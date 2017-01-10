Энергия перерасхода

Например, в октябре–декабре 2013 г. – сентябре 2016 г. КУП «Коммунальник Калинковичский» при оказании услуг по теплоснабжению допущены сверхнормативные потери теплоэнергии в количестве 18 790,7 Гкал стоимостью 688,1 тыс. BYN (с учетом деноминации) на выработку тепловой энергии, а в 2014 г. – сентябре 2016 г. – сверхнормативное потребление 1028,3 тыс. кВт/ч эле­ктроэнергии стоимостью 190,1 тыс. BYN на выработку тепловой энергии.

При этом в нарушение действующего законодательства указанные затраты в общей сумме 878,2 тыс. BYN необоснованно были отнесены на себестоимость жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, и предъявлены к возмещению из бюджета.

Кроме того, для должностных лиц КУП в названном периоде стало нормой в отчетах по использованию ТЭР вместо сверхнормативного расходования электрической энергии указывать сведения о соблюдении норм ее расхода. В результате составления таких «положительных» отчетов отдельным специалистам предприятия необоснованно выплачена премия в сумме 1430 BYN.

Также, в 2014 г. – сентябре 2016 г. предприятием необоснованно включена в себестоимость оказанных населению коммунальных услуг амортизация по неиспользуемым длительное время 3 артезианским скважинам, а также 7 еди­ницам котельного технологического оборудования в общей сумме 35,7 тыс. BYN. В результате предприятие незаконно получило из бюджета 295,6 тыс. BYN.

После вмешательства Комитета области КУП «Коммунальник Калинковичский» возвратило незаконно полученные средства в бюджет, доначислило и уплатило в бюджет налоги и отчисления (с учетом пени) в сумме 209,5 тыс. BYN, а должностные лица предприятия возвратили в кассу необоснованно полученные премии в размере 1430 BYN. Кроме того, предприятие и 4 его должностных лица оштрафованы на 169,9 тыс. BYN, а 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверки Комитетом области рекомендовано руководству предприятия устранить выявленные правонарушения, Гомельскому обл­исполкому предложено принять меры по обеспечению предприятием устранения указанных недостатков и привлечению к ответственности лиц, их допустивших.

Материалы проверки направлены в правоохранительные ор­ганы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц по фактам незаконного получения бюджетных средств и необоснованной выплаты премий.