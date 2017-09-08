ICO на грани регулирования

Одним из самых обсуждаемых событий на мировых финансовых рынках стал запрет операции первичного размещения токенов криптовалют в Китае. Это решение может стать поворотным пунктом в развитии цифровой экономики.

Народный банк Китая 4 сентября объявил, что первичное размещение токенов криптовалют (ICO, Initial Coin Offering) является незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO.

По мнению китайского регулятора, токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями, не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег. Заметим, что с точки зрения белорусского законодательства можно прийти к таким же выводам (см. «ЭГ» № 59 от 11.08.2017). Но если наши регуляторы игнорируют данную тему, то Народный банк КНР объявил распространение и использование токенов в качестве валюты недопустимым и запретил банкам страны предоставлять услуги для ICO.

Теперь Народный банк КНР совмест­но с органами связи займется закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. В регуляторе предупредили о возможном отзыве лицензий у компаний, связанных с ICO.

Кроме того, китайский регулятор призвал население страны «усилить свою осведомленность о рисках, связанных с криптовалютами», а также сообщать властям любую информацию, касающуюся признанных незаконными операций.

Действия Народного банка КНР вызвали куда больший резонанс, чем решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также властей Канады, Сингапура и некоторых других стран о применении к операциям ICO законов и норм, регулирующих оборот ценных бумаг. Отчасти это связано с масштабом распространения таких операций. По данным Национального комитета экспертов по технологиям финансовой безопасности в интернете КНР, в июле т.г. в Китае действовали 43 ICO-платформы, в середине июля были завершены 65 ICO, в ходе которых компаниям удалось привлечь путем размещения токенов около 400 млн. USD.

Рынок криптовалют отреагировал на эти события весьма нервно. Его капитализация за 3 дня упала почти на 20%. Если 2 сентября она достигала своего исторического максимума в 179,8 млрд. USD, то 5 сентября, по данным Coinmarketcap, снизилась до 134,7 млрд. USD, но вечером того же дня рынок вернулся к росту. По оценкам аналитиков, такой перепад отчасти объясняется естественной коррекцией цены, характерной для «перегретого» рынка. Накануне цена самой популярной мировой криптовалюты – биткоина почти приблизилась к 5000 USD, тогда как в начале года он стоил только 960 USD. Но основной фактор – все-таки действия Народного банка КНР. Помимо торможения непосредственно китайского рынка ICO, теперь следует ожидать, что власти многих стран тоже в ускоренном темпе займутся введением отношений в данной сфере в рамки законодательства.

Например, Комиссия по надзору за финансовым сектором Южной Кореи (FSC) разрабатывает меры регулирования в области цифровых валют, включая внесение поправок в законы об отчетности по определенным финансовым транзакциям с учетом мировых трендов противодействия отмыванию нелегальных доходов, ужесточение контроля над проведением ICO и ответственность их организаторов, сообщает журнал Business Korea.

Подобные шаги существенно отразятся на рынке криптовалют, которые изначально задумывались как распределенный инструмент вне правового поля. Но редкое правительство позволит существовать нерегулируемым финансовым инструментам. Прежде всего это увеличивает опасность легализации преступных доходов. Уголовные дела, связанные с отмыванием денег с помощью криптовалют, уже известны. К тому же криптовалюты – один из самых рискованных активов, особенно для массовых недостаточно квалифицированных инвесторов, которые не способны оценить риски и чрезмерно надеются на высокую доходность.

Традиционные финансовые инструменты, в т.ч. акции, предлагаемые при первичном размещении в ходе IPO, тоже не всегда приносят прибыль. Но здесь инвесторы извещены о таких рисках, деятельность компаний-эмитентов более-менее прозрачна, права, обязанности и ответственность сторон надлежащим образом закреплены и могут отстаиваться в суде. Регулирование ICO должно обеспечить аналогичные условия, что позволит защитить инвесторов от чрезмерных рисков, ненадежных проектов, мошенничества и иных недобросовестных действий.

С одной стороны, пока рынок криптовалют находится в начальной стадии развития, слишком жесткие ограничения могут повлиять на него очень негативно. Но с другой – еще не совсем забыты уроки «пузырей» других финансовых инструментов, например, кредитно-дефолтных свопов (credit default swap – CDS), спекуляции с которыми во многом породили мировой кризис 2008–2010 гг.

Напомним, что незадолго до него, в 2007 г., общий объем рынка CDS превысил 62 трлн. USD и почти равнялся мировому ВВП. Но в 2010 г. он обвалился до 26,3 трлн. USD, а в 2012-м остановился на 25,3 трлн. USD. Так что глобальный финансовый рынок видал взлеты и падения покруче криптовалют, которые имеют немало общих черт с CDS. Те и другие задумывались из лучших побуждений, все они не обеспечены реальными базисными активами, их рынок практически не регулируется, эмитенты нетранспарентны, а инвесторы никак не защищены. При этом всегда находится достаточно энтузиастов, готовых фанатично доказывать преимущества и неуязвимость очередного креативного ин­струмента, игнорируя любые аргументы и предавая анафеме скептиков.

В таких случаях обычно узкий круг основателей снимает спекулятивные пенки, а остальным придется считать потери, когда пузырь сдуется. Сейчас новинкой является превентивное вмешательство регуляторов некоторых стран до того, как ситуация на рынке криптовалют окончательно выйдет из-­под контроля. К этому подталкивает важное отличие криптовалют: они претендуют на роль квазиплатежного сред­ства, угрожающего монополии государства на эмиссию денег, контролю за легальностью финансовых потоков и безопасности инвесторов.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН