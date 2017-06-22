Криптовалюта и налогообложение

Является ли законным наличие у гражданина Республики Беларусь электронного кошелька какой-либо из криптовалют (биткоин, эфир и т.п.)? Какими документами регламентируется ее обращение?

Подпадают ли под налогообложение деньги, выведенные с биржи криптовалют (полоникс, биттрекс и т.п.) на карточку гражданина РБ? По какой ставке? Как декларировать криптовалюту?

Е.Павлов, Минск

Согласно ст. 274 Банковского кодекса Республики Беларусь электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости.

Выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег проводится банком на основании лицензии на осуществление банковской деятельности.

Порядок выпуска в обращение (эмиссии) электронных денег устанавливается Национальным банком.

Постановлением правления Национального банка от 26.11.2003 № 201 утверждены Правила осуществления операций с электронными деньгами (далее – Правила). Согласно п. 9 Правил эмиссию электронных денег на территории Беларуси осуществляют банки. Эмитируемые банками электронные деньги должны быть номинированы в белорусских рублях.

Допускается распространение банками-агентами на территории Беларуси номинированных в иностранной валюте электронных денег, эмитированных нерезидентами.

В соответствии с п.10 Правил держателями электронных денег могут являться физические лица, получившие электронные деньги от банка-эмитента, агента, банка-агента, иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, работниками которых физические лица являются, иных физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при совершении в соответствии с законодательством Республики Беларусь сделок, не связанных с предпринимательской деятельностью физических лиц.

Согласно п.11 Правил банк-эмитент, банк-агент обязаны с учетом условий заключенных данными банками договоров в рамках системы расчетов с использованием электронных денег обеспечить идентификацию физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открывших (открывающих) электронные кошельки в соответствии с правилами системы расчетов с использованием электронных денег.

Для проведения идентификации физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель представляют банку-эмитенту, агенту, банку-агенту, агенту по идентификации документы (сведения), предусмотренные законодательством по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, либо банк-эмитент, агент, являющийся банком, банк-агент проводят идентификацию физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя без их личного присутствия при наличии данных, полученных ранее при их идентификации при личном присутствии в банке-эмитенте, банке-агенте, у агента, агента по идентификации или из межбанковской системы идентификации, или из действующего сертификата открытого ключа проверки электронной цифровой подписи, изданного республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь.

Таким образом, электронные деньги, согласно белорусскому законодательству, могут быть номинированы только в белорусской или иностранной валюте, а операции с электронными деньгами находятся на особом контроле у государства. Криптовалюта не является ни белорусской, ни иностранной валютой, то есть валютой, эмитированной каким-либо государством, а эмитируется специальной компьютерной программой. Следовательно, действующее законодательство не регламентирует ее использование. И хотя прямого запрета на наличие у гражданина РБ электронного кошелька в криптовалюте нет, согласно постановлению Совета Министров от 16.03.2006 № 367 операции с криптовалютой считаются подозрительными и находятся на особом контроле.

Что же касается налогообложения, то напомним, что в соответствии со ст. 153 Налогового кодекса (НК) объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц признаются доходы, полученные плательщиками от источников в Республике Беларусь и (или) от источников за ее пределами – для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами РБ в соответствии со ст. 17 НК. В соответствии со ст. 17 НК налоговыми резидентами Республики Беларусь признаются физические лица, которые фактически находились на территории Беларуси в календарном году более 183 дней. При определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц согласно ст. 156 НК учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах.

Таким образом, деньги, полученные от продажи криптовалюты, признаются доходами физического лица.

Согласно ст. 173 Налогового кодекса ставка подоходного налога с физических лиц установлена в размере 13%.

Дата фактического получения дохода в соответствии со ст. 172 Налогового кодекса определяется как день выплаты дохода (в т.ч. перечисления дохода на счета плательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, а также день зачисления электронных денег в электронный кошелек плательщика либо по его поручению в электронный кошелек третьих лиц) – при получении доходов в денежной форме. Согласно ст. 180 Налогового кодекса декларация о доходах представляется плательщиками не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Подоходный налог с физических лиц плательщиками, представляющими налоговую декларацию, уплачивается в бюджет не позднее 15 мая года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании извещения, вручаемого плательщику налоговым органом не позднее 1 мая года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Автор публикации: Александр Костян, директор ООО «АКС «Аудикс»