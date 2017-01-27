Бухгалтерская отчетность – 2016: бухгалтерский баланс

Рассмотрим порядок формирования одной из самых информативных и востребованных форм годового бухгалтерского отчета – составления баланса. Составление бухгалтерской отчетности за 2016 г. несколько усложняют некоторые события прошлого года, особенно деноминация белорусского рубля, а также отраслевые особенности.

Отчетность за 2016 год составляется в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением Минфина от 12.12.2016 № 104 (далее – НСБУ № 104), который сменил Инструкцию о порядке составления бухгалтерской отчетности, утв. постановлением Минфина от 31.10.2011 № 111.

Итак, в балансе содержатся данные о стоимости активов, собственного капитала и обязательств организации.

Общие положения

Форма бухгалтерского баланса (приложение 1 к НСБУ № 104) не изменилась по сравнению с ранее применявшейся.

Согласно п. 5 НСБУ № 104 показатели бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах белорусских рублей в целых числах, а не в миллионах, как ранее.

Для сопоставления данных по графам 3 и 4 (на конец 2016 и 2015 гг. соответственно) данные на конец 2015 г. подлежат корректировке (п. 7 НСБУ № 104). Она проводится для приведения в соответствие показателей до и после деноминации по состоянию на 31.12.2015 г. с показателями на 31.12.2016 г. При этом показатели на 31.12.2015 г. достаточно разделить на 10 (или умножить на 0,1).

Как и ранее, показатели всех форм бухгалтерской отчетности, по которым отсутствуют числовые значения, прочеркиваются. Вычитаемые и отрицательные числовые значения показателей показываются в круглых скобках. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, за исключением случаев, установленных законодательством (п.п. 8 и 9 НСБУ № 104).

Раздел I. Долгосрочные активы

В разделе I «Долгосрочные активы» приводится информация об остатках основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, долгосрочных финансовых вложений, долгосрочной дебиторской задолженности, отложенных налоговых активов, прочих долгосрочных активов (п. 12 НСБУ № 104).

Стр. 110 «Основные средства». Здесь показывается остаточная стоимость основных средств, определяемая как разница между их первоначальной (переоцененной) стоимостью, учитываемых на сч. 01 «Основные средства», и накопленных по ним сумм амортизации и обесценения, учитываемых на сч. 02 «Амортизация основных средств».

Показатель первоначальной (переоцененной) стоимости, отраженной на сч. 01, и суммы накопленной амортизации, отраженной на сч. 02, обособленно не выделяются.

При определении остаточной стоимости объектов основных средств, отражаемой в стр. 110, учитываются только суммы амортизации, относящиеся к данным объектам. В частности, здесь не учитывается сумма амортизации, накопленная в отношении вложений в долгосрочные активы, учитываемых на сч. 03 «Доходные вложения в материальные активы», а также отражаемая на забалансовом сч. 014 «Потеря стоимости основных средств».

Напомним, что в соответствии с п. 45 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, утв. постановлением Мин­экономики, Минфина и Минстройархитектуры от 27.02.2009 № 37/18/6, по некоторым объектам ос­новных средств, приобретенным (полученным) с привлечением средств республиканского и/или местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, амортизационные отчисления включаются в состав прочих расходов (Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – К-т сч. 02) в пределах указанных средств, отраженных в составе прочих доходов организации. Речь идет о таких объектах, как:

– основные средства, числящиеся на бухгалтерском учете некоммерческих организаций;

– судоходные гидротехнические сооружения;

– объекты жилищного фонда;

– объекты внешнего благоустройства и наружного освещения;

– автомобильные дороги общего пользования;

– спортивные сооружения и другие основные средства в соответствии с перечнем спортивных со­оружений, являющихся основными базами подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта;

– объекты мобилизационного назначения;

– объекты основных средств ведомственных учреждений дошкольного образования, не переданные в пользование (аренду) иным организациям или их структурным подразделениям;

– специальные автомобили для обеспечения оказания услуг населению в соответствии с государственными социальными стандартами по обслуживанию населения РБ.

Амортизационные отчисления по указанным объектам в части стоимости, не покрываемой за счет названных выше источников, включаются в затраты на производство, расходы на реализацию, операционные расходы в общеустановленном порядке согласно учетной политике организации (Д-т сч.сч. 29 или 90, субсч. 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» – К-т сч. 02).

По таким объектам, принятым на учет до 1.01.2012 г., потеря стоимости отражается в конце отчетного года справочно на забалансовых счетах (сч. 014 «Потеря стоимости основных средств») исходя из нормативных сроков службы линейным способом.

Порядок отражения обесценения объектов основных средств определен в гл. 3 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26. Напомним, что сумма обесценения и сумма восстановления обесценения основного средства, учитываемого по первоначальной стоимости, отражаются соответственно:

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» (отдельный субсчет) – на сумму обесценения;

Д-т сч. 02 – К-т сч. 91 – на сумму восстановления обесценения.

Особенностью начисления амортизации 2016 г. (как и 2015 г. в соответствии с п. 2 постановления Совмина от 16.02.2015 № 102 (далее – постановление № 102)) является предоставленная (лучше сказать «продленная») п. 1 постановления Совмина от 9.02.2016 № 110 возможность для организаций и индивидуальных предпринимателей не начислять с 1 января по 31 декабря 2016 г. амортизацию по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности, за исключением основных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых за счет бюджетных средств. При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования таких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление амортизации. Необходимо отметить, что в 2015 г. п. 2 постановления № 102 не содержал исключений по направлениям ис­пользования таких основных средств.

В случае приобретения объектов основных средств в 2016 г. и намерении применить инвестиционный вычет в соответствии с подп. 2.6 п. 2 ст. 130 НК следовало начать начислять амортизацию по таким объектам, т.к. налоговое законодательство связывает применение инвестиционного вычета с начислением амортизации. Так, согласно подп. 2.6 п. 2 ст. 130 НК сумма инвестиционного вычета включается в затраты в том месяце, с которого (в котором) в соответствии с законодательством начато начисление амортизации данных основных средств или стоимость вложений в реконструкцию увеличила в бухучете первоначальную (переоцененную) стоимость основных средств.

