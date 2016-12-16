Измерение руководящей эффективности

Поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы на 2017 год для правительства и Нацбанка, руководителей республиканских органов госуправления, облисполкомов и Мингорисполкома утверждены постановлением Совмина от 8.12.2016 № 1008 «О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год».

В частности, для руководителей госорганов ключевыми показателями эффективности работы станут важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм, для глав исполкомов – экспорт товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий. При этом если в т.г. местным властям следовало трудоустроить 32 тыс. граждан, то в 2017-м – сразу 70 тыс., а объем запланированных ПИИ вырос с 1,27 млрд. USD до 1,4 млрд.

Для директоров госпредприятий и организаций, в уставных фондах которых 50% и более акций принадлежит государству, ключевыми показателями эффективности назначены чистая прибыль, рентабельность продаж, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, темпы роста экспорта товаров, услуг. Заметим, что в уходящем году для предприятий был еще один показатель – снижение запасов продукции на складах. Но теперь он, видимо, не актуален.

Интересно, что для большинства ведомств задание по уровню рентабельности продаж увеличено по сравнению с текущим годом: для Минздрава (Департамент фармацевтической промышленности) – с 10 до 18%, Минпрома – с 5 до 6,5%, Минсельхозпрода – с 6,8 до 8,3%, Минстройархитектуры – с 5 до 5,5%, Беллесбумпрома – с 5 до 6%, Беллегпрома – с 5 до 7%, Белгоспищепрома – с 7,5 до 9%. Исключение составил Белнефтехим, где запланировано снижение рентабельности с 6 до 1%.

В организациях Минпрома экспорт товаров должен вырасти по сравнению с 2016 г. на 11,7%, Минсельхозпрода – на 11,5%, Белнефтехима – на 3,8%, Беллегпрома – на 4,4%, Белгоспищепрома – на 3,6%. Но для Беллесбумпрома запланировано снижение темпов роста экспорта товаров с 7,2 до 5,4%, а Минстройархитектуры – с 3,5 до 2,6%.

Также планируется через представителей государства в органах управления ОАО обеспечить разработку на основе методических рекомендаций Минэкономики и Госкомимущества и внедрение комплексов мер по внедрению корпоративного управления.

Для руководителей банков, в уставных фондах которых 50% и более акций принадлежит государству, ключевыми показателями эффективности будут чистая прибыль, отношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности, рентабельность нормативного капитала; страховых компаний – рентабельность, соотношение темпов роста страховых взносов и расходов, а также темпы роста страховых взносов по добровольному страхованию. Банк развития отчитается по объемам кредитования инвестпроектов, экспорта, малого и среднего предпринимательства.

Минэкономики поручено представлять в правительство аналитическую информацию о тенденциях и проблемных вопросах социально-экономического развития республики и регионов, а также проекты постановлений правительства о кредитовании госпрограмм и мероприятий в следующем году.

До 1.06.2017 г. в республике планируется провести комплексный анализ законодательства для выявления норм, ограничивающих конкуренцию в пользу госсектора, а до 1.12.2017 г. в Совмин должны поступить предложения о возможной корректировке соответствующих нормативных актов. Так что если МАРТ, Минэкономики вместе с другими республиканским органами госуправления и исполкомами подобные дисбалансы и обнаружат, исправить их удастся в лучшем случае в 2018 г.