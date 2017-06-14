Экономический калейдоскоп: США

Доллар слабо дорожает по отношению к большинству основных валют мира, включая евро, иену и фунт стерлингов, так как инвесторы рассчитывают на повышение процентных ставок в США на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) 13-14 июня, пишет Financial Times.

Так, во вторник утром евро стоил 1,1184 USD по сравнению с 1,1204 EUR/USD на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник. Курс доллара к японской национальной валюте поднялся со 109,95 до 110,04 иены, евро подешевел на 0,1%, до 123,07 иены.

Трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок ФРС в 95,8%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch биржевого оператора CME. Однако из-за разочаровывающих данных о состоянии американской экономики «ожидания рынка постепенно снизились до 2 повышений процентных ставок в этом году вместо 4», считает управляющий директор департамента валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг. Таким образом, предполагается, что после июня больше ставка ФРС в этом году меняться не будет.

Фунт опустился ниже 1,2650 USD, на фоне проблем с формированием правительства после досрочных выборов в Великобритании, по итогам которых консерваторы утратили абсолютное большинство в парламенте. Напомним, переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза начинаются уже на следующей неделе, 19 июня.

Призрак фондового пузыря

Доля инвесторов, считающих американский фондовый рынок самым переоцененным в мире, увеличилась до рекордного уровня, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bank of America Merrill Lynch (BofA). Больше всего завышены котировки акций интернет-компаний. Так, 44% респондентов считают бумаги компаний этого сектора дорогими, а 18% инвесторов полагают, что цены акций находятся на уровне, свидетельствующем о рыночном «пузыре».

Американские фондовые индексы взлетели до рекордных уровней после избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре прошлого года на ожиданиях, что обещанные им реформы подтолкнут к росту экономику страны, пишет газета Financial Times.

К настоящему времени оптимизм инвесторов уменьшился: рекордные 84% опрошенных BofA инвесторов считают фондовый рынок США самым переоцененным в мире. Завышение котировок акций компаний связано с высокими ожиданиями роста прибылей, отмечает главный инвестиционный стратег BofA Майкл Хартнетт. По его мнению, чувствительность фондового рынка США к снижению прибылей «очень высока».

Опрос был проведен BofA 2 - 8 июня среди инвесторов, управляющих активами на общую сумму 596 млрд. USD. Он выявил ослабление оптимизма инвесторов в отношении перспектив роста экономики США: доля экспертов, ожидающих ускорения экономического подъема упала до 39% по сравнению с пиковым уровнем в 62%, зафиксированным в январе 2017 года.

Между тем, «большая пятерка» крупнейших американских технологических компаний — Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet, владельца Google (FAAMG) — неожиданно подешевела по итогам торгов в пятницу, 9 июня, более чем на 97,5 млрд. USD.

Так, акции Apple рухнули на 3,88% до 148,98 USD при капитализации в 774,86 млрд. USD, Alphabet — на 3,41% до 949,83 USD при капитализации в 665,57 млрд. (что стало серьезнейшим провалом за 14 месяцев), Microsoft — на 2,27% до 70,32 USD при капитализации в 539,61 млрд., Facebook — на 3,3% до 149,6 USD при капитализации в 438,07 млрд., Amazon — на 3,16% до 978,31 USD при капитализации в 467,7 млрд. USD. По мнению аналитиков, причина такого спада в том, что эти компании чрезвычайно переоценены.

Меньше регулирования

Министерство финансов США обнародовало 12 июня многочисленные рекомендации, касающиеся изменения регулирования финансовой отрасли и учитывающие пожелания участников рынка, пишет The Wall Street Journal.

Предложения Минфина во многом расходятся с законопроектом Республиканской партии Financial Choice Act, который Палата представителей Конгресса США одобрила на прошлой неделе.

На данный момент документ Минфина – наиболее детальное воплощение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа о дерегулировании в финсекторе. Рекомендации затрагивают широкий спектр вопросов – от ипотечного кредитования до торговых операций крупных банков. В дальнейшем от Минфина ожидаются дополнительные рекомендации для управляющих компаний и страховщиков.

Администрация США утверждает, что принятые при предыдущем президенте Бараке Обаме правила, включая закон США о финансовой реформе 2010 года (закон Додда-Фрэнка) излишне ужесточают регулирование финансовой отрасли, что препятствует нормальному функционированию и росту экономики. Теперь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство попыталось найти правильное соотношение между удалением ненужных обременительных правил и ограждением налогоплательщиков от рисков.

Доклад Минфина был тепло принят представителями финансовой отрасли и республиканцами, но его резко раскритиковали многие демократы и организации по защите прав потребителей. Но для реализации некоторых из рекомендаций потребуется одобрение их Конгрессом, а для большинства из них – согласние Федеральной резервной системы (ФРС) и Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).

Настоящий дефицит

В мае дефицит госбюджета США составил 88,426 млрд. USD, что на 68,4% выше, чем год назад (52,507 млрд.), сообщило министерство финансов страны.

При этом доходы бюджета увеличились на 7% – до 240,4 млрд. USD, а расходы –на 18,7% и достигли 328,8 млрд., в т.ч. из-за повышения затрат на программу медицинской помощи нуждающимся Medicaid (на 3%) и на оборону (на 17%).

За 8 месяцев 2017 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США выросло на 6,8% и составило 432,85 млрд. USD против 405,4 млрд. годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего финансового года повысился на 1,4% – до 2,169 трлн. USD, а затраты увеличились на 2,3%, превысив 2,6 трлн., что в значительной мере связано с ростом на 14% процентных платежей по госдолгу.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) США в конце января пересмотрело прогноз дефицита бюджета страны в 2017 году с 594 млрд. до 559 млрд. USD (или 2,9% ВВП).

Дефицит госбюджета США по итогам 2016 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился впервые за 5 лет – на треть, достигнув 585,6 млрд. USD или 3,2% ВВП. Такой рост произошел впервые с 2009 г. Средний размер дефицита бюджета США за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН