Кадровая диагностика: пересчитываем работников

С 1 января 2017 г. действуют новые рекомендации по проведению кадровой диагностики предприятия с целью выявления избыточной численности работников. Сегодня в организациях Беларуси по оценке Минтруда и соцзащиты оптимальное число работников превышено на 5,4%. Кадровую диагностику предприятия проводят самостоятельно и по своей инициативе.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.12.2016 № 72 утверждены Методические рекомендации по проведению кадровой диагностики организаций в целях выявления потенциально избыточной чис­ленности работников. Аналогичное постановление Минтруда и соцзащиты от 29.12.2010 № 181 утратило силу.

Методические рекомендации предлагается применять при проведении кадровой диагностики руководителям и специалистам организаций независимо от формы собственности и видов экономической деятельности.

Кадровую диагностику рекомендуется проводить при:

– выявлении устойчивой негативной динамики основных экономических показателей де­я­тельности организации (дис­пропорции между значениями показателей объема производства и реализации продукции, товаров (работ, услуг));

– росте запасов готовой продукции и уровня дебиторской задолженности;

– увеличении затрат на производство продукции, в т.ч. затрат труда;

– снижении производительности труда;

– росте потерь рабочего времени, наличии отпусков по инициативе нанимателя;

– наличии задолженности по заработной плате;

– снижении основных финансовых показателей и других и наличии существенных от­клонений их фактических значений от плановых;

– проведении реструктуризации и модернизации организации (до их проведения и после);

– в иных случаях, определяемых нанимателем.

Необходимость, сроки, периодичность проведения кадровой диагностики определяет наниматель.

В Методических рекомендациях представлены алгоритмы расчета потенциально избыточной (недостаточной) чис­ленности в условиях нормирования труда работников и в условиях его отсутствия.

Кадровая диагностика по­зволит нанимателю принимать грамотные управленческие решения.

Например, при выявлении потенциально избыточной численности работников необходимо рассмотреть все возможности для повышения эффективности использования труда имеющихся работников:

– перевести отдельных работников на гибкие формы занятости;

– сократить продолжительность рабочего времени некоторых категорий работников/­ подразделений;

– перераспределить работников внутри организации (между подразделениями);

– вовлечь работников организации в поиск решений по повышению рационализации труда;

– сократить число трудовых договоров с временными работниками.

Если после принятия этих мер в подразделениях организации сохраняется избыток работников, они подлежат сокращению. В случае принятия нанимателем решения о сокращении численности работников необходимо определить, кто из работников, подлежащих сокращению, не может быть уволен в соответствии с законодательством.

При выявлении потенциально недостаточной чис­ленности работников и принятии решения о необходимости найма дополнительных работников предусматривается введение новых вакансий в штатное расписание для утверждения нанимателем. Также в соответствии с законодательством необходимо уведомить органы занятости о наличии свободных рабочих мест (вакансий) в организации.

Методические рекомендации опубликованы на сайте Минтруда и соцзащиты (http:// mintrud.gov.by).

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