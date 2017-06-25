Давай, Лама! Второй локальный фестиваль рекламы объявил о старте приема работ

С 21 июня по 4 августа проходит первый, самый льготный этап приема конкурсных работ на второй локальный фестиваль рекламы ЛАМА !

Еще больше драйва и вдохновения для создания успешных рекламных проектов! Еще больше духа соревнования и азарта на рекламном чемпионате страны! Отличная возможность для всех коммуникационных, маркетинговых, рекламных, брендинговых, event агентств, продакшн-студий Беларуси выйти на новый уровень и продемонстрировать индустрии свой творческий потенциал. Поверь в себя! ДАВАЙ, ЛАМА!

В этом году на фестивале две конкурсные вертикали – индустриальная, предполагающая подачу проектов в дисциплинарном разрезе, с оценкой креативности и качества воплощения идей, и категорийная, разделяющая проекты по товарным категориям и предполагающая оценку оригинальности творческого решения с учетом его результативности для бизнес-задач.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

видеореклама

радио

принт

наружная реклама

этикетка/упаковка

фирменный стиль

digital&mobile

промо&активации

PR

event маркетинг

медиа проекты

директ

рекламные кампании

инновации

маркетинговая эффективность

крафт

КАТЕГОРИЙНАЯ КОНКУРСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Продукты питания

Напитки безалкогольные

Напитки алкогольные и слабоалкогольные

Промтовары FMCG

Мода, красота и здоровье

Товары и услуги для дома

Товары и услуги для офиса

Товары и услуги для детей

Транспортные средства и услуги

Телекоммуникационные услуги

Банковские, финансовые, страховые услуги

Строительство и недвижимость

Ритейл и e-commerce

Отдых и развлечения, культура и спорт

Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий

СМИ

Другие виды услуг

Судейство конкурсных работ пройдет двумя составами жюри – агентским в индустриальной вертикали и клиентским в категорийной.

До 4 августа действуют наиболее выгодные условия подачи работ – скидка в размере 20%! Загружай работы на lamafest.by прямо сейчас!

Фестиваль ЛАМА входит в рейтинг креативности Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, ежегодно ранжирующий активных игроков рекламного рынка Беларуси и демонстрирующий, кто сегодня находится в авангарде коммуникационной индустрии нашей страны. Победители фестиваля публикуются на ведущих интернет-ресурсах Беларуси.

Впервые фестиваль прошел в Беларуси в прошлом году, собрав 373 конкурсные работы. Это первый в нашей стране фестиваль рекламы, на котором организована клиентская экспертиза проектов, а также есть возможность продемонстрировать проекты в конкурсе крафт.

Церемония награждения победителей второго фестиваля ЛАМА состоится в Минске 19 октября.

Подробная информация о фестивале ЛАМА и условиях участия на официальном сайте lamafest.by или по эл.почте konkurs@adfest.by.