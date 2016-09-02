Как округлить тариф на услуги

Как правильно установить тарифы за оказываемые услуги после деноминации и произвести округление – с 2 или 4 цифрами после запятой?

Наше предприятие оказывает услуги по уборке производственных и служебных помещений, по благоустройству и озеленению. Тарифы, с учетом данных справочника по нормам времени на ручные работы, например, на очистку газонов и цветников от случайного мусора, формировались на единицу площади – на 1 м 2.

В связи с проведением с 1 июля 2016 г. деноминации в соответствии с Указом от 4.11.2015 № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» всем организациям приходится пересчитывать свои цены и тарифы в соотношении 10 000 рублей в денежных знаках образца 2000 г. к 1 рублю в денежных знаках образца 2009 г. При этом с 1 июля по 31 декабря т.г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их представители при предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах (работах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) в денежных знаках образца 2000 г. и 2009 г.

В соответствии с разъяснением Минторга от 25.03.2016 № 03-16/257к «Об округлении цен (тарифов)» с 1 июля 2016 г. субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие продажу товаров, выполнение работ и бытового обслуживания населения, не могут устанавливать цену (тариф) за единицу товара (услугу) ниже минимального номинала монеты, находящейся в обращении на территории Республики Беларусь, – 1 белорусской копейки.

При этом в соответствии с данным разъяснением отпускные и розничные цены, тарифы округляются за принятую единицу измерения (штуку, единицу, десяток, метр, килограмм, литр и т.п.), на которую устанавливается цена (тариф). Розничные цены, тарифы округляются до копейки согласно арифметическим правилам. Если при пересчете образуются дробные части копеек, сумма должна быть округлена до целой копейки. Если дробная часть копейки меньше 0,5 копейки, то она отбрасывается и сумма снижается до целой копейки, а если она равна 0,5 копейки и больше, то сумма повышается до целой копейки. Аналогичные правила применяются при реализации весового и мерного товара.

При определении розничных цен на комплект товаров, формируемый субъектами торговли из реализуемых товаров, цена каждой единицы товара, входящей в его состав, округляется отдельно. После суммирования розничных цен (с учетом округления цены каждой единицы товара) цена комплекта не округляется. При определении цены на комплект товаров в целом (при отсутствии цен на отдельные единицы товара, входящие в комплект товаров) округляется цена такого комплекта.

Также округлению подлежат сформированные тарифы на бытовые услуги (с учетом всех видов установленных налогов и неналоговых платежей в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством и прибыли). В случае если тарифы на бытовые услуги формируются без учета стоимости сырья, материалов, запасных частей, узлов, агрегатов, фурнитуры, то округлению подлежат отдельно сформированные тарифы на услуги и стоимость используемых при этом сырья, материалов, запасных частей, узлов и др.

Данные правила применяются по аналогии и в отношении других видов услуг. В частности, Минжилкоммунхоз в приказе от 06.06.2016 № 07-32/233 «Об особенностях проведения деноминации в сфере жилищно-­коммунального хозяйства» также отметил, что с 1 июля 2016 г. организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, осуществляющие продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг населению (за исключением жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы на которые регулируются в соответствии с законодательством), не могут устанавливать тариф (цену, размер возмещения расходов) за единицу товара (услуги) ниже минимального номинала монеты, находящейся в обращении в РБ, – 1 белорусской копейки. При фор­мировании цен (тарифов) на услуги, обороты по реализации которых облагаются НДС, округление производится после начисления этого налога.

Далее в приказе Минжилкоммунхоза предлагается округлять стоимость оказанных жилищно-коммунальных услуг и размер возмещения расходов, подлежащих возмещению населением по аналогии с порядком округления цен (тарифов), изложенным в письме Минторга № 03-16/257к. Полагаем, что такой же порядок округления может применяться в отношении услуг, о которых идет речь в вопросе, а именно:

– сумма платы за услугу, рассчитываемая как произведение тарифа (цены, размера возмещения расходов) на количество, округляется до копейки согласно арифметическим правилам. Если при пересчете образуются дробные части копеек, сумма должна быть округлена до целой копейки. Если дробная часть копейки меньше 0,5 копейки, то она отбрасывается и сумма снижается до целой копейки, а если она равна 0,5 копейки и больше, то сумма повышается до целой копейки. Если в результате округления стоимость платы за услугу становится равной нулю, то эта стоимость принимается равной 1 копейке, если иное не установлено законодательством;

– при определении стоимости нескольких оказанных услуг округляется стоимость каждой позиции отдельно. После суммирования стоимости оказанных услуг с учетом округления каждой позиции сумма итога к уплате не округляется.

Таким образом, тариф на услуги устанавливается в рублях с двумя знаками после запятой, т.е. в рублях и копейках. Например, если по расчету получается 14,2836 BYN, то с учетом округления в прайс-листе следует указать 14,28 BYN (14 рублей, 28 копеек).

Отдел бухучета «ЭГ»