Стр. 120 «Нематериальные активы». Здесь показывается остаточная стоимость нематериальных активов (НМА), определяемая как разница между их первоначальной (переоцененной) стоимостью (сч. 04 «Нематериальные активы») и накопленных по ним суммам амортизации и обесценения (сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»).

В данной строке отражается остаточная стоимость объектов, признанных нематериальными активами в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утв. постановлением Мин­фина от 30.04.2012 № 25 (далее – постановление № 25). Первоначальная стоимость НМА и сумма накопленной по ним амортизации обособленно в балансе не отражается.

Напомним, что в графе 3 «на 31.12.__» отражается стоимость НМА на основании сальдо счетов 04 и 05 на 31.12.2016 г., а в графе 4 «на 31.12.__» – данные стр. 120 графы 3 баланса за 2015 год.

Стр. 130 «Доходные вложения в материальные активы». Здесь показываются суммы доходных вложений в материальные активы, в т.ч. в инвестиционную недвижимость (стр. 131), предметы финансовой аренды (лизинга) (стр. 132), прочие доходные вложения в материальные активы (стр. 133). Остаточная стоимость таких активов на начало и конец 2016 г. (графы 4 и 3) определяется как разница между их первоначальной (переоцененной) стоимостью, учитываемой на сч. 03, и накопленными по ним суммами амортизации и обесценения, учитываемыми на сч. 02.

Сумма строк 131, 132 и 133 формирует стоимостной показатель стр. 130 баланса.

К инвестиционной недвижимости относятся земельные участки, здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места (далее – недвижимое имущество), находящиеся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении организации, которые сданы другим лицам в аренду (за исключением финансовой аренды (лизинга), проката) (п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету инвестиционной недвижимости, утв. постановлением № 25).

Стр. 140 «Вложения в долгосрочные активы». Здесь показываются суммы вложений в долгосрочные активы, учитываемые на сч. 08 «Вложения в долгосрочные активы», а также стоимость оборудования к установке и строительных материалов, учитываемая на сч. 07 «Оборудование к установке и строительные материалы».

Разделение показателей, отражаемых в бухучете на указанных счетах, не предусматривается. Однако при необходимости можно дополнить баланс дополнительными строками в соответствии с п. 4 НСБУ № 104 и показать обособленно показатели вложений в долгосрочные активы, стройматериалов и оборудования к установке.

Напомним, что в силу п. 12 Инструкции о порядке применения Типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50 (далее – Инструкция № 50), на сч. 07 обобщается информация о наличии и движении оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки в возводимых или реконструируемых объектах у заказчика, застройщика, а также стройматериалов, находящихся у заказчика, застройщика. При этом иные стройматериалы (например, используемые подрядчиком или предназначенные для проведения работ по ремонту и т.д.) учитываются на сч. 10 «Материалы», и их стоимость в стр. 140 баланса не отражается.

Строительным организациям следует иметь в виду свои отраслевые особенности. В частности, письмом Минстройархитектуры от 19.07.2012 № 11-1-33/542 «О порядке расчета коэффициентов платежеспособности» разъяснено, что информация об остатках запасов, долгосрочных активов, предназначенных для реализации, приводится в разделе II «Краткосрочные активы» бухгалтерского баланса.

Учитывая особенности отражения в бухучете организаций-заказчиков (застройщиков) хозяйственных операций по возведению (реконструкции) объектов, а также в целях достижения сопоставимости показателей, используемых этими организациями при расчете коэффициентов платежеспособности, при составлении баланса за отчетный период данные о стоимости долгосрочных активов, предназначенных для реализации и передачи дольщикам (в т.ч. о стоимости данных активов, числящихся на отчетную дату в составе объектов незавершенного строительства), должны указываться в разделе II «Краткосрочные активы» баланса по стр. 220.

Для этого сальдо сч. 08 на отчетную дату должно быть разделено на стоимость объекта незавершенного строительства, предназначенного для продажи и (или) передачи дольщикам, отражаемую по стр. 220 баланса, и на стоимость объекта, предназначенного для использования организацией-заказчиком (застройщиком) в качестве долгосрочных активов, отражаемую по стр. 140 баланса. Деление стоимости объекта незавершенного строительства производится по данным, имеющимся у заказчика (застройщика) на отчетную дату, пропорционально доле площади, предназначенной для реализации и передачи дольщикам, в общей площади объекта.

Таким образом, данные стр. 140 баланса у организаций-застройщиков (заказчиков) в строительстве могут не соответствовать данным бухгалтерского учета по сч.сч. 07 и 08.

Напомним, что п. 1 Указа Президента от 27.02.2015 № 103 (в ред. от 30.03.2016 № 114) (далее – Указ № 103) установлено, что коммерческие организации (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) суммы разниц, образующихся с 1.01.2015 г. по 31.12.2017 г. при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости обязательств, возникающих при осуществлении вложений в объекты незавершенного строительства, основных средств, в рубли в порядке, установленном законодательством, до принятия этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств вправе относить на стоимость вложений в долгосрочные активы (Д-т сч. 08 – К-т сч. 60), а после принятия их к бухучету в качестве основных средств – на стоимость вложений в долгосрочные активы (Д-т сч. 08 – К-т сч. 60) в течение отчетного года с включением в первоначальную или переоцененную стоимость основных средств в конце отчетного года (Д-т сч. 01 – К-т сч. 08).

Стр. 150 «Долгосрочные финансовые вложения». Здесь показываются суммы долгосрочных финансовых вложений, учитываемые на сч. 06 «Долгосрочные финансовые вложения», погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

В соответствии с п. 11 Инструкции № 50 на сч. 06 обобщается информация о наличии и движении вложений в ценные бумаги других организаций, облигации государственных и местных займов (если установленный срок их погашения превышает 12 месяцев), уставные фонды других организаций и т.п., а также предоставленных другим организациям займов (на срок более 12 месяцев), вкладов участников договора о совместной деятельности в общее имущество простого товарищества. Финансовые вложения в ценные бумаги других организаций, по которым срок погашения не установлен, учитываются на сч. 06, если по ним организация намеревается получать доходы более 12 месяцев.

