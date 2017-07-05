Криптовалюта: надо ли платить подоходный налог

Напомним еще раз, что белорусское законодательство не считает криптовалюты деньгами, поэтому получение криптовалюты от другого лица, либо при помощи майнинга не будет считаться доходом, получившего криптовалюту лица. Но есть и другая сторона данной операции. Как только физическое или юридическое лицо получит в обмен на криптовалюту товар, либо валюту, эмитированную каким-либо государством, это будет считаться доходом этого лица.

Согласно п. 1 ст. 156 Налогового кодекса Республики Беларусь при определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. Учитывая, что криптовалюты не считаются деньгами, полученные в обмен на криптовалюты деньги или товары будут считаться безвозмездно полученными.

В соответствии со ст. 157 Налогового кодекса при получении плательщиком дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества налоговая база подоходного налога с физических лиц определяется как стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, а для подакцизных товаров - и акцизов) этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из регулируемых цен (тарифов), а при их отсутствии - как стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, а для подакцизных товаров - и акцизов), определенная организациями и индивидуальными предпринимателями на дату начисления плательщику дохода. При этом налоговая база подоходного налога с физических лиц определяется в размере не менее стоимости имущества, определенной в соответствии с частью 2 настоящего пункта.

При получении плательщиком дохода от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества налоговая база подоходного налога с физических лиц определяется:

в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест - в размере оценочной стоимости, определенной на дату получения дохода территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. При отсутствии такой стоимости - в размере стоимости, определенной в порядке, установленном законодательством для исчисления налога на недвижимость с физических лиц;

в отношении акций - в размере их номинальной стоимости;

в отношении долей в уставных фондах организаций, паев в производственных и потребительских кооперативах - соответственно в размере части стоимости чистых активов организации, пропорциональной размеру доли физического лица в уставном фонде организации, или в размере стоимости пая;

в отношении стоимости предприятия как имущественного комплекса - по балансовой стоимости имущества предприятия;

в отношении земельных участков - по их кадастровой стоимости;

в отношении иного имущества, не указанного в настоящей части, работ и услуг - по цене (тарифу) на идентичные имущество, работы и услуги на основании сведений изготовителей, исполнителей, субъектов торговли о ценах (тарифах) на товары, работы, услуги, содержащихся в специальных отечественных и зарубежных справочниках, каталогах, периодических изданиях, информационных материалах субъектов торговли (в том числе размещенных на сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет). При наличии двух и более источников информации, содержащих сведения о ценах (тарифах) на идентичные имущество, работы, услуги, налоговая база определяется исходя из сведений о наименьшей цене (тарифе). При определении цен (тарифов) на идентичные имущество, работы, услуги принимаются во внимание сделки, предусматривающие денежную форму исполнения обязательств, между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Сделки между взаимозависимыми лицами могут приниматься во внимание только в тех случаях, когда наличие отношений между этими лицами не повлияло на условия таких сделок.

К доходам, полученным плательщиком в натуральной форме, в том числе относятся полученные плательщиком товары, выполненные в его интересах работы (оказанные услуги) на безвозмездной основе.

Автор публикации: Консультант "Экономической газеты" Александр КОСТЯН, директор ООО «АКС «Аудикс»

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.07.2017