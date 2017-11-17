Что изменится в следующем году в Правилах автомобильных перевозок грузов

Проект изменений в Правила автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970 (далее – Правила), представил Минтранс на своем сайте для общественного обсуждения. Большинство поправок связано с необходимостью привести Правила в соответствие с Законом от 17.07.2017 № 50-З, которым внесены дополнения и изменения в Закон от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» (далее – Закон № 278-З), вступающие в силу с 23 января 2018 г.

Рассмотрим основные новации проекта, с которыми, скорее всего, автотранспортным компаниям придется столкнуться в следующем году.

Терминология

В п. 5 Правил появятся новые определения:

– отправка – партия груза, отправляемая по одной товарно-транспортной накладной (далее – ТТН) или одной международной товарно-транспортной накладной CMR (далее – CMR-накладная);

– разрешение на проезд по территории иностранных государств – документ, предоставляющий право на проезд транспортного средства (ТС), зарегистрированного в Беларуси, по территории иностранного государства и на выполнение указанного в нем вида автоперевозки груза, действительный в течение срока, указанного в нем или определенного компетентным органом иностранного государства;

– разрешение Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) (далее – разрешение ЕКМТ) – многостороннее разрешение на проезд по территории иностранных государств, действительное в течение периода времени, указанного в нем, для осуществления автоперевозок грузов между государствами – участниками ЕКМТ и транзитом через территорию одной или нескольких таких государств ТС, зарегистрированными в государстве – участнике ЕКМТ;

– сертификат соответствия транспортного сред­ства экологическим и техническим требованиям ЕКМТ – документ по форме, установленной резолюцией Международного транспортного форума (МТФ), выдаваемый организацией – изготовителем ТС государства – члена ЕКМТ или его уполномоченным представителем в государстве регистрации ТС и подтверждающий соответствие ТС требованиям технических норм МТФ;

– сертификат технического контроля – сертификат по форме, установленной резолюцией МТФ, подтверждающий пригодность ТС к эксплуатации на дорогах, выдаваемый уполномоченным органом государства регистрации ТС.

Кроме того, из Правил исключается такое понятие, как грузовой автомобиль-такси (грузовое такси), вместе с главой 33, которая в настоящее время регламентирует организацию автоперевозок грузов физических лиц такими такси.

Порядок приема груза к автоперевозке

Пункт 7 Правил, регламентирующий порядок приема груза к автоперевозке, дополняется нормой, согласно которой при приеме груза автоперевозчик обязан проверить наличие транспортных документов, внешнее состояние груза, его упаковку и количество грузовых мест, а при необходимости – и температуру груза.

С 23 января 2018 г. в ч. 1 ст. 40 Закона № 278-З уточняется, что ТТН признается транспортным документом лишь при выполнении внутриреспубликанских автоперевозок грузов, а CMR-накладная, составленная согласно Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), принятой в г. Женеве 19.05.1956 г., – при выполнении международных автоперевозок грузов. Иные документы могут быть признаны транспортными только в соответствии с Правилами.

В связи с этим согласно новой редакции ч. 2 п. 8 Правил заключение договора об автоперевозке груза подтверждается составлением ТТН или CMR-накладной. Неправильное составление этих документов, а также их утеря не влияют на действительность заключенного договора.

Упоминание об CMR-накладной включено и в другие нормы Правил, где говорится о применении ТТН, за исключением тех, где речь идет исключительно о выполнении внутриреспубликанских автоперевозок.

В ч. 2 п. 15 Правил уточняется перечень документов, которые автоперевозчик при направлении ТС под загрузку должен передать водителю (естественно, они должны быть надлежащим образом оформлены):

– путевой лист – в случае его оформления автоперевозчиком (сейчас это уточнение отсутствует, поскольку оформление путевого листа является обязательным);

– свидетельство о регистрации (техпаспорт, технический талон) механического ТС, прицепа (прицепов) к нему;

– документ (сертификат) о прохождении государственного техосмотра;

– документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС;

– копию договора аренды или иного документа, подтверждающего право владения и (или) пользования грузовым ТС, – если автоперевозчик не является его собственником;

– специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС по автомобильным дорогам общего пользования Беларуси – при автоперевозке соответствующих грузов.

При этом из указанного перечня исключается санитарный паспорт на грузовое ТС (при выполнении автоперевозок скоропортящихся грузов и грузов, требующих соблюдения при их автоперевозке специального санитарного режима).

