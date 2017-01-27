Мнения
Кадровая диагностика:
пересчитываем работников
С 1 января 2017 г. действуют новые рекомендации по проведению кадровой диагностики предприятия с целью выявления избыточной численности работников. Сегодня в организациях Беларуси по оценке Минтруда и соцзащиты оптимальное число работников превышено на 5,4%. Кадровую диагностику предприятия проводят самостоятельно и по своей инициативе.
Постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.12.2016 № 72 утверждены Методические рекомендации по проведению кадровой диагностики организаций в целях выявления потенциально избыточной численности работников. Аналогичное постановление Минтруда и соцзащиты от 29.12.2010 № 181 утратило силу.
Методические рекомендации предлагается применять при проведении кадровой диагностики руководителям и специалистам организаций независимо от формы собственности и видов экономической деятельности.
Кадровую диагностику рекомендуется проводить при:
– выявлении устойчивой негативной динамики основных экономических показателей деятельности организации (диспропорции между значениями показателей объема производства и реализации продукции, товаров (работ, услуг));
– росте запасов готовой продукции и уровня дебиторской задолженности;
– увеличении затрат на производство продукции, в т.ч. затрат труда;
– снижении производительности труда;
– росте потерь рабочего времени, наличии отпусков по инициативе нанимателя;
– наличии задолженности по заработной плате;
– снижении основных финансовых показателей и других и наличии существенных отклонений их фактических значений от плановых;
– проведении реструктуризации и модернизации организации (до их проведения и после);
– в иных случаях, определяемых нанимателем.
Необходимость, сроки, периодичность проведения кадровой диагностики определяет наниматель.
В Методических рекомендациях представлены алгоритмы расчета потенциально избыточной (недостаточной) численности в условиях нормирования труда работников и в условиях его отсутствия.
Кадровая диагностика позволит нанимателю принимать грамотные управленческие решения.
Например, при выявлении потенциально избыточной численности работников необходимо рассмотреть все возможности для повышения эффективности использования труда имеющихся работников:
– перевести отдельных работников на гибкие формы занятости;
– сократить продолжительность рабочего времени некоторых категорий работников/ подразделений;
– перераспределить работников внутри организации (между подразделениями);
– вовлечь работников организации в поиск решений по повышению рационализации труда;
– сократить число трудовых договоров с временными работниками.
Если после принятия этих мер в подразделениях организации сохраняется избыток работников, они подлежат сокращению. В случае принятия нанимателем решения о сокращении численности работников необходимо определить, кто из работников, подлежащих сокращению, не может быть уволен в соответствии с законодательством.
При выявлении потенциально недостаточной численности работников и принятии решения о необходимости найма дополнительных работников предусматривается введение новых вакансий в штатное расписание для утверждения нанимателем. Также в соответствии с законодательством необходимо уведомить органы занятости о наличии свободных рабочих мест (вакансий) в организации.
Методические рекомендации опубликованы на сайте Минтруда и соцзащиты (http:// mintrud.gov.by).
Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