Форум предпринимателей: рождение диалога между властью и бизнесом

На прошлой неделе закончился VII Международный форум предпринимательства. Одной из его главных задач был диалог между бизнесом и властью. Прямой диалог был кратким и как будто мало обнадеживающим. Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, выступая в рамках форума, сказал, обращаясь к залу: «Думаю, бизнес уже почувствовал либерализацию, так ведь?» В ответ из зала раздался одинокий, но очень громкий голос: «Нет!»

Как обычно пишут в таких случаях, повисла неловкая пауза. Но она была недолгой. К чести заместителя министра, он улыбнулся, и спокойно ответил: «Я вас услышал. Значит, будем работать дальше».

Татьяна Маринич, генеральный директор и соучредитель Группы компаний BEL.BIZ, которая являлась организатором форума, назвала этот обмен репликами «интересным моментом, доказывающим, что такие площадки для диалога очень важны». Своей оценкой прошедшего мероприятия она поделилась с читателями «Экономической газеты»:

– Такие площадки важны для бизнеса, чтобы его представители могли услышать, что могут предложить власти. Но еще более они важны, на мой взгляд, для самих властей. Вот эта реакция – естественная живая реакция. Если бизнес пока не чувствует своей «кожей» улучшения ситуации, властям стоит об этом знать.

Впервые за семь лет проведения форума в его открытии принял участие премьер-министр. Мне кажется, это очень хороший знак. Знак того, что власти готовы слушать бизнес. Это дорогого стоит. Так рождается диалог.

Ключевой темой нашего форума было развитие Беларуси как стартап-нации. Конечно, в этом отношении у нас непочатый край работы. Для того чтобы стартапы появлялись у нас в большом количестве и «выстреливали», конечно, нужны изменения в регуляторной среде. Инвестор должен не бояться рисковать своими деньгами. Поскольку венчурные инвестиции – это и без того высокий риск. Чем вообще отличается стартап от традиционного бизнеса? Его нельзя просчитать, он не поддается традиционной схеме бизнес-планирования. Инвестор действует скорее интуитивно, эмоционально. Потому что 9 из 10 стартапов умирают. А вместе с ними «умирают» деньги инвестора. В такой ситуации инвестору особенно необходима какая-то «приманка» в виде налоговых льгот.

Мне очень понравилось, что на этот раз у нас было минимум официоза, максимум живого общения. А самым интересным мне показалось выступление Владислава Солодкого, признанного лидера в сфере финтех-инвестиций, одного из тех людей, кто формирует эту отрасль на мировом уровне. То, что он говорил о криптовалютах, о блокчейне, о необанках – это то будущее, в котором мы вот-вот окажемся. По сути, уже настоящее. Он отметил очень важную вещь, сказав, что ни одно государство в мире пока не сделало прорыв в этом направлении. Беларусь вполне может стать первым таким государством. По-моему, это шанс, которым действительно стоило бы воспользоваться.

Также свое мнение высказал Денис Алейников, адвокат, старший партнер юридической фирмы Aleinikov&Partners:

– От государства сейчас исходит инициатива по принципиальной либерализации условий хозяйствования в стране. Которая идет дальше создания отдельных зон со специальными правовыми режимами – таких, например, как ПВТ. Подобные зоны должны быть «вишенкой на торте». В отрыве от общей экономической экосистемы, от самоощущения бизнеса в целом они не будут работать. На мой взгляд, власти пришли к пониманию этого. Так, например, есть все основания полагать, что из Уголовного кодекса РБ будет изъята печально известная 233-я статья (о незаконной предпринимательской деятельности). Точнее она будет заменена на другую статью, где незаконная предпринимательская деятельность будет трактоваться более узко, а не так широко, как сейчас. Это и многое другое направлено на создание у бизнеса ощущения защищенности и понятности. Ну, а той самой «вишенкой на торте» должны стать прорывные декреты в области цифровой экономики, инновационной деятельности. Они в состоянии привлечь к нашей стране большое внимание. Но страна, конечно, должна быть в состоянии удовлетворить это внимание. Тому бизнесу, который сюда может прийти, государство должно сказать: «Ребята, у нас тут получше, чем в России, получше, чем в Украине, а будет получше, чем в среднем по Восточной Европе». Хотелось бы, чтобы оно это сказало и подкрепило свои слова действиями.

Премьер-министр Андрей Кобяков в своем выступлении в рамках форума отметил, что государство будет способствовать «повсеместному распространению идей предпринимательства путем формирования открытого диалога бизнеса и власти». Он подчеркнул значимость бизнес-сектора, в котором трудится треть всех занятых в экономике и который способен быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка, генерировать и в короткий срок воплощать инновационные идеи в реальные проекты, занимать новые ниши на рынках товаров и услуг, расширять свое присутствие на внешних рынках.

В качестве того, что уже сделано для бизнеса со стороны государства, премьер назвал подписание 8 из 10 документов пакета по либерализации экономики (2 находятся на рассмотрении у президента).

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» пообещал помощь в виде более гибкого и существенного финансирования субъектов малого и среднего бизнеса Банком развития при расширение возможностей обращения предпринимателей в банки-партнеры за доступными долгосрочными валютными кредитами.

Средства Всемирного банка, а также Фонда поддержки предпринимательства имени Халифы, в соответствии с подписанными в 2017 г. договорами, будут направлены на поддержку широкого спектра предпринимателей и инновационных стартапов по беспрецедентно низкой для белорусского рынка стоимости.

Особую надежду, по мнению, высказанному на форуме заместителем директора по маркетингу и развитию ПВТ Александром Мартинкевичем, подает белорусская IT-сфера. Актуальным этапом развития отрасли специалист назвал переход от исключительно услуг аутсорсинга к созданию собственных продуктовых компаний и выходом их продукта на крупнейшие внешние рынки.

Автор публикации: Дмитрий ГАЛКО