Таким образом, показатели граф 3 и 4 стр. 150 баланса не тождественны сальдо по сч. 06 на 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г. Суммы долгосрочных вложений, учитываемые на сч. 06, по которым планируется погашение (списание) менее чем через 12 месяцев после отчетной даты (31.12.2016 г., т.е. в течение 2017 г.), в стр. 150 баланса не отражаются.

Поэтому при составлении баланса следует разделить учитываемые на сч. 06 долгосрочные финансовые вложения на те, погашение которых ожидается по истечении ближайших 12 месяцев (отражаются в стр. 150 баланса), и те, погашение которых ожидается в течение ближайших 12 месяцев, т.е. в течение 2017 г. (отражаются в стр. 260 баланса).

Напомним, что с 1.01.2015 г. согласно п. 3 ст. 12 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон № 57-З) пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости денежных средств, финансовых вложений (за исключением финансовых вложений в уставные фонды других организаций), дебиторской задолженности и обязательств (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков) в рубли производится организациями (за исключением Нацбанка, банков) по официальному курсу, устанавливаемому Нацбанком, на дату совершения хозяйственной операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. При этом согласно п. 7 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют», утв. постановлением Минфина от 29.10.2014 № 69 (далее – НСБУ № 69), курсовые разницы, возникающие при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости финансовых вложений на дату совершения хозяйственной операции, а также на отчетную дату, которой является последний календарный день месяца, отражаются по дебету (кредиту) счетов, на которых учитываются произведенные финансовые вложения, и кредиту (дебету) сч. 91.

Стр. 160 «Отложенные налоговые активы». Здесь показывается сальдо по сч. 09.

Отложенный налоговый актив – это актив, равный сумме налога на прибыль, уплаченного в текущем отчетном периоде, но относящегося к учетной прибыли будущих отчетных периодов в связи с образованием в текущем отчетном периоде вычитаемых временных разниц (ВВР). Их учет ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств, утв. постановлением Минфина от 31.10.2011 № 113 (далее – Инструкция № 113), и п. 14 Инструкции № 50.

В частности, отложенные налоговые активы образуются при переносе убытков на основании ст. 141.1 НК. При этом в бухучете возникает вычитаемая временная разница на сумму убытка, которую организация может перенести на будущее с учетом требований налогового законодательства (п. 7 Инструкции № 113). От этой разницы в соответствии с п. 9 Инструкции № 113 рассчитывается отложенный налоговый актив, сумма которого определяется путем умножения вычитаемой временной разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную налоговым законодательством.

В графе 3 по стр. 160 баланса отражается сальдо по сч. 09 по состоянию на 31.12.2016 г., а в графе 4 – на 31.12.2015 г.

Стр. 170 «Долгосрочная дебиторская задолженность».

По статье «Долгосрочная дебиторская задолженность» (строка 170) показывается дебиторская задолженность, в т.ч. выданные авансы, предварительная оплата, учитываемая на сч.сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и других счетах учета расчетов, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты. При наличии резервов по сомнительным долгам, учитываемых на сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам», показатель этой статьи, в связи с которым созданы резервы по сомнительным долгам, уменьшается на суммы этих резервов.

Необходимость и порядок создания резерва по сомнительным долгам изложены в главе 6 Инструкции № 102.

Перед заполнением баланса всю дебиторскую задолженность по счетам учета расчетов на отчетную дату следует разделить на долгосрочную (отражается в стр. 170) и краткосрочную (отражается в стр. 250). Для этого необходимо использовать данные о состоянии расчетов по счетам 60, 62, 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76.

Данные по сч.сч. 65, 66, 67 отражаются в иных строках и разделах баланса, а дебиторская задолженность по сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» не может быть долгосрочной в связи с требованиями законодательства, а потому отражается в стр. 250 баланса.

Для разграничения задолженности на долгосрочную и краткосрочную следует провести анализ договоров, переписки с контрагентами, иных документов, определяющих сроки и даты наступления исполнения обязательств.

Например, если организацией в июне 2016 г. заключен договор поставки, согласно которому покупатель обязан произвести оплату до 15.11.2017 г., то данная задолженность в балансе признается краткосрочной, т.к. ее погашение ожидается в срок, не превышающий 12 месяцев после отчетной даты.

Если договором предусмотрена частичная оплата (например, согласно графику платежей), то для разграничения такой задолженности на краткосрочную и долгосрочную следует учитывать дату каждого платежа.

Таким образом, в стр. 170 баланса в графе 3 «на 31.12.2016» отражается дебиторская задолженность по счетам учета расчетов, погашение которой ожидается после 31.12.2017 г., а в графе 4 «на 31.12.2015» – со сроком погашения после 31.12.2016 г. При этом факт досрочного погашения такой задолженности в 2016 г. для ее квалификации не имеет значения.

Стр. 180 «Прочие долгосрочные активы». Здесь отражаются суммы долгосрочных активов, не показанные по строкам 110–170, в т.ч. суммы расходов будущих периодов, учитываемые на сч. 97 «Расходы будущих периодов» и подлежащие отнесению на расходы отчетного периода более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По данной строке могут быть показаны:

– расходы, произведенные до даты начала осуществления строительных работ по объекту строительства, учитываемые на сч. 97, согласно требованиям п. 10 Ин­струкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утв. постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2007 № 10 (далее – Инструкция № 10) (строительные работы по которым планируется начать после 31.12.2017 г.);

– иные расходы будущих периодов, учитываемые на сч. 97 в той части расходов, срок списания которой наступает после 31.12.2017 г. (расходы будущих периодов в части, подлежащей списанию в течение января–декабря 2017 г., отражаются в стр. 230 баланса);

– иные долгосрочные активы, по тем или иным причинам не отраженные в строках 110–170 баланса.

Раздел II. Краткосрочные активы

В разделе II «Краткосрочные активы» приводится информация об остатках запасов, долгосрочных активов, предназначенных для реализации, расходов будущих периодов, налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам, краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и эквивалентов денежных средств, прочих краткосрочных активов.