В свою очередь, из ч. 3 п. 15 Правил, содержащей перечень документов, которые автоперевозчик должен передать водителю при выполнении международных автоперевозок грузов дополнительно к перечисленным выше, исключаются термограммы (листки контроля температурного режима) при автомобильной перевозке скоропортящихся продуктов, требующих поддержания температурного режима.

В связи с необязательностью оформления путевого листа в новой редакции ч. 3 п. 18 Правил уточняется, что при задержке грузового ТС с грузом в пути уполномоченными контролирующими органами срок доставки груза увеличивается на время задержки. Представителем уполномоченного контролирующего органа делается отметка в путевом листе (в случае его оформления автомобильным перевозчиком) или ином транспортном документе о задержке грузового ТС с указанием причин и времени задержки. Если это оговорено в соответствующем договоре, автоперевозчик должен проинформировать заказчика (сейчас – грузоотправителя либо грузополучателя) о задержке доставки груза.

Автоперевозчик получает право отказаться не только от принятия груза к автоперевозке, но и от самой автоперевозки в перечисленных в этом пункте случаях. В частности, в их число будет входить и несоответствие груза принятым к исполнению заявке или разовому заказу, а также несоответствие весогабаритных параметров груза допустимым весовым и габаритным параметрам, установленным Указом Президента от 26.11.2010 № 613 «О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования» (далее – Указ № 613).

В указанных в п. 21 Правил случаях заказчик автоперевозки должен возместить автоперевозчику понесенные им затраты на пробег грузового ТС от места стоянки (подачи) до места погрузки и обратно.

Из перечня грузосопроводительных документов, которые грузоотправитель обязан передать (обеспечить передачу) автоперевозчику или его представителю (ч. 2 п. 22 Правил), исключается сертификат соответствия качества, который в настоящее время необходимо иметь при автомобильной перевозке промышленных и продовольственных товаров. Кроме того, уточняется, что первый экземпляр товарной накладной, оформленной в соответствии с законодательством РБ, передается только при автоперевозке грузов товарного характера, вывозимых за пределы территории Беларуси в государства – члены Евразийского экономического союза, а не в любую страну за пределы территории Беларуси, как в настоящее время.

Как и сейчас, согласно п. 25 Правил автоперевозчик будет иметь право принять к автоперевозке грузы с объявленной в заявке заказчиком автоперевозки ценностью, только если у него не вызывает сомнений ее величина. В противном случае он может привлечь экспертов и составить акт о реальной стоимости груза. При этом в проекте уточняется, что при осуществлении международной автоперевозки ее заказчик может объявить стоимость груза в CMR-накладной в соответствии с Конвенцией о договоре международной перевозки грузов (КДПГ), принятой в г. Женеве 19.05.1956 г., при условии уплаты установленной по обоюдному соглашению надбавки к провозной плате.

В соответствии с новой редакцией п. 28 Правил при приемке-выдаче грузов, перевозимых навалом, насыпью, наливом и в контейнерах, масса этих грузов должна быть определена и указана грузоотправителем (сейчас не уточняется, кто должен ее указывать) в ТТН или в CMR-накладной.

Согласно новой редакции п. 29 Правил тарные и штучные грузы могут быть приняты автоперевозчиком к автоперевозке только в том случае, если в ТТН или в CMR-накладной грузоотправителем указаны масса грузов и количество грузовых мест.

При этом масса одного грузового места тарных и штучных грузов по-прежнему должна определяться грузоотправителем до предъявления его к автоперевозке и указываться на маркировке. В то же время уточняется, что при автоперевозке таких грузов общая масса всей партии грузов, перевозимой на одном грузовом ТС, определяется путем взвешивания на весах или подсчетом всех масс грузовых мест не совместно грузоотправителем и автоперевозчиком (их представителями), как сейчас, а именно грузоотправителем. Для отдельных видов грузов масса по-прежнему может определяться расчетным путем, по обмеру или объемной массе (п. 30 Правил).

При этом в новой редакции п. 29 Правил устанавливается, что грузоотправитель должен указать в ТТН или в CMR-накладной массу груза и способ ее определения, если масса определялась непрямым взвешиванием, и нести ответственность перед автоперевозчиком за убытки, связанные с неточностью или неправильностью указания массы груза (в настоящее время об ответственности за убытки в данной норме не говорится).

Погрузка и разгрузка

В п. 71 Правил уточняется, что грузоотправитель должен не только загружать грузовое ТС с учетом соблюдения допустимых весовых и габаритных параметров, установленных Указом № 613, но и устранить нарушения укладки и крепления груза по указанию автоперевозчика. В свою очередь, автоперевозчик обязан контролировать процесс укладки и крепления груза. Сейчас на него возлагается обязанность контроля загрузки грузового ТС с учетом соблюдения допустимых весовых и габаритных параметров.

