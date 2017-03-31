Хроника эмитентов:

Департамент по ценным бумагам разъяснил особенности раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности закрытых акционерных обществ.

В соответствии с подп. 8.2.2 п. 8 Инструкции о порядке рас­крытия информации на рынке ценных бумаг, утв. постановлением Минфина от 13.06.2016 № 43 (далее – Инструкция № 43), закрытыми акционерными об­ществами представляется годовой отчет по форме 1 (бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, об изменении соб­ственного капитала, о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности – прим. ред.) и форме 2 (информация об аффилированных лицах – прим. ред.) согласно приложению к Инструкции № 43 в соответствии с требованиями, ус­тановленными подп. 8.3 п. 8 Инструкции № 43.

При этом на ЗАО не распространяются требования ст. 55 Закона «О рынке ценных бумаг» и п. 9 Инструкции № 43 по раскрытию годового отчета путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном сайте эмитента, опу­бликования в печатных СМИ.

…и дисциплинарная

Февраль 2017 г. выдался урожайным на санкции за нарушения законодательства по ценным бумагам. Административные взыскания были наложены на 71 эмитента. Из них 8 оштрафованы, остальные отделались предупреждениями.

Основными нарушениями были:

– непредставление в установленный срок документов для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг;

– непредставление в установленный срок ежеквартального отчета;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение требования (предписания) о раскрытии годового отчета;

– непредставление в установленный срок оперативной ин­формации;

– непредставление в установленный срок письменного сообщения с приложением текста опубликованного (объявленного) предложения о покупке акций;

– непредставление в установленный срок документов для регистрации акций;

– нарушение установленного порядка эмиссии и размещения ценных бумаг;

– непредставление в установленный срок поручения «депо» на перевод акций;

– непредставление в установленный срок уведомления об изменении величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда.

Последнее нарушение было наиболее массовым – в нем были замечены 44 эмитента.

В феврале т.г. один профучастник рынка ценных бумаг получил предупреждение за нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому кон­т­ролю.

Автор публикации: Отдел финансов "ЭГ"