Стр. 210 «Запасы». Здесь показываются остатки материалов, животных на выращивании и откорме, незавершенного производства, готовой продукции и товаров, товаров отгруженных и прочих запасов.

При наличии резервов под снижение стоимости запасов, учитываемых на сч. 14 «Резервы под снижение стоимости запасов», показатели соответствующих строк статьи «Запасы», в связи с которыми созданы резервы под снижение стоимости запасов, уменьшаются на суммы данных резервов. Следует отметить, НСБУ № 104 не упоминает про сч. 14. Данное обстоятельство не отменяет правил бухгалтерского учета материалов, изложенных в Инструкции № 50 и Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, утв. постановлением Минфина от 12.11.2010 № 133 (в ред. от 30.04.2012) (далее – Инструкция № 133), согласно которым и формируются стоимостные показатели сальдо счетов на отчетную дату.

Показатель данной строки формирует сумма строк 211–216.

Стр. 211 «Материалы». Здесь показываются остатки материалов, учитываемых на сч.сч. 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материалов».

Если учет ведется с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов» по стр. 211 показывается также сумма отклонений фактической себестоимости приобретенных материалов от их стоимости по учетным ценам.

В общем случае по стр. 211 баланса отражается сум­мированный стоимостной показатель, учитываемый на сч.сч. 10, 15, 16, который при необходимости уменьшается (увеличивается) на сумму резерва под снижение стоимости материалов, отраженного на сч. 14.

Стр. 212 «Животные на выращивании и откорме». Здесь показывается сальдо сч. 11 «Животные на выращивании и откорме», в т.ч. стоимость молодняка животных, взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле, птицы живой, зверей пушных, кроликов, пчелосемей, служебных собак, подопытных животных, взрослых животных, выбракованных из основного стада для реализации (без постановки на откорм), животных, полученных от других лиц для реализации (п. 17 Инструкции № 50).

В общем случае по стр. 212 отражается суммированный стоимостной показатель сальдо по сч.сч. 11, 15, 16, которые при необходимости уменьшаются (увеличиваются) на сумму резерва под снижение стоимости животных на откорме, отраженного на сч. 14.

Стр. 213 «Незавершенное производство». Здесь показываются остатки незавершенного производства, учитываемого на сч.сч. 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

В частности, в стр. 213 баланса может быть отражено:

– сальдо, составляющее фактическую себестоимость выполненных работ (оказанных услуг), выручка от реализации которых не может быть признана в бухучете в соответствии с Инструкцией № 102;

– сальдо, составляющее показатель незавершенного производства в промышленных предприятиях, занимающихся выпуском продукции.

Согласно п. 19 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов по договорам строительного подряда, утв. постановлением Минстройархитектуры от 30.09.2011 № 44, затраты на исполнение договора строительного подряда, не признанные в отчетном периоде расходами по такому договору, являются незавершенным строительным производством и формируют сальдо по сч. 20 «Основное производство». При этом сальдо по счетам учета затрат также отражается по стр. 213.

Порядок определения стоимости незавершенного производства для целей бухучета и отчетности в соответствии с п. 108 Инструкции № 133 определяется организацией самостоятельно и закрепляется в ее учетной политике.

Таким образом, в стр. 213 в графе 3 «на 31.12.2016» отражается суммированный стоимостной показатель, отраженный в бухучете на сч.сч. 20, 21, 23, 29, который уменьшается (увеличивается) на сумму резерва под снижение стоимости незавершенного производства, отраженного на сч. 14 (в случае его образования). Исключение составляют организации общественного питания, которые на сч. 20 отражают остатки сырья и готовой продукции на кухнях и в кладовых, стоимость которых в балансе отражается по стр. 214.

Стр. 214 «Готовая продукция и товары». Здесь показываются остатки активов, учитываемых на сч.сч. 43 «Готовая продукция» и 41 «Товары», а также расходы на реализацию, учитываемые на сч. 44 «Расходы на реализацию», относящиеся к остаткам товаров в порядке, установленном законодательством («распределяемые издержки обращения»). Если учет товаров ведется по розничным ценам, то показатель стр. 214 уменьшается на сальдо по сч. 42 «Торговая наценка».

В организациях общепита в ст. 214 показываются остатки сырья и готовой продукции на кухнях и в кладовых.

В организациях общепита, учитывающих движение продуктов и блюд на сч. 20, как правило, остатка незавершенного производства полуфабрикатов и кондитерских изделий на конец дня (смены) быть не должно. Если же процесс их производства по каким-либо причинам не завершен к концу дня (смены), выпущенная на следующий день (в следующую смену) продукция передается на склад по отдельной накладной. По вспомогательному сырью допускается переходящий остаток (подп. 4.1.3.1 Методических рекомендаций по документальному оформлению и учету товарных операций в розничной торговле и общественном питании, утв. приказом Минторга от 9.04.2007 № 74), что может найти отражение на сч. 20 на 31.12.2016 г. Обратим внимание, что в организациях, ведущих учет товаров и блюд по продажным ценам, на отчетную дату в разделе баланса «Краткосрочные активы» показатели приводятся по себестоимости приобретения, заготовления. Показатели субсчетов и в целом сч. 42 «Торговая наценка» не находят отдельного отражения в этом и других разделах баланса. То есть при наличии в организации общепита сальдо сч. 20 на отчетную дату его следует объединить в единый стоимостной показатель с сальдо соответствующих суб­счетов сч. 42, что отражается в стр. 214 баланса.

Итак, по стр. 214 баланса отражается:

– стоимость товаров, учитываемых на сч. 41, за минусом сальдо по сч. 42 (при его наличии);

– стоимость готовой продукции, учитываемая организацией на сч. 43 (при ведении учета готовой продукции по учетным ценам и наличии на отдельном субсчете сч. 43 отклонений, относящихся к готовой продукции, в бухгалтерском балансе отражается фактическая себестоимость готовой продукции, т.е. с учетом отклонений);

– остаток расходов на реализацию, учитываемых на сч. 44, относящийся к остаткам товаров. Для целей заполнения показателя графы 3 «на 31.12.2016» в соответствии с требованиями п. 12 Инструкции № 102 на сч. 44 может быть отражена сумма транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров;

– стоимость остатков сырья и готовой продукции, учитываемой организациями общественного питания на сч. 20;

– затраты на содержание объекта недвижимости, построенного организацией и предназначенного для реализации в части, приходящейся к стоимости объекта недвижимости, который на отчетную дату еще не реализован (п. 62 Инструкции № 10).

