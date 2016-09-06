Карта скромного достатка

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I полугодии 2016 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 9,7 млн. Br в месяц (до деноминации), сообщает Белстат. При этом удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума вырос за год с 5,1% до 5,5%.

В целом к малообеспеченным, по данным Белстата, можно отнести только 3,9% домашних хозяйств. Однако если в Гомельской области таких насчитывается 5,8%, в Брестской – 5,4%, то в Могилевской – 4,9%, Витебской – 4,4%, Минской – 3,8%, Гродненской – 2,9%, а в Минске – только 0,9%.

В частности, в городах и поселках городского типа располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 10,4 млн. в месяц, в сельских населенных пунктах – 7,6 млн. При этом потребительские расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 6,8 млн. Br в месяц, в городах и поселках городского типа – 7,5 млн., в сельских населенных пунктах – 4,8 млн. Br.

Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов представлено на диаграмме. Как видим, после некоторого спада в IV квартале 2015 г. – I квартале 2016 г. доля граждан с наиболее высокими (свыше 6 млн. Br, или 600 BYN после деноминации) располагаемыми ресурсами снова выросла – до годового максимума, а доля лиц с наименьшими ресурсами снижается (до 1,5 млн. Br). Однако в целом удельный вес граждан с низкими доходами остается весьма значительным. Так, у 49,5% населения среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали во II квартале т.г. 3,5 млн. Br (350 BYN после деноминации).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 42,1%, на покупку непродовольственных товаров – 30,3%, на оплату услуг – 24,2%, алкогольных напитков – 3,4%.

В то же время, по данным Нацбанка, сбережения населения в банковских вкладах в национальной валюте за январь–июнь 2016 г. уменьшились на 3,4 трлн. Br (до деноминации), а валютные сбережения уменьшились на 532,9 млн. USD, тогда как за январь–июнь 2015 г. они увеличились на 9,7 трлн. Br и 140,1 млн. USD соответственно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия заняла 1-е место в списке стран с самым высоким уровнем неравенства среди основных экономик мира, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании New World Wealth.

На долю долларовых миллионеров в РФ приходится почти 62% благосостояния, 26% – на долю миллиардеров. Россия с большим отрывом опережает Индию, где на долю миллионеров приходится 54% благосостояния, Великобританию (35%), США (32%), Австралию (28%) и Японию (22%).

По мнению экспертов New World Wealth, «если миллионеры контролируют свыше 50% богатств в стране, в ней практически не остается места для образования среднего класса».

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