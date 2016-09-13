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№70 (1977) от 13.09.2016

13 сентября 2016 года

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События
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FinTech Марафон: отобраны 17 лучших команд из Беларуси, Украины и России

13.09.2016
FinTech Марафон: отобраны 17 лучших команд из Беларуси, Украины и России

Лучшими fintech проектами стали система электронных платежей для потребителй Tree&Wood, мобильное приложение для лёгких микрозаймов LendFriends, система поддержки клиентов через мессенджеры Blinger.ru, электронный кошелек MobiPay, платформа iConChange, система оплат через чаты tap2pay.me - и это только некоторые из 17 лучших проектов из Беларуси, Украины и России,  отобранных оргкомитетом и партнерами Fintech марафона.  Марафон fintech идей организует Ассоциация «Инфопарк» и Национальный банк Республики Беларусь. Инновационными партнерами мероприятия выступают Приорбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Центр банковских технологий, WebPay совместно с Системными технологиями, а юридическим партнером стала компания ООО «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий».

Всего на конкурс fintech марафона было подано более 30 идей. Члены жюри, в состав которого входили представители Нацбанка РБ, Приорбанка, БПС-Сбербанка, Белгазпромбанка, Центра банковских технологий, WebPay и компании Системные технологии, оценивали насколько создатели стартапов изучили рынок, как заявленные проекты могут быть масштабированы и делать деньги.   Лучших стартапов весь последующий месяц ожидает насыщенная работа с менторами, экспертами, акселерация проектов в стартап-хабе Имагуру.

В результате такого образовательного марафона команды смогут “подтянуть” свои проекты с точки зрения бизнес-стратегии и подготовиться выступать перед масштабной аудиторией. Ведь финалом марафона станет FinTech Battle в рамках международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2016» 21 октября в “Президент-отеле”. На нём стартапы представят свои проекты аудитории в 1300+ участников, экспертов из Беларуси и стран зарубежья.

“Для нас было важно не столько отобрать лучших, а дать возможность замотивированным командам получить ценные знания, экспертизу лучших банков и ИТ-компаний в Беларуси. До финала дойдут не все - только 10 команд смогут презентовать свои проекты международной экспертной аудитории Форума “БанкИТ”, - говорит Анастасия Пехтерева, организатор главного события в сфере банковских информационных технологий в стране - Форума “БанкИТ”.

Желаем командам удачи и ждем финала FinTech Battle, чтобы определить лучший fintech стартап года.

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