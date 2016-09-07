Европейский горизонт «длинных денег»

Диалог между белорусским и западны м бизнесом в этом году стал регулярным. В мае Белорусско-европейский инвестиционный форум состоялся в Вене, а 29-30 сентября высокие гости из ЕС посетят форум в Минске. О возможностях, которые открывает новый этап белорусско-европейских отношений, накануне Белорусского форума «Расширяя горизонты: инвестиции, финансы, развитие» рассказал председатель Совета директоров инвестиционной компании «Юнитер» Андрей ДЕРЕХ.

– Андрей Михайлович, с чем вы связываете заметное потепление белорусско-европейских отношений в 2016 году?

– Безусловно, это связано как с отменой санкций Евросоюза в отношении Беларуси, так и с развитием политического диалога между Минском и Брюсселем, который может перерасти в более тесные экономические связи. Для нашей страны особенно важно углубление отношений в инвестиционной сфере, поскольку белорусской экономике требуются значительные прямые иностранные инвестиции.

– Какие именно возможности, на ваш взгляд, открываются для бизнеса в связи с новым этапом белорусско-европейских отношений?

– Прежде всего возможности открываются в части привлечения более комфортного финансирования. Что имеется в виду?

Например, мы сейчас работаем над привлечением инвестиций на крупное частное белорусское предприятие. Приезжавший посмотреть на него член совета директоров похожей европейской компании, удивился стоимости кредитов в Беларуси. Если в Западной Европе кредиторы в очередь выстраиваются, чтобы финансировать проект под 3% годовых, то в Беларуси ставка 11% – обычное дело.

При правильном построении работы с международными финансовыми институтами белорусские компании смогут привлечь ресурсы на более привлекательных условиях. И если их стоимость может быть не намного ниже (так как индикатором является ставки внутреннего рынка), то срок их привлечения однозначно дольше.

Благодаря международным финансовым институтам белорусский бизнес может привлечь кредиты на развитие, на 5 лет, а иногда – и на более длительный срок. На нашем внутреннем рынке получить столь длинные деньги на долгосрочные проекты сегодня весьма затруднительно.

– Какой потенциал для сотрудничества Беларуси с международными и европейскими финансовыми институтами в реальных цифрах Вы видите?

– Для сравнения приведу некоторые данные по нашим партнерам по ЕАЭС. На начало 2016 г. на разных стадиях реализации в Казахстане насчитывалось около 80 инвестиционных контрактов, финансируемых ЕБРР, в Кыргызстане – 66, в Беларуси – лишь 16. С 2007 года Северным инвестиционным банком было одобрено фиксирование для 17 проектов в России на общую сумму порядка 682 млн. евро в различных секторах экономики, в Беларуси в настоящее время финансируется один проект по реконструкции очистных сооружений в Бресте и Гродно на сумму 25 млн. евро.

Поэтому у белорусского частного бизнеса и государственного сектора имеется серьезный потенциал наращивания объемов сотрудничества с международными финансовыми институтами. Его результатом станут конкретные инвестиционные проекты, что в конечном счете приводит к увеличению рабочих мест, росту экономики, улучшению платежного баланса и т.п.

– Белорусский форум «Расширяя горизонты: инвестиции, финансы, развитие», который проводят 29-30 сентября «Юнитер», Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) и Белорусский институт стратегических исследований (BISS), посетит Томас Миров, который на протяжении ряда лет возглавлял Европейский банк реконструкции и развития. Помимо его ожидается приезд в белорусскую столицу регионального директора Международной финансовой корпорации Томаша Тельма. Какую пользу, с Вашей точки зрения, белорусский бизнес может извлечь из выступлений высоких гостей?

– Приезд высоких гостей в Минск позволит белорусской аудитории узнать о механизмах работы с международными финансовыми институтами, услышать прогнозы этих организаций по работе с Беларусью, а также получить подробную информацию о продуктах, благодаря которым наши компании могут привлечь фондирование на комфортных условиях.

