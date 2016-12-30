Куда хочу – туда плачу

Обязан ли для получения безвозмездной (спонсорской) помощи получатель открывать благотворительный счет, а спонсор – переводить ее исключительно на этот счет?

Юридическое лицо – резидент (далее – спонсор) предоставляет безвозмездную (спонсорскую) помощь другому юридическому лицу – резиденту (далее – получатель) в виде денежных средств в белорусских рублях.

Нет, такой обязанности нет.

В соответствии с п. 1 Указа Президента от 1.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (далее – Указ № 300) юридические лица и ИП РБ вправе оказывать организациям, ИП, иным физическим лицам республики безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, в т.ч. в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, на условиях, определяемых этим законодательным актом.

В п. 8 Указа № 300 установлено, что юридические лица и ИП, предоставляющие безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, определяют вид...