Как отделить ложных предпринимателей от честных

Обсуждаемая проблема в последнее время вышла далеко за рамки преследования криминальных структур. В ст. 234 УК лжепредпринимательство определено как государственная регистрация в качестве индивидуального пред­принимателя или создание юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую или уставную деятельность в целях получения ссуд, кредитов, либо для прикрытия запрещенной деятельности, либо для сокрытия, занижения прибыли, доходов или других объектов налогообложения, либо для извлечения иной имущественной выгоды. Ответственность предусмотрена в зависимости от причиненного ущерба от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без кон­фискации.

По оценкам правоохранительных органов, в «нулевые» и начале 10-х годов из-за деятельности лжепредпринимательских структур недоплата налогов ежемесячно приносила государству многомиллиардный (до деноминации) ущерб. С принятием Указа Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», а затем и Указа Президента от 19.01.2016 № 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов» использовать некоторые схемы стало опасно. В 2013–2015 гг. органы финансовых расследований пресекли деятельность более тысячи лжепредпринимательских структур, а в 2016-м по ст. 234 УК выявлено только 24 случая, сообщил на круглом столе начальник отдела правового обеспечения, информации и работы с обращениями граждан ДФР КГК Николай Иваньков.

Таким образом, указы работают. Но проблема незаконных финансовых операций остается достаточно серьезной. С одной стороны, организаторы лжепредпринимательских структур создают все более изощренные схемы. В их распоряжении порой удивительно легко оказываются инструменты, которые, казалось бы, при­званы служить преградой для криминала и подтверждением добросовестности участников хозяйственных операций, вклю­чая бланки документов строгой отчетности, печати компаний, ключи доступа к системе электронных платежей «Клиент-банк» и т.п. Сохраняется и спрос на услуги лжепредпринимательских структур – от банальной «обналички» до вывода капитала за рубеж.

С другой стороны, усилия государства по пресечению противоправной деятельности зачатую оборачиваются бедами для добросовестных компаний. Казалось бы, для того и существует Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, чтобы любой желающий смог узнать, не является ли его партнер нарушителем закона. Но нормы Указа № 488 позволяют привлекать к ответственности не сами лже­предпридпринимательские структуры, а тех, кто с ними сотрудничал, причем даже то­гда, когда такой контрагент не числился в реестре. У бизнеса вызывает недоумение практика «писем счастья», предлагающих добровольно заплатить дополнительные налоги за сделки, состоявшиеся несколько лет назад, на том основании, что теперь давнишний поставщик оказался в списке лже­структур.

Некоторые фирмы, чтобы обе­зопасить себя, вводят соб­ственные меры безопасности. Например, одна из крупных белорусских компаний для своих контрагентов даже разработала специальную анкету, чтобы оценивать их добросовестность. Но подобное анкетирование существенно затрудняет сотрудничество. Депутат Палаты пред­ставителей Максим Мисько выразил сомнение в целесообразности такой прак­тики. По его мнению, «нор­мального» покупателя подобные проверки могут отпугнуть. К тому же каждый должен заниматься своим делом: ком­мерсанты – производством и торговлей, а контролирующие органы – выявлением и профилактикой криминала. Но если представителям государства кажется, что результаты применения Указа № 488 в его нынешней редакции свидетельствуют о некоторой либерализации в данной сфере, то у предпринимателей не­сколько иное мнение.

Ключевой вопрос: почему субъекты хозяйствования дол­жны проверять своих контрагентов? Если кто-то из них является лжепредпринимательской структурой, то почему его деятельность вовремя не пресекается нашими многочисленными правоохранительными и контролирующими ор­ганами? Почему вообще столь легко создавать фирмы-­«од­нодневки»? На круглом столе этой теме не уделили должного внимания, а зря. Ведь либерализация регистрации компаний, существенно улучшившая позиции Беларуси в рейтинге Doing Business, одновременно создала благодатную почву для создания фирм, используемых для разно­образных криминальных схем. Теперь законодатели, юристы, сотрудники министерств и бизнесмены ломают голову, как вырваться из замкнутого круга. Вроде бы покупатель/ заказчик не должен нести ответственность за недобросовестные действия продавца/ исполнителя и наоборот (если, конечно, они не вступали в сговор с противозаконными целями). Но на практике у нас существует именно такая ответственность, а считающий себя вполне законопослушным предприниматель неожиданно для себя может попасть под финансовые санкции.

Пока участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости внесения поправок в Указ № 488: по срокам давности для привлечения к ответственности участников сделок, размере санкций, о внесении в реестр недобросовестных уч­редителей компаний. Добавим, что стоило бы пересмотреть и признаки лжепредпринимательства, разработать рекомендации выявления схем уклонения от уплаты налогов, «обналички» и незаконного оборота товаров. В мировой практике накоплен богатый методический опыт в этой области, который пригодился бы для выявления криминала и защиты добросовестных субъектов хозяйствования.

Автор публикации: Дмитрий МАЛИНОВСКИЙ