Стр. 215 «Товары отгруженные». Здесь показываются остатки товаров отгруженных, учитываемых на сч. 45 «Товары отгруженные».

На сч. 45 «Товары отгруженные» учитывается себестоимость переданных продукции и товаров (п. 36 Инструкции № 50, п. 9 Инструкции № 102).

В соответствии с п. 36 Инструкции № 50 счет 45 предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции, товаров, выручка от реализации которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете. На этом счете учитывается также движение товаров, переданных комиссионеру по договору комиссии.

В настоящее время большинство организации применяют метод определения выручки для целей бухгалтерского и налогового учета «по отгрузке», поэтому у большинства организаций показатель по стр. 215 в графе 3 «на 31.12.2016» будет отсутствовать.

Следует отметить, что для организаций, производящих определенную подакцизную алкогольную и пивоваренную продукцию, Указом Президента от 8.10.2014 № 471 «Об особенностях деятельности организаций алкогольной и пивоваренной отраслей» (далее – Указ № 471) на 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. предусмотрено право на определение момента фактической реализации (передачи) подакцизных товаров по мере их отгрузки или по мере их оплаты для целей исчисления и уплаты сумм акцизов в бюджет (п. 1 Указа № 471).

При этом в случае выбора организациями РБ, производящими такую алкогольную продукцию и (или) пиво, метода определения момента фактической реализации (передачи) подакцизных товаров по мере их оплаты момент фактической реализации (передачи) подакцизных товаров определяется как приходящийся на налоговый период:

– день зачисления денежных средств на счет плательщика, а в случае реализации подакцизных товаров за наличные денежные средства – день поступления указанных денежных средств в кассу плательщика, но не позднее 60 дней со дня отгрузки (передачи) подакцизных товаров.

Днем зачисления денежных средств на счет плательщика при реализации подакцизных товаров на основе договоров поручения, комиссии и иных аналогичных гражданско-правовых договоров признается день зачисления денежных средств на счет комиссионера (поверенного), а в случае, если договором предусмотрено, что денежные средства за реализованные комиссионером (поверенным) подакцизные товары зачисляются на счет плательщика, – день зачисления денежных средств непосредственно на счет плательщика;

– при использовании подакцизных товаров для собственных нужд – день составления первичного учетного документа или при отсутствии такого учет­ного документа – день составления иного документа, подтверждающего использование подакцизных товаров для собственных нужд, включая отпуск в производство товаров (работ, услуг) и прочее выбытие;

– при использовании подакцизных товаров для производства неподакцизных товаров – день передачи в производство таких подакцизных товаров.

Учет выручки для таких предприятий «по оплате» определен Указом № 471 только в целях налогового учета и исчисления акцизов. В целях бухучета выручка для всех, в т.ч. для производителей подакцизной алкогольной продукции, признается по принципу начисления, т.е. «по отгрузке». Поэтому в бухучете остатков товаров отгруженных, но не оплаченных (отраженных на сч. 45) быть не должно.

В стр. 215 может отражаться стоимость товаров, отгруженных по договорам комиссии, поручения и иным видам посреднических договоров комиссионерам, поверенным и иным посредникам, которые еще не реализованы покупателям.

Стр. 216 «Прочие запасы». Здесь показываются остатки запасов, не показанные по строкам 211–215. Например, это могут быть показатели потерь от брака в производстве, отражаемые на сч. 28 «Брак в производстве» (п. 29 Инструкции № 50), затраты по исправлению которого накапливаются на сч. 28 либо которые еще не списаны на счета учета затрат или предъявлены виновным лицам.

Стр. 220 «Долгосрочные активы, предназначенные для реализации». Здесь показывается стоимость долгосрочных активов, признанных предназначенными для реализации, а также активов, включенных в выбывающую группу, признанную предназначенной для реализации в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету долгосрочных активов, предназначенных для реализации, утв. постановлением № 25, и учитываемых на сч. 47 «Долгосрочные активы, предназначенные для реализации».

Напомним, что под долгосрочным активом понимают актив, подлежащий выбытию (погашению) более чем через 12 месяцев после отчетной даты или предназначенный для использования в деятельности организации в течение периода продолжительностью более 12 месяцев либо не являющийся денежными средствами или эквивалентами денежных средств.

Стр. 230 «Расходы будущих периодов». Здесь показываются суммы расходов будущих периодов, учитываемые на сч. 97 и подлежащие отнесению на расходы отчетного периода в течение 12 месяцев после отчетной даты. Здесь не должны отражаться расходы будущих периодов, которые были отражены по стр. 180 (см. выше). Корректировка начальных показателей баланса по стр. 230, как правило, не требуется.

В частности, в ст. 230 баланса отражаются курсовые разницы, учитываемые в порядке, установленном Указом № 103, подлежащие списанию на расходы по финансовой деятельности, и внереализационные доходы (расходы), учитываемые при налогообложении, в порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31.12.2017 г.

Стр. 240 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам». Здесь показываются суммы НДС, учитываемые на сч. 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам».

В данной строке отражается дебетовое сальдо по сч. 18, т.е. сумма налоговых вычетов, которая не была принята к вычету, в т.ч. в случае превышения суммы налоговых вычетов над суммой НДС по реализации, также в связи с ограничениями, установленными Указом Президента от 26.02.2015 № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость».

Стр. 250 «Краткосрочная дебиторская задолженность». Здесь показывается дебиторская задолженность, в т.ч. выданные авансы, предоплата, учитываемая на сч.сч. 60, 62, 76 и других счетах учета расчетов, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

При наличии резервов по сомнительным долгам, учитываемых на сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам», показатели соответствующих строк статьи «Краткосрочная дебиторская задолженность» (стр. 250), в связи с которыми созданы резервы, уменьшаются на их сумму.