При этом требования к безопасному размещению и креплению груза в кузове грузового ТС будут устанавливаться техническими нормативными правовыми актами, а не Правилами безопасного размещения и крепления грузов в кузове автомобильного транспортного средства, утвержденными Минтрансом, как сейчас.

Норма времени простоя на погрузке или разгрузке при выполнении международных автоперевозок грузов снижается с 10 до 8 часов, если в соответствующем договоре не установлено иное (п. 80 Правил).

Урегулирование споров

Уточняется и порядок действий в случае возникновения разногласий между автоперевозчиком и заказчиком. Если они вызваны несохранностью груза при автоперевозке, то, как и сейчас, оформляется акт о несохранности груза при автомобильной перевозке установленной формы, а при других обстоятельствах – акт о разногласиях между автомобильным перевозчиком и заказчиком (приложение 4). При этом согласно новой редакции п. 102 Правил акт составляется в 2 эк­земплярах. Первый из них передается автоперевозчику вместе с ТТН или CMR-накладной, за исключением ТТН, создаваемой в виде электронного документа, и путевым листом (в случае его оформления автоперевозчиком), второй – заказчику автоперевозки.

Основанием для предъявления автоперевозчиком претензии к заказчику автоперевозки за простой грузового ТС на погрузке (разгрузке) служат отметки в ТТН или в CMR-накладной, а в случае создания ТТН в виде электронного документа – в реестре ТТН, создаваемых в виде электронных документов, и в путевом листе (в случае его оформления автоперевозчиком).

Перевозка скоропортящихся грузов

В п. 168 Правил уточняется, что автоперевозчик должен перевозить скоропортящиеся грузы в специализированных грузовых ТС с изотермическим кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах или цистернах) с соблюдением температурных режимов, установленных грузоотправителем. Сейчас от автоперевозчика требуется соблюдение температурных режимов, предусмотренных приложением 10 к Правилам, которое будет исключено.

Из главы 16 Правил, регламентирующих порядок автоперевозки скоропортящихся грузов, исключаются некоторые нормы, в частности, в которых установлены требования к автоперевозке отдельных видов таких грузов. Это связано в том числе с дополнением п. 174 Правил нормой, согласно которой все иные требования к скоропортящимся грузам, предъявляемым к автомобильной перевозке, определяются грузоотправителем.

Кроме того, Правила дополняются п. 1721, согласно которому пригодность грузового ТС для автоперевозок скоропортящихся грузов по требованию грузоотправителя может подтверждаться наличием свидетельства о соответствии нормам Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), принятого в Женеве 1.09.1970 г.

Предрейсовый контроль

Пункт 327 Правил, содержащий обязанности автоперевозчика по обеспечению безопасности автоперевозки грузов, дополнен требованием организовать проведение предрейсового контроля водителей на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ работником, назначенным руководителем субъекта хозяйствования, вне зависимости от его квалификации, с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе и экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин) без проведения предрейсовых и иных медицинских обследований.

Водитель грузового ТС обязан проходить в установленном порядке такой контроль на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Требования к автомобильным перевозчикам

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 334 Правил, автоперевозчик не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом). При этом он может находиться в процессе реорганизации, что в настоящее время запрещено.

Как и сейчас, у него должен иметься штатный специалист (специалисты), ответственный за организацию и выполнение автоперевозок грузов, за водителей и грузовые ТС, соответствующие требованиям, установленным Правилами и иными актами законодательства. Кроме того, он должен отвечать критериям деловой репутации и финансового состояния, установленным п.п. 3351 и 3354 Правил, а также привлекать к выполнению международных автоперевозок грузов водителей, имеющих соответствующую подготовку.

В свою очередь, Правила дополняются п.п. 3351–3354, в которых приведен порядок подтверждения деловой репутации автоперевозчика и его финансового состояния.

В частности, согласно п. 3351 Правил деловая репутация автоперевозчика будет считаться подтвержденной, если:

– руководитель автоперевозчика – юридического лица, индивидуальный предприниматель (ИП) или штатный специалист (специалисты) автоперевозчика, ответственный (ответственные) за организацию и выполнение автоперевозок грузов, не имеет (имеют) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, за нарушения правил охраны труда;

– в отношении автоперевозчика в течение календарного года, предшествующего месяцу, в котором производится подтверждение деловой репутации, не принималось решений о приостановлении или прекращении действия лицензии.

