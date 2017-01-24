Кто без спросу акции купит – того за это и оштрафуют

В Беларуси растет число желающих вложить деньги за рубежом с нарушениями действующего законодательства. В Комитете госконтроля считают, что проще получить разрешение, чем платить штраф и фигурировать в «черном списке» нарушителей. Впрочем, такие проступки часто скрывают куда более серьезные проблемы.

В КГК периодически поступают сведения о покупке нашими соотечественниками акций юридических лиц – нерезидентов Беларуси без получения разрешения Нацбанка, говорится в сообщении на сайте комитета. Напомним, за такое нарушение полагается штраф от 50 до 100 базовых величин на физлиц и от 100 до 200 БВ – на юридических лиц или индивидуальных пред­принимателей (подп. 1.3 п. 1 Указа Президента от 9.02.2015 № 49).

В последнее время поводов для применения штрафов за подобные про­ступки стало больше, отмечают в КГК. Если за весь 2016 г. только управлением Департамента финансовых расследований по Минской области и г. Мин­ску за такие действия привлечено к ответственности 6 белорусских граж­дан и один субъект предпринимательской деятельности, то за 3 недели января 2017 г. попались уже четверо.

Например, гражданин К. без разрешения Нацбанка ради вывода капитала из Беларуси приобрел 50% простых именных акций литовской компании. Другой наш соотечественник, также без необходимых формальностей, купил 100% акций компании Республики Мали за 1 млн. местных франков (около 1,5 тыс. EUR). Эти действия квалифицированы как валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка.

Напомним, такое разрешение требуется, в частности, для приобретения за границей акций при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе иностранной компании, приобретения у нерезидента ценных бумаг, выпущенных зарубежными эмитентами, и недвижимости за рубежом, размещения денежных средств в иностранных банках и иных кредитных организациях, предоставления займов на срок, превышающий 180 дней, и перевод денег по сделкам, предусматривающим доверительное управление валютными ценностями (ст. 10 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном конт­роле»). При этом требуется пред­ставить документы, предусмотренные Ин­струкцией о порядке выдачи разрешений и пред­ставления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования, утв. постановлением Правления Нацбанка от 26.08.2015 № 514.

По мнению КГК, «столкнувшись с финансовой милицией, проштрафившиеся лица убедились: проще получить разрешение, чем платить штраф». Впрочем, рискнем предположить, что эти лица как раз надеялись, что не попадут в поле зрения контролирующих органов, а доходы, полученные от инвестиций за рубеж, – в налогооблагаемый на родине оборот. Но если такие надежды и были, они не сбылись. В придачу, однажды попавшись, такие инвесторы могут надолго оказаться «на крючке»: от частоты привлечения к административной от­ветственности зависит периодичность включения в планы проверок.

Комитет госконтроля напоминает потенциальным покупателям акций юридических лиц – нерезидентов Беларуси об обязательности получения разрешения Нацбанка. Тем же, кто уже совершил такое нарушение, контролеры рекомендуют самим обратиться в финансовую милицию, что станет смягчающим обстоятельством при выборе размера штрафа.

Но кое-кто вряд ли последует доброму совету. Ведь данная проблема заключается не только в выполнении необходимых фор­мальностей отдельными граж­данами, которые одержимы непатриотичным желанием инвестировать в дальние края. Скорее, приобретение компании по соседству в Прибалтике или в далекой африканской стране открывает иные горизонты.

Дело в том, что популярные схемы вывода капитала становятся сегодня гораздо менее эффективными, чем раньше. Былые офф­шорные «гавани» наперебой объявляют о присоединении к международным программам обеспечения прозрачности движения капиталов в соответствии с рекомендациями FATF, ОЭСР и «антиотмывочной» директивой ЕС. Все больше юрисдикции обязуются рас­крывать (в т.ч. в автоматическом режиме) налоговым органам других стран информацию о бенефициарных владельцах зарегистрированных на их территории компаний. Речь идет о лицах, прямо или косвенно владеющих более 25% акций (долей) компании, прямо или косвенно обладающих правом назначать или отправлять в отставку руководителей и любым образом контролировать или влиять на деятельность компании. Все больше стран, в т.ч. Россия, включают в законодательство нор­мы, предусматривающие повышенное налогообложение ком­паний, отказывающихся предоставлять информацию о бенефициарных владельцах – как собственных, так и своих партнеров. Эти меры призваны остановить отток капитала и уклонение от уплаты налогов, которые, по мнению правительств ряда стран, ОЭСР и других международных организаций, приобрели масштаб глобального экономического бедствия.

Беларусь тоже не избежала этой проблемы. Но попытки решить ее с помощью мер, направленных против применения трансфертных цен и «тонкой капитализации», малоэффективны. Одно из ключевых условий их применения – наличие данных о взаимозависимых лицах. Но в отечественном законодательстве нет жестких требований раскрытия этих данных, а Беларусь пока не участвует в новых международных соглашениях об обмене такой информацией. Поэтому неудивительно, что иные предприниматели готовы риск­нуть, «без спросу» открывая или покупая компании в дальних и ближних странах. Ведь воз­можность манипулировать внеш­неторговыми ценами и затратами, валютной выручкой и прибылью с огромной лихвой покрывает штрафы по Указу № 49. А потому, вероятно, в недалеком будущем отечественные нормотворцы займутся исключением из белорусского законодательства кое-каких лазеек и ужесточением ответственности за несанкционированный вывод капитала за рубеж.

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН