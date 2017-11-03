DOING BUSINESS – 2018: чтобы расти в рейтинге, надо быстро меняться

Беларусь заняла 38-е место в рейтинге Doing Business – 2018, опустившись на 1 позицию. Таким образом, пока шли разговоры об улучшении бизнес-климата, мы оказались еще на одну строку дальше от давно запланированного вхождения в «тридцатку» лучших по состоянию деловой среды стран мира.

Исследование «Ведение бизнеса 2018: Реформирование для создания рабочих мест» – 15-й выпуск в серии ежегодного издания Группы Всемирного банка. В нем дается комплекс­ная оценка норм, способствующих расширению и ограничению предпринимательской деятельности. Исследование использует количественные показатели, оценивающие уровень благо­приятности правовых норм для бизнеса и защиты прав соб­ственности, а также позволяет сопоставить данные для 190 стран по мере их изменения. При этом анализируются правовые нормы, применяемые в отношении частных компаний по 11 областям их жизненного цикла. Из них 10 включены в совокупный результат.

В десятку лучших в рейтинге вошли Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия и Грузия. Неплохие позиции занимают страны Балтии: Эстония – 12-е место, Литва – 16-е, Лат­вия – 19-е. Россия заняла 35-е место, поднявшись за год на 5 позиций, Казахстан – 36-е, Армения – 47-е, Азербайджан – 57-е, Украина – 76-е, Кыргызстан – 77-е. Замыкают рейтинг Венесуэла, Эритрея и Сомали.

Беларусь улучшила свои позиции по 5 из 10 показателей. Наилучшие результаты достигнуты в номинации «регистрация собственности», где наша страна удержалась на 5-м месте, «создание компании» и «международная торговля» – на 30-м. По условиям подключения к системе энергоснабжения мы переместились с 24-го места на 25-е, по показателям «защита миноритарных инвесторов» – с 42-го на 40-е, «разрешение неплатежеспособности» – с 69-го на 68-е место.

По показателям «получение разрешений на строительство» мы поднялись с 28-го места на 22-е, «обеспечению исполнения контрактов» – с 27-го на 24-е, «получение кредитов» – со 101-го на 90-е место. Этому достижению мы обязаны лишь высокому индексу кредитной информации (7 из 8 баллов) и 72-процентному охвату взрослого населения кредитным реестром. Вопросы доступности заимствований методология исследования не затрагивает.

В САМОЙ знаковой номинации «налогообложение» Беларусь поднялись на 3 ступеньки, заняв 96-е место. ВБ по-прежнему насчитал у нас 7 платежей, обнаружил увеличение времени на подготовку отчетности на 8 часов – до 184 часов (что меньше, чем в регионе, – 218,4 часа, но больше, чем в среднем по ОЭСР, – 160,7 часов). Фискальная нагрузка снизилась на 1,9 п.п., до 52,9% от прибыли, что существенно больше, чем в регионе (33,1%) и странах ОЭСР (40,1%). Факультативно оцениваемый индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов (т.е. возврат НДС и корректировка ошибок в налоговых декларациях) у нас составляет 50% – что намного хуже, чем в среднем в странах Европы и Центральной Азии (65,2) и ОЭСР (83,45). Наилучший результат здесь у Эстонии – 99,38. Кстати, у наших соседей ситуация с налогообложением вообще куда лучше: Литва заняла по этому показателю 18-е место, Украина – 43-е, Казахстан – 50-е, Польша – 51-е, Россия – 52-е.

Таким образом, улучшения или неизменности составляющих индикаторов, учитываемых при составлении рейтинга, явно недостаточно, чтобы повысить в нем свои позиции. Для этого требуются быстрые и качественные преобразования. Именно по такому пути идут страны, обеспечивающие себе высокие позиции в рейтинге ВБ, хотя большинство и не ставит себе таких целей. Кстати, Китай, который иные специалисты так часто ставят всем в пример, занимает в Doing Business только 78-е место, в т.ч. по регистрации предприятий – 93-е, а по налогообложению – 130-е.

С июня 2016 г. по июнь 2017 г. в 190 странах мира зафиксированы 264 реформы в сфере регулирования бизнеса. При этом наиболее распространенными были реформы в областях «Создание предприятий», «Получение кредитов» и «Международная торговля». Наилучших результатов по улучшению показателей рейтинга за 2016/2017 годы, по мнению ВБ, достигли Бруней-Даруссалам, Таиланд, Малави, Косово, Индия, Узбекистан, Замбия, Нигерия, Джибути и Эль-Сальвадор. За год они в общей сложности провели 53 регулятивных реформы деловой среды. А улучшение местного законодательства отметили в прош­лом году предприниматели в 119 странах.

