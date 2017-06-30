Китайская карта в белорусском банкомате

Платежная система UnionPay делает новый шаг к освоению белорусского рынка. БПС-Сбербанк проходит процедуру сертификации, чтобы получить генеральную лицензию на выпуск карточек UnionPay и начать их обслуживание в своих банкоматах и платежных терминалах. В них смогут обслуживаться и держатели карт UPI, выпущенных зарубежными банками.

О намерении реализовать первые совместные проекты до конца текущего года заявили 27 июня руководители БПС-­банка и UnionPay International. «Развитие торгово-экономиче­ских отношений Беларуси и Китая открывает возможности для прихода в страну новых банковских сервисов и услуг наших китайских партнеров, – отметил на пресс-конференции председатель правления БПС-Сбер­банка Сергей Инюшин. – Воз­можность обслуживания карт UnionPay International предоставит клиентам, которые фокусируются на азиатском регионе, дополнительные преимущества».

В Беларуси первая попытка эмиссии карт UPI была сделана в 2011 г. Белгазпромбанком. Но особого распространения они в нашей стране не получили. Доля UnionPay среди карт других платежных систем почти не видна. Однако сейчас китайская сторона настроена оптимистично. «Мы рассчитываем с поддержкой правительства Беларуси достигнуть успеха на рынке, – заявил президент China UnionPay Ши Вэнчао. – Мы приходим как инициаторы новых технологий. Есть договоренность о том, что в ближайшее время БПС-­Сбербанк подключит карты UPI к своей эквайринговой сети и начнет эмиссию карт». Китайские партнеры надеются на качество сервисов и доступность услуг по цене для держателей карт UPI как в Беларуси, так и в других регионах. В будущем планируется продвижение ин­новационных продуктов на базе технологий финтех.

«Карточные» расчеты в мире стремительно развиваются, а конкуренция между платежными системами растет. При этом China UnionPay, созданная в 2002 г. в Шанхае при поддержке Центробанка КНР, стремительно перекраивает этот рынок. По данным исследовательской компании Retail Banking Research, по общему количеству выпущенных в мире платежных карт UnionPay еще в 2010 г. стала лидером, обогнав Visa и MasterCard. Начав международную экспансию, к 2015 г. UnionPay была пред­ставлена в 142 странах, где карты этой системы принимали более 1 млн. банкоматов. Стимулом для сотрудничества стали выгодная для партнеров и клиентов тарифная политика и готовность инвестировать в развитие. Комиссия за снятие наличных по картам UPI в ряде стран ниже, чем по банковским кар­там других платежных си­с­тем, кроме того, может быть снижена и плата за годовое обслуживание. К тому же UnionPay, в отличие от систем Visa и MasterCard, не испытывает на себе политическое давление. Поэтому ис­ключаются какие-­либо сбои вроде угрозы пре­кращения сотрудничества западных платежных систем с Россией.

По данным, приведенным в отчете Nilson Report «Global Cards Report 2016», в прошлом году в мире платежи с кредитных и дебетовых карт платежных систем American Express, Diners Club / Discover, JCB, MasterСard, UnionPay и Visa превысили 20,6 трлн. USD (на 5,8% больше, чем годом ранее), а количество транзакций по ним выросло по сравнению с 2015 г. на 13,3%, до 257,17 млрд. Кстати, всего в мире насчитывается 11,15 млрд. действительных кредитных, дебетовых и предоплаченных карт (на 9,4% больше, чем в 2015 г.), причем 77,37% из них были дебетовыми.

В прошлом году, по данным Nilson Report, по количеству транзакций лидировали карты Visa (54,06% всех покупок), за ней идет MasterСard (26,17%). На третьем месте UnionPay: ее кредитными картами оплачивается 7,59% транзакций, а дебетовыми – 7,32%. У American Express было 2,81% глобальных платежей, а у японской JCB – 1,15%. Diners Club/Discover обрабатывают 0,91% транзакций. Зато по темпам роста числа оплат UnionPay не знает равных: 32% по сравнению с 2015 г. против 10,3% у Visa, 12,7% у MasterСard и 6,1% у JCB. В значительной мере позиции UnionPay обеспечиваются за счет продолжающегося динамичного роста эмиссии карт в Китае. Но постепенно растет и их применение в других странах, в т.ч. благодаря интернет-торговле.

Проект «Новый Шелковый путь» открыл новую страницу в развитии китайской платежной системы: она распространяется практически во всех странах, участвующих в глобальном сотрудничестве, инициированном Пекином. Почти во всех странах, через которые проходят или пройдут «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь 21 века», уже принимают карты, выпущенные UnionPay, в т.ч. в Украине, Казахстане, России.

ТЕПЕРЬ БПС-Сбербанк намерен внедрить в Беларуси полный цикл финансовых услуг и технологий, включая эмиссию и эквайринг, бесконтактные платежи, оплату через мессенджеры, мобильные телефоны и иные инструменты, уже получившие распространение в мире. У Сбербанка уже есть опыт таких проектов. Он участвовал в запуске системы UnionPay в Казахстане, затем в России. К октябрю БПС-банк намерен начать в Беларуси эквайринг, сообщил С. Инюшин. Это позволит рассчитываться картами UPI в отечественных торговых объектах. К декабрю начнется эмиссия карт. Правда, эквайринг важ­нее: в нем заинтересован растущий поток туристов из Китая. Но и белорусам UnionPay может пригодиться. Это не значит, что кто-то получит воз­можность снимать юани в бан­коматах. Проект рассчитан в основном на цифровые технологии и безналичные расчеты. По оценкам специалистов БПС-­ Сбербанка, запуск эквайринга карт UPI позволяет рассчитывать на дополнительных 60 тыс. потенциальных клиентов.

Обсуждается также воз­можность реализации совместных проектов с национальной платежной системой «Бел­карт», в частности, по выпуску кобэйджинговых карт.

Белорусский рынок сам по себе, возможно, не столь важен для UnionPay. Объем операций с использованием банковских платежных карточек, совершаемых на территории республики, достаточно скромен. Но еще одно место на карте экспансии китайской экономики должно быть заполнено.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА