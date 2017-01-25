Энергоэффективные технологии в жилищном строительстве: за коммунальные услуги платим меньше

В Минске сдан в эксплуатацию первый энергоэффективный жилой дом. При масштабном возведении в Беларуси подобных домов ежегодные темпы сокращения расходов государства на оплату импортируемого топлива составят более чем 7 млн. USD, сообщает пресс-центр ПРООН в Республике Беларусь.

Торжественная церемония открытия нового энергоэффективного жилого дома второго поколения в микрорайоне «Лошица-9» по адресу ул. Михаила Пташука, 1 состоится в г. Минске 26 января.

Дом построен в рамках проекта Программы развития ООН «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь» при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) и в партнерстве с Департаментом по энергоэффективности Госстандарта РБ.

Ожидается, что применение энергоэффективных технологий при строительстве многоэтажных жилых домов позволит снизить потребление энергии в новых зданиях не менее чем на 70% по сравнению с жилищным фондом, введенным в эксплуатацию до 1993 г., и на 40% — по сравнению с жилищным фондом, построенным в соответствии с действующими строительными нормами и тепловыми эталонами.

Программа развития ООН поддержала разработку энергоэффективных технологий, закупку и внедрение нового оборудования, которое позволит энергоэффективному дому ежегодно экономить 5 500 BYN, т.е. каждая квартира будет ежегодно платить за тепло в среднем на 46 BYN меньше.

Цель проекта – снизить потребление энергии (импортируемого топлива) и связанных с ним выбросов парниковых газов, особенно в новых жилых зданиях, путем разработки и обеспечения эффективного внедрения новых, функциональных методов проектирования зданий и стандартов строительства с соответствующими схемами сертификации энергоэффективности.

Проектировщики и заказчики нового дома – ГП «Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С.» и ОАО «МАПИД».

Открытым акционерным обществом «МАПИД» за годы работы построено и введено в эксплуатацию более 23 млн. м. кв. жилья. С 2013 г. это предприятие строительной отрасли сотрудничает с проектом ПРООН-ГЭФ с целью перехода на применение ресурсо- и энергосберегающих решений, позволяющих в будущем минимизировать расходы на отопление и содержание дома. В частности, ОАО «МАПИД» перешло на изготовление панелей с улучшенной теплоизоляцией, постоянно совершенствует всю систему теплообеспечения зданий и т. д.

Автор публикации: Елена Петрошевич