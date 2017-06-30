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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Консультации

Компенсации за износ имущества работника и арендной платы в бухгалтерском и налоговом учете

30.06.2017

Работники, использующие свои транспортные средства, оборудование, инструменты и приспособления для нужд нанимателя, вправе получить за их износ (амортизацию) компенсацию, размер и порядок выплаты которой определяются по договоренности с нанимателем (ст. 106 ТК).

Основанием для выплаты компенсации за использование, например, автомобиля в служебных целях, является факт использования работником автомобиля в рабочее время для выполнения своих трудовых обязанностей (т.е. в производственных целях). Такого рода компенсация может быть выплачена нанимателем в рамках трудовых отношений. В этом случае имущество работника не передается нанимателю.

Согласно ст. 577 ГК по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Таким образом, если наниматель и работник заключают договор аренды имущества, в нем следует указать сумму арендной платы, которую наниматель...

Автор публикации: ​Наталья БОРИСЕНКО, аудитор

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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