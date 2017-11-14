Инфляция разогревается «коммуналкой», бензином и овощами

Потребительские цены в Беларуси за 10 месяцев выросли на 3,9%, в т.ч. в октябре к сентябрю – на 1,2%. Это самый большой месячный рост с февраля прошлого года. Однако такой рывок вряд ли помешает уложиться в прогнозные показатели инфляции до конца года.

После нескольких месяцев сдерживания цены начали расти сразу по многим позициям, особенно в сфере услуг и на продовольственные товары. В то же время базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем составил 100,4%, с декабрем 2016 г. – 102,6%.

Рост номинальных зарплат позволяет и, одновременно, заставляет предприятия постепенно повышать цены на свою продукцию. В частности, потребительские цены на продовольственные товары только в октябре увеличились на 1,3%, тогда как с начала года – на 2,9%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 1,47%. В частности, цены на мясо и мясопродукты выросли на 0,04%, на молоко, молочные продукты – на 1,08%, сыры – на 1,84%, масло животное – на 2,1%, растительное масло (кроме оливкового) – на 0,1%, масло оливковое – на 0,53%, муку пшеничную и кондитерские изделия – на 0,4%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,68%, соль – на 0,43%, яйца куриные – на 4,48%. В то же время цены на рыбу и рыбопродукты сократились за октябрь на 0,08%, сахар-песок – на 2,08%, чай – на 0,94%, кофе – на 1,15%, крупу и бобовые – на 0,31%, макаронные изделия – на 0,68%.

Главным источником «продовольственной» инфляции стала плодоовощная продукция. В целом цены на нее увеличились за октябрь на 9,48%. Если картофель сезонно подешевел на 10,45%, то цены на овощи выросли сразу на 37,3%, а на фрукты – на 2,73%. В частности, свежие помидоры подорожали на 87,1%, огурцы – более чем вдвое, что в итоге перевесило столь же сезонное снижение цен на морковь, капусту и свеклу.

Цены на табачные изделия увеличились за октябрь на 0,34%, на алкогольные напитки – на 1,07%, в т.ч. на водку – на 1,59%, а на пиво – на 0,26%.

Цены на непродовольственные товары в октябре в целом увеличились на 0,5%, а с начала года – на 2,7%. На отдельные товарные группы цены росли разнонаправленно и с различными темпами – во многом под влиянием рыночных факторов. Так, за октябрь т.г. цены на одежду выросли на 0,26%, ткани и пряжу – на 0,63%, мебель – на 1,9%, ковры и ковровые изделия – на 0,54%, текстильные изделия – на 0,3%, телерадиотовары – на 0,53%, эле­к­тротовары – на 0,47%, стройматериалы – на 0,1%, галантерея – на 0,32%, медикаменты – на 0,37%, часы – на 0,56%, легковые автомобили – на 1,63%, велосипеды и мотоциклы – на 0,89%, синтетические моющие средства – на 0,62%, парфюмерно-косметические товары – на 0,67%, печатные издания – на 0,68%. В то же время цены на обувь снизились на 1,84%, ювелирные изделия – на 1,14%.

После 3-месячного перерыва цены на бензин и дизтопливо в октябре выросли на 1,66%, а с начала года – на 7%.

Тарифы на услуги увеличились за ок­тябрь на 2,1%, а с начала года – на 8,1%. Основной «толчок» обеспечили тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые после 4 месяцев затишья, под разговоры об экономии и оптимизации затрат, выросли за октябрь сразу на 5,9%, в т.ч. электроснабжение – на 7,97%, газоснабжение – на 6,98%, водоснабжение – на 5,47%, пользование лифтом – на 4,58%, техобслуживание жилых помещений – на 7,35%. В итоге за 10 месяцев т.г. тарифы ЖКУ выросли на 15,1%.

Бытовые услуги подорожали на 0,75%, в т.ч. ремонт обуви – на 0,47%, химчистка – на 1,07%. Тарифы на услуги связи в сентябре почти не изменились, увеличившись всего на 0,01%, туристические услуги подорожали на 0,4%, медицинские – на 0,7%, культуры – на 1,84%. Услуги гостиниц подешевели в октябре на 0,88%, общежитий – на 0,71%, санаторно-оздоровительные – на 1,33%. Услуги пассажирского транспорта подорожали в октябре на 1,63%, прежде всего за счет городского транспорта, тарифы на котором увеличились за месяц на 6,8%, а с начала года – на 8,11%.

В заключение отметим, что, по официальным оценкам, инфляция отражается на группах населения с разными доходами почти равномерно. Так, индекс потребительских цен по республике для 10% наименее и наиболее обеспеченных домашних хозяйств в сентябре т.г. по отношению к августу составил 100,1%, к декабрю 2016 г. – 102,7% и 102% соответственно.

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В России в октябре т.г. инфляция составила 0,2%, а с начала 2017 г. – 1,9%, в Казахстане – 1,2% и 5,4% соответственно, в Украине – 1,2 и 11,5%.

Однако инфляционные процессы в стра­нах ЕАЭС не совпадают с мировыми тенденциями. Например, хорошие урожаи и оптимистичные ожидания привели к снижению в октябре цен на ряд основных продовольственных товаров. Об этом свидетельствует уменьшение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) на 2,2 пункта – до 176,4. Это все еще на 4 пункта (2,5%) больше, чем год назад, но на 27% ниже (в номинальном выражении) исторического максимума в 240 пунктов, достигнутого в феврале 2011 г. Цены на все основные сырьевые товары, используемые для расчета ИПЦФ, в октябре упали.

Так, среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило в октябре 152,8 пункта, что немного больше, чем в сентябре, и на 10,5 пункта (7,4%) – чем в октябре 2016 г. На 1,8 пункта снизился индекс цен на растительные масла ФАО до 170 пунктов, что обусловлено главным образом снижением цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масло.

Впервые с мая т.г. на 9,4 пункта обвалился в октябре т.г. индекс цен на молочные продукты ФАО – до 214,8 пункта. Упали международные котировки на сливочное масло, сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ), но котировки на сыр благодаря устойчивому спросу на рынке оказались более стабильными.

Индекс цен на мясо ФАО снизился за месяц на 1,6 пункта, до 172,7, продолжая начавшуюся в июле т.г. тенденцию умеренного спада. Международные цены на свинину и баранину в октябре снизились под давлением конкуренции экспортеров и вялого спроса, на говядину – выросли из-за ограниченного спотового предложения из Океании, а на мясо птицы остались стабильными.

В октябре еще на 1,4 пункта упал индекс цен на сахар ФАО, составивший почти 203 пункта. Это связано с ожиданием роста предложения в связи с высоким урожаем сахарной свеклы в ЕС, наращиванием производства в России, ослаблением бразильского реала, а также сокращением закупок Китаем ввиду повышения ввозных пошлин.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