В данной строке отражается дебиторская задолженность по счетам учета расчетов (60, 62, 76, 71, 68, 69, 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 73, 75 «Расчеты с учредителями» в части сумм задолженности, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением дебиторской задолженности, которая была признана долгосрочной и отражена в стр. 170 баланса.

Стр. 260 «Краткосрочные финансовые вложения». Здесь показываются суммы краткосрочных финансовых вложений (за исключением эквивалентов денежных средств (такие вложения отражаются в стр. 270)), учитываемых на сч. 58 «Краткосрочные финансовые вложения», а также суммы долгосрочных финансовых вложений (за исключением долгосрочных финансовых вложений в уставные капиталы других организаций, вкладов участников договора о совместной деятельности в общее имущество простого товарищества), учитываемых на сч. 06 «Долгосрочные финансовые вложения», погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты. При наличии резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений, учитываемых на сч. 59 «Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений», показатель этой статьи, в связи с которым созданы резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений, уменьшается на суммы этих резервов.

Здесь могут быть отражены вложения в ценные бумаги других организаций, облигации государственных и местных займов (если установленный срок их погашения не превышает 12 месяцев) и т.п., а также предоставленных организацией другим организациям займов (на срок менее 12 месяцев), а также финансовые вложения в ценные бумаги других организаций, по которым срок погашения не установлен, если по ним организация намеревается получать доходы менее 12 месяцев (п. 44 Инструкции № 50).

Стр. 270 «Денежные средства и эквиваленты денежных средств». Здесь показываются остатки денежных средств организации, учитываемых на сч.сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Денежные сред­ства в пути», а также суммы краткосрочных финансовых вложений в высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций, установленный срок погашения которых не превышает 3 месяцев, учитываемые на сч. 58.

Стр. 280 «Прочие краткосрочные активы». Здесь показываются суммы краткосрочных активов, не показанные по строкам 210–270, в т.ч. учитываемые на сч. 94 «Недостачи и потери от порчи имущества».

На практике данная строка заполняется редко. Исключение составляют случаи, когда у организации прямо указаны суммы недостач и потерь от порчи имущества, по которым не принято соответствующее решение о списании за счет собственных средств, предъявлении к возмещению виновным лицам и т.п.

Раздел III. Собственный капитал

В этом разделе приводится информация о собственном капитале.

Стр. 410 «Уставный капитал». Здесь показывается остаток уставного капитала организации, учитываемый на сч. 80 «Уставный капитал» (п. 63 Инструкции № 50). Кроме того, по стр. 410 (и на сч. 80) могут отражаться вклады участников договора о совместной деятельности в общее имущество простого товарищества (п. 30 Инструкции по бухгалтерскому учету совместной деятельности, утв. постановлением Минфина от 14.12.2006 № 161).

Сальдо по кредиту сч. 80 должно соответствовать сумме вкладов собственника имущества (учредителей, участников) в размере, предусмотренном учредительными документами, независимо от того, осуществлено ли фактическое формирование уставного фонда. Согласно п. 7 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утв. Декретом Президента от 16.01.2009 № 1 (в ред. от 21.02.2014) (далее – Положение № 1), объявленный в уставе уставный фонд коммерческой организации должен быть сфор­мирован в течение 12 месяцев с даты госрегистрации, если иное не установлено законодательными актами либо если меньший срок формирования уставного фонда не определен уставом.

По стр. 410 в графе 3 по состоянию на 31.12.2016 г. отражается сальдо по кредиту сч. 80, а в графе 4 – по состоянию на 31.12.2015 г.

Стр. 420 «Неоплаченная часть уставного капитала». Здесь показывается дебиторская задолженность собственника имущества (учредителей, участников) по вкладам в уставный фонд, учитываемая на сч. 75 (субсч. 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал»). Показатель этой статьи вычитается при подсчете итога по разделу III «Собственный капитал».

При формировании показателя по стр. 420 используются только данные дебиторской задолженности собственника имущества (учредителей, участников) по вкладам в уставный фонд, а также информация о задолженности государственных органов или органов местного самоуправления по имуществу, передаваемому на баланс унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, для расчетов по которой также используется сч. 75.

Данные о кредиторской задолженности по сч. 75 (например, начисленные, но не выплаченные дивиденды), а также о дебиторской задолженности, не связанные с задолженностью по вкладам участников (в т.ч. излишне перечисленные суммы и излишне внесенное имущество), не участвуют в формировании показателя по стр. 420.

Стр. 430 «Собственные акции (доли в уставном капитале)». Здесь показывается стоимость собственных акций (долей в уставном фонде), выкупленных у акционеров (участников), учитываемая на сч. 81 «Соб­ственные акции (доли в уставном капитале)». Показатель этой статьи вычитается при подсчете итога по разделу III «Собственный капитал».

Стр. 440 «Резервный капитал». Здесь показывается остаток резервного фонда, учитываемого на сч. 82, независимо от того, является он положительным либо отрицательным, а также независимо от источников его образования, включая:

– резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством (ст. 76 ТК, Положение о резервном фонде заработной платы, утв. постановлением Совмина от 28.04.2000 № 605);

– резервные фонды, образованные в соответствии с решением собственника (учредителей, участников) организации за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;

– остатки курсовых разниц, возникших при переоценке коммерческой организацией дебиторской задолженности по расчетам с учредителями (участниками) по вкладам в уставный фонд и т.п.

Отметим, что согласно п. 7 Положения № 1 (в редакции, действующей с 8.03.2014) уставный фонд ком­мерческой организации объявляется в белорусских рублях. При внесении вклада в уставный фонд в иностранной валюте в порядке, определенном законодательством, он пересчитывается по официальному курсу Нацбанка на дату фактического внесения этого вклада.

Поэтому у организаций, зарегистрированных после 8.03.2014 г., дебиторская задолженность по вкладам в уставный фонд в иностранной валюте не переоценивается и курсовые разницы не образуются. К тому же с 1.01.2015 г. согласно п. 5 НСБУ № 69 суммы курсовых разниц, возникающих при пересчете в белорусские рубли выраженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженности собственника имущества (учредителей, участников) по вкладам в уставный фонд, отражаются записью:

Д-т (К-т) сч. 75 – К-т (Д-т) сч. 83 «Добавочный капитал».

