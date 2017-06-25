События
Давай, Лама! Второй локальный фестиваль рекламы объявил о старте приема работ
С 21 июня по 4 августа проходит первый, самый льготный этап приема конкурсных работ на второй локальный фестиваль рекламы ЛАМА!
Еще больше драйва и вдохновения для создания успешных рекламных проектов! Еще больше духа соревнования и азарта на рекламном чемпионате страны! Отличная возможность для всех коммуникационных, маркетинговых, рекламных, брендинговых, event агентств, продакшн-студий Беларуси выйти на новый уровень и продемонстрировать индустрии свой творческий потенциал. Поверь в себя! ДАВАЙ, ЛАМА!
В этом году на фестивале две конкурсные вертикали – индустриальная, предполагающая подачу проектов в дисциплинарном разрезе, с оценкой креативности и качества воплощения идей, и категорийная, разделяющая проекты по товарным категориям и предполагающая оценку оригинальности творческого решения с учетом его результативности для бизнес-задач.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
- видеореклама
- радио
- принт
- наружная реклама
- этикетка/упаковка
- фирменный стиль
- digital&mobile
- промо&активации
- PR
- event маркетинг
- медиа проекты
- директ
- рекламные кампании
- инновации
- маркетинговая эффективность
- крафт
КАТЕГОРИЙНАЯ КОНКУРСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
- Продукты питания
- Напитки безалкогольные
- Напитки алкогольные и слабоалкогольные
- Промтовары FMCG
- Мода, красота и здоровье
- Товары и услуги для дома
- Товары и услуги для офиса
- Товары и услуги для детей
- Транспортные средства и услуги
- Телекоммуникационные услуги
- Банковские, финансовые, страховые услуги
- Строительство и недвижимость
- Ритейл и e-commerce
- Отдых и развлечения, культура и спорт
- Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий
- СМИ
- Другие виды услуг
Судейство конкурсных работ пройдет двумя составами жюри – агентским в индустриальной вертикали и клиентским в категорийной.
До 4 августа действуют наиболее выгодные условия подачи работ – скидка в размере 20%! Загружай работы на lamafest.by прямо сейчас!
Фестиваль ЛАМА входит в рейтинг креативности Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, ежегодно ранжирующий активных игроков рекламного рынка Беларуси и демонстрирующий, кто сегодня находится в авангарде коммуникационной индустрии нашей страны. Победители фестиваля публикуются на ведущих интернет-ресурсах Беларуси.
Впервые фестиваль прошел в Беларуси в прошлом году, собрав 373 конкурсные работы. Это первый в нашей стране фестиваль рекламы, на котором организована клиентская экспертиза проектов, а также есть возможность продемонстрировать проекты в конкурсе крафт.
Церемония награждения победителей второго фестиваля ЛАМА состоится в Минске 19 октября.
Подробная информация о фестивале ЛАМА и условиях участия на официальном сайте lamafest.by или по эл.почте konkurs@adfest.by.