Документами, подтверждающими соответствие автоперевозчика, выполняющего международные автоперевозки, первому из указанных критериев деловой репутации будут являться сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях и предоставляемые автомобильным перевозчиком в порядке, установленном Положением о порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений, утв. постановлением Совмина от 20.07.2006 № 909 (п. 3352 Правил). В свою очередь, подтверждение соответствия автоперевозчика, выполняющего международные автоперевозки, второму из указанных критериев деловой репутации будет осуществляться Минтрансом или уполномоченной им организацией.

В Правилах определяется и порядок действий в случае, если автоперевозчик, выполняющий международные автоперевозки, не соответствует указанным критериям.

Юрлицо-автоперевозчик, выполняющий международные автоперевозки, должен иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении основные средства и иные активы, стоимость которых эквивалентна сумме не менее 9000 евро по курсу Нацбанка на одно грузовое ТС и 5000 евро – на каждое последующее.

Для подтверждения своего финансового состояния автоперевозчик-ИП, выполняющий международные автоперевозки, должен иметь в собственности имущество (за исключением жилых домов, жилых помещений (квартиры, комнаты), доли в праве собственности на жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты) на сумму не менее 9000 евро (по по курсу Нацбанка) – на одно грузовое ТС и 5000 евро – на каждое последующее. Напомним, что в настоящее время любой автомобильный перевозчик, выполняющий международные автоперевозки, должен иметь любое имущество, стоимость которого составляет указанную сумму.

Как и сейчас, финансовое состояние автоперевозчика – юридического лица подтверждается его бухгалтерским балансом, а ИП – письменной декларацией о личном имуществе и денежных средствах, зарегистрированной в инспекции МНС по месту их жительства.

В случае недостаточности основных средств юрлица или стоимости имущества ИП по данным документам автоперевозчик сможет дополнительно представить гарантию банка, а не поручительство третьего лица, как сейчас.

Финансовое состояние автоперевозчика подтверждается по состоянию на 31 декабря года, предшествующего дате предоставления подтверждающих документов, которые передаются автомобильным перевозчиком в Минтранс или в уполномоченную им организацию.

Требования к водителям

В соответствии с новой редакцией п. 337 Правил международные автоперевозки грузов могут выполняться на:

– ТС категорий «В» и «С», разрешенный максимальный вес которых не превышает 7500 кг, водителями не моложе 18 лет, имеющими свидетельство о профессиональной компетентности установленной формы, выданное в установленном порядке (в настоящее время от водителя дополнительно требуется наличие общего стажа работы в качестве водителя ТС категории «В» и «С» не менее 2 лет);

– составах ТС категорий «ВЕ», «СЕ» водителями не моложе 21 года, имеющими свидетельство о профессиональной компетентности установленной формы, выданное в установленном порядке (аналогично предыдущему случаю сейчас от водителя требуется наличие общего стажа работы в качестве водителя составов ТС категорий «ВЕ», «СЕ» не менее 2 лет).

Кроме того, водителю, выполняющему международные автоперевозки грузов, помимо знания положений нормативных правовых актов, регулирующих выполнение таких перевозок, придется пройти обучение на профессиональную компетентность в рамках образовательной программы обучающих курсов в соответствии с программой, утверждаемой Минтрансом, в учреждениях образования, иных организациях, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, не реже одного раза в 5 лет. Сейчас достаточно пройти обучение лишь один раз по соответствующей программе профподготовки, утвержденной в установленном порядке.

Внутриреспубликанские автомобильные перевозки грузов

Правила дополняются п. 3401, согласно которому водитель, выполняющий внутриреспубликанские автоперевозки грузов, обязан передавать для проверки должностным лицам Транспортной инспекции Минтранса следующие документы:

– документ (сертификат) о прохождении государственного техосмотра;

– документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС; ТТН в виде электронного документа – элек­тронный документ, содержащийся на материальном носителе, реестр ТТН, создаваемых в виде электронных документов на бумажном либо ином материальном носителе, и при условии нахождения таких накладных в системе электронного документо­оборота;

– специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (ТКТС) по автомобильным дорогам общего пользования Беларуси (при автоперевозке соответствующих грузов);

– квитанцию взвешивания или сертификат взвешивания – при их наличии.

Кроме того, он должен представлять для проверки документы, подтверждающие внесение платы за проезд ТКТС по автомобильным дорогам общего пользования Беларуси, в случае, если обязанность внесения такой платы установлена законодательством, за исключением внесения безналичной платы.

Постановление, которым вносятся изменения в Правила, должны вступить в силу вместе с изменениями в Закон № 278-З, т.е. с 23 января 2018 г.

Автор публикации: Александр ГАНАГО