Стр. 450 «Добавочный капитал». Здесь показывается остаток средств, учитываемых на сч. 83 «Добавочный капитал».

В стр. 450 отражается весь остаток по сч. 83, независимо от источников его формирования, в т.ч.:

– изменение (прирост или уменьшение) стоимости долгосрочных активов, выявленное по результатам их переоценки, проводимой в соответствии с законодательством РБ;

– превышение цены реализации акций над их номинальной стоимостью, образовавшееся при формировании и последующем увеличении уставного фонда акционерного общества (п. 66 Инструкции № 50).

Стр. 460 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Здесь показывается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) за предыдущие и отчетный годы, учитываемая по кредиту (дебету) сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Сумма непокрытого убытка, показанного по этой статье, вычитается при подсчете итога по разделу III «Собственный капитал».

В случае наличия убытка по сч. 84 числовой показатель стр. 460 следует показать в скобках.

Данный показатель может быть не равен финансовому результату деятельности организации за 2016 год (списанного со сч. 99 на сч. 84), т.к. в течение отчетного года собственниками уже могло быть принято решение и отражено использование прибыли (на выплату дивидендов, формирование резервного фонда и т.п.).

Решение о распределении прибыли за 2016 год, принятое собственником, участниками организации в 2017 г. (например, на годовом собрании акционеров) при рассмотрении и утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год не будет влиять на показатель, отражаемый в стр. 460, т.к. в бухучете такие хозяйственные операции будут отражены уже в 2016 г. и, соответственно, отражены в балансе за этот период.

Стр. 470 «Чистая прибыль (убыток) отчетного перио­да». Здесь показывается сумма чистой прибыли (убытка) отчетного периода, учитываемая на сч. 99. Сумма убытка отчетного периода, показанного по этой статье, вычитается при подсчете итога по разделу III «Собственный капитал». В годовом бухгалтерском балансе статья «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» (стр. 470) не заполняется.

Таким образом, в графах 3 и 4 баланса за 2016 год какие-либо числовые показатели отсутствуют.

Стр. 480 «Целевое финансирование». Здесь показывается остаток целевого финансирования, учитываемого на сч. 86 «Целевое финансирование».

У коммерческих организаций не должно быть показателей по данной строке, т.к. согласно п. 68 Инструкции № 50 счет 86 предназначен для обобщения информации о наличии и движении источников средств в некоммерческих организациях (за исключением бюджетных организаций), полученных на их содержание в соответствии со сметой и на другие цели.

Раздел IV. Долгосрочные обязательства

Здесь приводится информация о долгосрочных обязательствах организации, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Стр. 510 «Долгосрочные кредиты и займы». Здесь показываются обязательства по погашению долгосрочных кредитов и займов (за исключением процентов по ним), учитываемые на сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

При этом необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

– в стр. 510 отражаются все суммы кредитов и займов, отраженные на сч. 67, независимо от источников их получения, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч. кредиты банков, займы от иных организаций и физических лиц, налоговые кредиты, займы, привлеченные путем выпуска облигаций, налоговые кредиты, бюджетные займы и т.п.;

– остаток задолженности по кредитам и займам, выраженным в иностранной валюте, отражается в стр. 510 в белорусских рублях (пересчет согласно п. 3 ст. 12 Закона № 57-З осуществляется по курсу на дату составления бухгалтерской отчетности, в графе 3 – на 31.12.2016 г., в графе 4 – на 31.12.2015 г.);

– из состава задолженности по кредитам и займам, учитываемой в бухгалтерском учете на сч. 67, необходимо выделить:

а) часть задолженности, подлежащей погашению в течение 2017 г. (отражается в стр. 620 «Краткосрочная часть долгосрочных обязательств»),

б) сумму начисленных, но не погашенных процентов по состоянию на 31.12.2016 г. (отражается в графе 3 по стр. 638 «Прочим кредиторам», за исключением процентов, погашение которых ожидается после 31.12.2017 г., т.е. в течение более чем 12 месяцев после даты составления бухгалтерской отчетности за 2016 год).

Стр. 520 «Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам». Здесь показываются долгосрочные обязательства по лизинговым платежам, учитываемые на сч. 76.

НСБУ № 104 не раскрывает, кто из сторон договора лизинга должен применять указанный счет – лизингодатель или лизингополучатель.

В соответствии с главой 3 Инструкции о порядке бухгалтерского учета лизинговых операций, утв. постановлением Минфина от 30.04.2004 № 75 (далее – Инструкция № 75), на сч. 76 лизингополучателем отражается задолженность перед лизингодателем. Ее необходимо разделить на часть, которая будет погашена в 2017 г. (в т.ч. задолженность по контрактной стоимости предмета лизинга и по вознаграждению лизингодателя) и будет отражаться в стр. 636 баланса, и на часть, которая признается долгосрочной и отражается в стр. 520 баланса (в т.ч. задолженность по контрактной стоимости предмета лизинга и по вознаграждению лизингодателя, если она, например, согласно подп. 14.4 п. 14 Инструкции № 75 отражена на сч. 97 в корреспонденции с кредитом сч. 76 и списывается в течение срока действия договора лизинга на счета учета затрат в соответствии с графиком погашения лизинговых платежей).

Необходимость разделения задолженности по лизинговым платежам на краткосрочную и долгосрочную касается заполнения граф 3 и 4 баланса.

Обратим внимание, что согласно подп. 12.1 п. 12 Инструкции № 75 лизингодателем исполнение договора лизинга, когда предмет лизинга находится на балансе лизингополучателя, передача предмета лизингополучателю отражается записями:

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – К-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные активы» – по новым предметам;

Д-т сч. 62 – К-т сч. 91 – на величину первоначальной стоимости предмета лизинга и одновременно:

Д-т сч. 62 – К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсч. «Обязательства по НДС, относящиеся к будущим периодам» – сумма НДС, относящегося к будущим периодам;

Д-т сч. 76 субсч. «Обязательства по НДС, относящиеся к будущим периодам» – К-т сч. 68 – налоговые обязательства, относящиеся к текущему периоду в сумме начисленного НДС в соответствии с законодательством.

