка в целях устранения потенциального конфликта интересов и повышения эффективности. Основы урегулирования проблемы необслуживаемых кредитов должны быть усилены и укреплены в контексте реструктуризации предприятий.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