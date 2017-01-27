Курсовые разницы при безвозмездной помощи

Включаются ли курсовые разницы, возникающие у организации при пересчете в белорусские рубли стоимости выраженных в иностранной валюте активов и обязательств, связанных с получением и использованием этой помощи, при ее целевом использовании, в состав внереализационных расходов, участвующих при налогообложении налогом на прибыль?

Согласно п. 6 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют», утв. постановлением Минфина от 29.10.2014 № 69, суммы курсовых разниц, возникающих в некоммерческих организациях при пересчете в белорусские рубли выраженной в иностранной валюте стоимости средств, полученных на содержание этих организаций в соответствии со сметой и на другие цели, дебиторской задолженности и обязательств (за исключением авансов и кредиторской задолженности, погашение которой осуществляется в форме аккредитива), возникающих при осуществлении расчетов или подлежащих погашению этими сред­ствами, а также при возврате авансов и погашении кредиторской задолженност...