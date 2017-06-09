Контроль
Как отделить ложных предпринимателей от честных
В Министерстве экономики 5 июня прошел круглый стол «Лжепредпринимательство. Проблемы добросовестных контрагентов». В нем приняли участие депутаты Палаты представителей, сотрудники Минэкономики, Департамента финансовых расследований КГК, юридических фирм, СМИ и бизнесмены.
Обсуждаемая проблема в последнее время вышла далеко за рамки преследования криминальных структур. В ст. 234 УК лжепредпринимательство определено как государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или создание юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую или уставную деятельность в целях получения ссуд, кредитов, либо для прикрытия запрещенной деятельности, либо для сокрытия, занижения прибыли, доходов или других объектов налогообложения, либо для извлечения иной имущественной выгоды. Ответственность предусмотрена в зависимости от причиненного ущерба от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации.
По оценкам правоохранительных органов, в «нулевые» и начале 10-х годов из-за деятельности лжепредпринимательских структур недоплата налогов ежемесячно приносила государству многомиллиардный (до деноминации) ущерб. С принятием Указа Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», а затем и Указа Президента от 19.01.2016 № 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов» использовать некоторые схемы стало опасно. В 2013–2015 гг. органы финансовых расследований пресекли деятельность более тысячи лжепредпринимательских структур, а в 2016-м по ст. 234 УК выявлено только 24 случая, сообщил на круглом столе начальник отдела правового обеспечения, информации и работы с обращениями граждан ДФР КГК Николай Иваньков.
Таким образом, указы работают. Но проблема незаконных финансовых операций остается достаточно серьезной. С одной стороны, организаторы лжепредпринимательских структур создают все более изощренные схемы. В их распоряжении порой удивительно легко оказываются инструменты, которые, казалось бы, призваны служить преградой для криминала и подтверждением добросовестности участников хозяйственных операций, включая бланки документов строгой отчетности, печати компаний, ключи доступа к системе электронных платежей «Клиент-банк» и т.п. Сохраняется и спрос на услуги лжепредпринимательских структур – от банальной «обналички» до вывода капитала за рубеж.
С другой стороны, усилия государства по пресечению противоправной деятельности зачатую оборачиваются бедами для добросовестных компаний. Казалось бы, для того и существует Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, чтобы любой желающий смог узнать, не является ли его партнер нарушителем закона. Но нормы Указа № 488 позволяют привлекать к ответственности не сами лжепредпридпринимательские структуры, а тех, кто с ними сотрудничал, причем даже тогда, когда такой контрагент не числился в реестре. У бизнеса вызывает недоумение практика «писем счастья», предлагающих добровольно заплатить дополнительные налоги за сделки, состоявшиеся несколько лет назад, на том основании, что теперь давнишний поставщик оказался в списке лжеструктур.
Некоторые фирмы, чтобы обезопасить себя, вводят собственные меры безопасности. Например, одна из крупных белорусских компаний для своих контрагентов даже разработала специальную анкету, чтобы оценивать их добросовестность. Но подобное анкетирование существенно затрудняет сотрудничество. Депутат Палаты представителей Максим Мисько выразил сомнение в целесообразности такой практики. По его мнению, «нормального» покупателя подобные проверки могут отпугнуть. К тому же каждый должен заниматься своим делом: коммерсанты – производством и торговлей, а контролирующие органы – выявлением и профилактикой криминала. Но если представителям государства кажется, что результаты применения Указа № 488 в его нынешней редакции свидетельствуют о некоторой либерализации в данной сфере, то у предпринимателей несколько иное мнение.
Ключевой вопрос: почему субъекты хозяйствования должны проверять своих контрагентов? Если кто-то из них является лжепредпринимательской структурой, то почему его деятельность вовремя не пресекается нашими многочисленными правоохранительными и контролирующими органами? Почему вообще столь легко создавать фирмы-«однодневки»? На круглом столе этой теме не уделили должного внимания, а зря. Ведь либерализация регистрации компаний, существенно улучшившая позиции Беларуси в рейтинге Doing Business, одновременно создала благодатную почву для создания фирм, используемых для разнообразных криминальных схем. Теперь законодатели, юристы, сотрудники министерств и бизнесмены ломают голову, как вырваться из замкнутого круга. Вроде бы покупатель/ заказчик не должен нести ответственность за недобросовестные действия продавца/ исполнителя и наоборот (если, конечно, они не вступали в сговор с противозаконными целями). Но на практике у нас существует именно такая ответственность, а считающий себя вполне законопослушным предприниматель неожиданно для себя может попасть под финансовые санкции.
Пока участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости внесения поправок в Указ № 488: по срокам давности для привлечения к ответственности участников сделок, размере санкций, о внесении в реестр недобросовестных учредителей компаний. Добавим, что стоило бы пересмотреть и признаки лжепредпринимательства, разработать рекомендации выявления схем уклонения от уплаты налогов, «обналички» и незаконного оборота товаров. В мировой практике накоплен богатый методический опыт в этой области, который пригодился бы для выявления криминала и защиты добросовестных субъектов хозяйствования.
Автор публикации: Дмитрий МАЛИНОВСКИЙ
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