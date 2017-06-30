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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Контроль
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ФПБ следит за ценами

30.06.2017

Результаты первого этапа профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары назвал в штаб-квартире национального проф­центра председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Напомним, профсоюз создал рабочую группу по мониторингу цен после встречи главы ФПБ с Президентом, который одобрил инициативу такого «народного контроля». В со­став группы вошли представители социально-экономических отделов всех областных и Минского городского объединений профсоюзов. К работе были привлечены отраслевые профсоюзы. Кроме того, ФПБ заключило соглашение о со­трудничестве с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о взаимодействии при проведении мониторинга цен.

В первую очередь группа занялась изучением цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину. Были проанализированы цены на 43 наименования продуктов в заранее выбранных магазинах шаговой доступности, крупных торговых сетях и государственных магазинах – всего более 100 торговых объектов. В результате выявлен ряд вопросов, требующих, по мнению участников группы, детальной проработки с участием социальных партнеров. Так, среднемесячная зар­плата, полученная в мае т.г., была всего на 9,4% больше, чем год назад, а цены только на продукты питания в целом выросли на 8,2%. Однако в целом цены на продукты питания из потребительской корзины, как свидетельствуют результаты мониторинга, выросли почти на 24%. Это связано с тем, что более всего растут цены на продукты, занимающие наибольший объем в структуре потребления (мясо, рыба, молочные продукты и т.п.). Кроме того, обнаружены значительные рас­хождения стоимости набора продуктов из потребительской корзины по регионам.

Все  вопросы, выявленные в ходе мониторинга, переданы в МАРТ. В дальнейшем ФПБ обещает продолжить совместную работу с министерством по недопущению необоснованного роста цен и решению выявленных народным кон­тролем проблем. При этом по-прежнему не уточняется, ни каким образом профсоюзные активисты собираются не допустить подорожания, ни кто должен обосновывать изменение цен, если такое обоснование не предусмотрено законодательством.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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