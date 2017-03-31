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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Дооборудование воротного проема

31.03.2017

Организацией в проеме ворот производственного здания (шифр 10003, срок полезного использования – 75 лет) были установлены роллетные ворота, оснащенные электродвигателем, и смонтирован воздушно-отопительный агрегат, используемый для создания воздушно-тепловой завесы.

Он представляет собой вентилятор, подающий горячий воздух из калорифера, где теплоносителем является перегретая вода из системы отопления. На установку агрегата была разработана проектная документация. Стоимость услуг по ее разработке – 240 BYN (в т.ч. НДС – 40 BYN).

Монтаж агрегата выполнен по договору строительного подряда. Согласно условиям договора в стоимость работ входит и стоимость агрегата. За выполненную работу подрядчиком предъявлено к оплате 732 BYN (в т.ч. НДС – 122 BYN).

Роллетные ворота приобретены по договору купли-­продажи за 624 BYN (в т.ч. НДС – 104 BYN). В эту сумму входили работы по их установке и доставке.

Как в бухгалтерском учете, отразить смонтированный...

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