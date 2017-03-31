Договору уступки быть

Между сторонами заключен договор комиссии, в рамках которого комиссионер заключил договор поставки товара, принадлежащего комитенту, с третьим лицом (покупатель), которое не уплатило денежные средства за поставленный товар.

Вправе ли комиссионер отказаться от заключения с комитентом договора уступки требования к покупателю, если комитент не уплатил комиссионеру вознаграждение за совершенный договор поставки?

В соответствии с п. 1 ст. 880 ГК по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Согласно п. 1 ст. 881 ГК комитент обязан уплатить комисси...