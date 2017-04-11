Как определить размер арендной платы за землю

Порядок взимания налогов в некоторых сферах предпринимательской деятельности уточнен Указом Президента от 6.04.2017 № 105 «О налогообложении и взимании арендной платы за земельные участки» в связи с корректировками в Налоговом кодексе, вступившими в силу в текущем году.

В частности, в рамках отмены льгот по налогу на прибыль из Указа Президента от 2.06.2006 № 371 «О некоторых мерах государственной под­держки развития туризма в Республике Беларусь» исключены нормы, согласно которым такие льготы действовали в течение 3 лет с начала осуществления соответствующей деятельности для туристических объектов в отношении прибыли, полученной от услуг гостиниц, физкультурно-оздоровительных, туристических, туристско-гостиничных и горнолыжных комп­лексов, домов охотников и (или) рыболовов, мотелей, кемпингов.

Из Указа Президента от 25.03.2016 № 111 «О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума» иск­лючены положения об обложении НДС услуг по перевозке пассажиров городским и пригородным автотранспортом в регулярном сообщении, городским электрическим транспортом и метрополитеном, внутренним водным транс­портом в пригородном сооб­щении, железнодорожным транс­портом общего пользования на городских и региональных линиях, а также услуг электросвязи, оказываемых абонентам. Напомним, обложение указанных услуг НДС с 1 января т.г. предусмотрено НК.

По той же причине из Указа Президента от 14.07.2016 № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агент­ство по управлению активами» исключены положения об обложении НДС операций, связанных с этим агентством, а их Декрета Президента от 11.11.2015 № 7 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)» – положения об обложении подоходным налогом процентов по банковским вкладам.

В Указе Президента от 1.03.2010 № 101 уточнен порядок определения размеров арендной платы в белорусских рублях за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, в зависимости от периода проведения оценки их кадастровой стоимости.

Так, если кадастровая стоимость земельного участка оп­ределена до 1 января 2015 г., то при определении размера ежегодной арендной платы его кадастровая стоимость в долларах США пересчитывается исходя из официального курса, установленного Нацбанком на 1-е число календарного года, в котором принимается решение о предоставлении земельного участка в аренду или продлении срока аренды, заключается соглашение об изменении договора аренды, предусматривающее изменение размера ежегодной арендной платы, либо утверждается протокол о результатах аукциона на право заключения договора аренды или признании такого аукциона несостоявшимся.

Если же кадастровая стоимость земельного участка оп­ределена после 1 января 2015 г., то при определении размера ежегодной арендной платы его кадастровая стоимость принимается в белорусских рублях на дату оценки. Как и ранее, арендная плата уплачивается в белорусских рублях.

Кроме того, в новой редакции изложено приложение 1 к Указу № 101, содержащее коэффициенты к кадастровой стоимости земельных участков.

Совмину дан 3-месячный срок на приведение актов законодательства в соответствие с Указом № 105 и принятие иных мер по его реализации.

Указ № 105 вступил в силу с 9 апреля 2017 г., но большинство его положений распространяется на отношения, возникшие с 1 ян­варя 2017 г.

Автор публикации: Александр ГАНАГО