Выгода от сотрудничества с международными финансовыми организациями состоит еще в том, что последние в некоторых случаях компенсируют от 50% до 80% стоимости консультационных услуг для тех проектов, которые фондируют. К слову, теперь уже известная белорусская компания Mark Formell начинала сотрудничество с международными организациями именно с консультационных услуг.

– На Ваш взгляд, какие белорусские проекты имеют сегодня наибольшие шансы получить на привлекательных условиях фондирование со стороны международных финансовых институтов?

– Мы ожидаем, что будет появляться больше проектов для государственных предприятий Беларуси. Это, видимо, произойдет в связи с расширением мандата европейских финансовых институтов, которые будут готовы предоставлять ресурсы для повышения конкурентоспособности белорусской экономики.

Если говорить об отраслевом характере возможных инвестиций, то мы видим потенциал для привлечения финансовых ресурсов под реализацию экологических и энергоэффективных проектов в Беларуси. Для этих целей можно рассчитывать на получение льготных кредитных ресурсов у международных организаций – по ставке 2–4% годовых. В то же время названная отраслевая специфика не ограничивает возможности сотрудничества с МФИ, поскольку практически любой инвестиционный проект предполагает установку более современного, энергоэффективного и экологичного оборудования.

– В рамках форума планируется обсудить перспективы развития нефтехимического комплекса, который для Беларуси остается бюджетообразующим. На Ваш взгляд, какие возможности для белорусской нефтехимии открывают сегодня относительно низкие цены на нефть?

– Чтобы получить компетентный ответ на этот вопрос, мы пригласили на форум в Минск одного из ведущих экспертов по этой теме – Колина Чапмана. За его плечами более 45 лет опыта работы в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях, включая более 30 лет в России и других странах бывшего СССР.

На наш взгляд, снижение мировых цен на нефть открывает значительные перспективы для белорусской химической промышленности.

За исключением ОАО «Гродно Азота», использующего газ для производства продукции, для других крупных предприятий химической промышленности Беларуси основным является нефтяное сырье. Поэтому, как нам представляется, в условиях снизившихся цен на нефть, которые, по прогнозам экспертов, будут сохраняться еще долго, у химической промышленности Беларуси появляются хорошие перспективы для развития.

– Андрей Михайлович, Вы известны не только как эксперт по вопросам нефтехимии, но и как член рабочей группы по развитию финансовых рынков, которую ровно 10 лет назад создавало правительство при Консультативном совете по иностранным инвестициям. В банковский сектор за 10 лет пришли значительные инвестиции, но финансовый рынок Беларуси при этом остается неглубоким. В чем дело?

– Рынок капитала в развитых странах сегодня немыслим без инвестиционной активности населения, которое благодаря вложениям в компании получает потом дивиденды. Что мы наблюдаем у нас?

В Беларуси создано законодательство для функционирования форекс-компаний. Люди, вовлеченные в их деятельность, следят за изменением индекса Dow Jones, за движением на рынке валютной пары «доллар-евро» и пытаются на этом заработать.

На наш взгляд, лучше бы в стране создавались возможности, которые позволяли бы белорусам, имеющим средства, напрямую инвестировать их в экономику. Поэтому, как мы считаем, в Беларуси уже давно пора принимать конкретные шаги по развитию национального фондового рынка.

– Представители инвестиционного банка Rothschild еще 7 лет назад рекомендовали Беларуси развивать внутренний фондовый рынок…

– На бумаге планы по созданию фондового рынка в Беларуси уже давно формализованы, а воз, как говорится, и ныне там. Надеемся, что Национальный банк, который претендует на статус мегарегулятора, сможет запустить в стране рынок ценных бумаг.

– Приезд управляющего директора Rothschild для участия в сентябрьском инвестиционном форуме — сигнал тому, что рыночные трансформации в Беларуси будут происходить?

– Приезд представителя Rothschild на инвестиционный форум – подтверждение того, что в направлении Беларуси международные финансовые организации начинают смотреть более активно. В клиентском портфеле этого инвестбанка есть как частные компании, так и целые государства. Мы полагаем, что сотрудничество Беларуси с Rothschild может стать хорошим знаком для активизации взаимодействия нашей страны с МВФ.