Всего в мире за 15 лет проведения мониторинга условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий Всемирный банк насчитал 3188 реформ делового климата. Из них в Беларуси – всего 37, в т.ч. по 6 – в сфере регистрации предприятий и собственности и 7 – по налогообложению. За это время Руанда успела провести 52 реформы, Грузия – 46, Казахстан и Македония – по 41, Украина и ОАЭ – по 33, Польша и Сенегал – по 30, Литва, Чехия и Саудовская Аравия – по 28, Россия – 6, Китай – 3. Дело здесь не только в количестве. К примеру, в Новой Зеландии и Дании за 15 лет прошло 12 реформ, в Сингапуре – 15, Корее – 18, чего им хватает, чтобы неизменно числиться в лидерах рейтинга ВБ. К сожалению, Беларусь в последние годы не упоминается среди лидеров по числу реформ. Можно попенять, что «прием заявок», учитываемых в исследовании ВБ, «закрылся» в июне, что не позволило учесть в рейтинге все нормы по раскрепощению бизнеса и снижению административных барьеров, которые белорусские власти намеревались принять в текущем году. Но авторов исследования трудно винить в том, что процесс разработки обещанных декретов и указов так затянулся.

«Государственная политика играет решающую роль в создании стимулов для регистрации, ведения хозяйственной деятельности и расширения бизнеса малых и средних предприятий. Государства во всем мире все чаще обращаются к докладу «Ведение бизнеса», чтобы получить объективные данные для подкрепления своих действий. Кроме того, тот факт, что Doing Business – прозрачный и широко доступный документ, означает, что граждане могут привлекать государства к ответственности за проведение реформ на благо предприятий, домохозяйств и общества в целом», – заявил старший директор Всемирного банка по экономике развития Шанта Девараждан.

Этот тезис выглядит довольно спорно. Некоторые аналитики давно упрекают авторов Doing Business за частые изменения методики, затрудняющие сопоставимость результатов, и за то, что состояние делового климата измеряется слишком формальными показателями.

Например, за последние 15 лет больше всего реформ – 626 – связано с упрощением требований для регистрации предприятий. По данным ВБ, время на создание нового малого или среднего предприятия сократилось более чем вдвое: с 52 до 20 дней. В 65 странах сейчас можно оформить как минимум 9 процедур регистрации компании онлайн, тогда как в 2003 г. – только одну. Кстати, в Беларуси для регистрации предприятий требуется всего 5 процедур (что соответствует уровню региона и ОЭСР), которые можно совершить за 5 дней. В странах, опережающих нас по этому критерию, процедур и времени уходит гораздо меньше. Отсутствие законодательных требований к минимальному размеру уставного фонда – явление довольно распространенное, причем часто удобное не столько для открытия своего дела (когда стартовый капитал все равно необходим), сколько для создания фирм-однодневок. Аналогично удобства в регистрации прав собственности не гарантируют их надежную защиту в дальнейшем. Массовый охват населения кредитными историями не обеспечивает доступность самих кредитов, а декларируемые законодательством права акционеров – их соблюдение на практике, особенно учитывая, что большая часть собственности контролируется государством.

УЛУЧШЕНИЕ позиций Беларуси в рейтинге Doing Business совпало с периодом, когда темпы роста ВВП не только сокращались, но и уходили в «минус». Можно подсчитать, что коэффициент замещения бизнеса (отношение числа вновь регистрируемых субъектов хозяйствования к ликвидируемым) упал по юрлицам с 2,08 в 2011 г. до 1,17 по итогам 9 месяцев т.г., а по индивидуальным предпринимателям – с 1,47 в 2014-м до 0,91. В прошлом году новых предприятий было зарегистрировано почти вдвое меньше, чем в 2013-м. Таким образом, облегчение входа на рынок не обеспечивает ни желание на него идти, ни возможностей там удержаться. В придачу доля доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в структуре денежных доходов населения сократилась с 12,7% в 2010 г. до 7,9% в январе–августе т.г. Эти данные статистики дают некоторое представление о динамике деловой активности – в дополнение ко всем международным и местным рейтингам (см. диаграмму – по дате выхода Doing Business).

О реальном состоянии делового климата также свидетельствует сокращение инвестиций в основной капитал на 28,2% в 2016 г. по сравнению с 2010-м, поступления прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики – с 13,2 млрд. USD в 2011 г. до 8,6 млрд. в 2016-м и их чистое поступление – с 2,16 млрд. до 1,3 млрд. USD.

ПОЭТОМУ нынешний «спуск» на одну ступеньку в рейтинге Doing Business мало что меняет в глазах как отечественных, так и зарубежных инвесторов, которые обращают внимание не только на подобные исследования, но и на макроэкономические условия, состояние рынков, правоприменительную практику и множество иных факторов.

Тем не менее как чиновники, так и различные эксперты будут регулярно ссылаться на Doing Business как на важный индикатор оценки состояния деловой среды. В программах социально-экономического раз­вития Беларуси и на прошлую, и на текущую пятилетки значится реализация плана действий по улучшению рейтинговых позиций республики в отчете Всемирного банка и вхождению «в число 30 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса». При этом любое ухудшение позиций воспринимается чиновниками как очередное свидетельство несовершенства методики и политизированности, а их оппонентами – как повод для критики властей. Если же позиции улучшаются, то стороны меняются местами: представители правительства регулярно поминают это достижение по любому поводу, а остальные ругают составителей рейтинга за ангажированность и необъективность оценок. Но и тем и другим, а также широкой публике неизменно интересен каждый новый доклад.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