Однако невзирая на предусмотренную законодательством необходимость использования сч. 76, у лизингодателя данная задолженность не квалифицируется как задолженность по лизинговым платежам и, соответственно, в стр. 520 баланса не отражается.

Стр. 530 «Отложенные налоговые обязательства». Здесь показывается сальдо по сч. 65 «Отложенные налоговые обязательства» (п. 14 Инструкции № 50).

Напомним, что отложенное налоговое обязательство – это обязательство, равное сумме налога на прибыль, относящегося к учетной прибыли текущего отчетного периода, но подлежащего уплате в будущих отчетных периодах в связи с образованием в текущем отчетном периоде налогооблагаемых временных разниц (п. 2 Инструкции № 113).

Примером налогооблагаемой временной разницы может служить разница в признании расходов по начислению амортизации в бухгалтерском и налоговом учете при применении инвестиционного вычета. То есть в бухучете отражаются расходы по начислению амортизации в отчетном году в меньшей сумме, чем в налоговом учете, в связи с возможностью учесть при налогообложении сумму инвестиционного вычета согласно подп. 2.6 п. 2 ст. 130 НК.

В стр. 530 в графе 3 будет показано кредитовое сальдо, отраженное по состоянию на 31.12.2016 г. в бухучете на сч. 65, а в графе 4 – по состоянию на 31.12.2015 г.

Стр. 540 «Доходы будущих периодов». Здесь показываются суммы доходов будущих периодов, учитываемые на сч. 98 «Доходы будущих периодов» и подлежащие отнесению на доходы отчетного периода более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Для целей заполнения стр. 540 графы 3 «на 31.12.2016» все доходы будущих периодов, учитываемые на сч. 98, необходимо разделить на две части:

– на доходы будущих периодов, которые будут списаны после 31.12.2017 г., т.е. в срок более чем через 12 месяцев после отчетной даты, – данные доходы будущих периодов будут отражены в стр. 540 баланса;

– на доходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 2017 г., – данные доходы будущих периодов подлежат отражению в стр. 650 баланса.

Никаких иных исключений для целей заполнения стр. 540 графы 3 «на 31.12.2014» НСБУ № 104 не предусматривает.

Таким образом, в стр. 540 отражаются все «долгосрочные» доходы будущих периодов, которые учтены на сч. 98 в соответствии с требованиями Инструкции № 50, Инструкции по бухгалтерскому учету государственной поддержки и Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи, утв. постановлением Минфина от 31.10.2011 № 112, Инструкции № 75 и иных нормативных актов.

Стр. 550 «Резервы предстоящих платежей». Здесь показываются суммы резервов предстоящих платежей, учитываемые на сч. 96 «Резервы предстоящих платежей» и подлежащие использованию более чем через 12 месяцев после отчетной даты (п. 75 Инструкции № 50), т.е. обязательства, в отношении которых имеется неопределенность в суммах будущих платежей, необходимых для их погашения. В частности, на сч. 96 отражаются суммы предстоящей оплаты отпусков (включая отчисления на социальное страхование), суммы предстоящих платежей по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, резервы по затратам на реструктуризацию организации, резервы по обременительным договорам, резервы по выводу основных средств из эксплуатации и аналогичным обязательствам, прочие резервы, установленные законодательством и учетной политикой организации.

Суммы создаваемых резервов отражаются записью:

Д-т сч.сч. 08 «Вложения в долгосрочные активы», 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные затраты», 44 «Расходы на реализацию» и др. – К-т сч. 96.

При заполнении стр. 550 графы 3 «На 31 декабря 2016 г.» кредитовое сальдо, отраженное на сч. 96, необходимо разделить на «долгосрочную» и «краткосрочную» часть.

Та часть резервов предстоящих платежей, списание которых предполагается после 31.12.2017 г., отражается в стр. 550, а часть, списание которой предполагается в течение 2017 г., – в стр. 660 баланса.

Стр. 560 «Прочие долгосрочные обязательства». Здесь показываются прочие долгосрочные обязательства, учитываемые на счетах учета расчетов, не показанные по строкам 510–550.

Под счетами учета расчетов, информация по которым используется при заполнении стр. 560, понимаются счета: 60, 62, 76, 68, 69, 73.

В исключительных случаях в данной строке могут быть отражены показатели кредиторской задолженности, отраженной на сч.сч. 70, 71, 75. Однако использование показателей этих счетов будет являться скорее исключением из правила, т.к. виды и содержание отражаемых на них операций обычно подразумевают, что такая задолженность является краткосрочной.

Следовательно, показатель кредиторской задолженности, отраженный по вышеуказанным счетам бухгалтерского учета, необходимо разделить:

– на показатель кредиторской задолженности, погашение которой предполагается после 31.12.2017 г., от­ражаемый в стр. 560 графы 3 «на 31.12.2016» баланса;

– на показатель кредиторской задолженности, погашение которой предполагается в течение 2017 г., отражаемый в соответствующих строках раздела V «Краткосрочные обязательства» баланса.

Раздел V. Краткосрочные обязательства

В этом разделе баланса приводится информация об обязательствах, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Стр. 610 «Краткосрочные кредиты и займы». Здесь показываются обязательства, учитываемые на сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», за исключением процентов.

По стр. 620 «Краткосрочная часть долгосрочных обязательств» показывается часть долгосрочных обязательств, учитываемых на счетах учета расчетов, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, за исключением кредиторской задолженности, показанной по статье «Краткосрочная кредиторская задолженность» (стр. 630).

По статье «Краткосрочная кредиторская задолженность» (стр. 630) показывается задолженность другим лицам, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Стр. 631 «Поставщикам, подрядчикам, исполнителям». Здесь показывается кредиторская задолженность поставщикам, подрядчикам, исполнителям, учитываемая на сч. 60.

В данной строке отражается та часть кредиторской задолженности, которая учитывается в бухгалтерском учете на сч. 60, за исключением той части задолженности, которая отражена в иных строках баланса (в частности, «долгосрочная» часть кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам, которая уже была отражена в стр. 560).

Обращаем внимание, что в бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями обязательств. Поэтому сумму кредиторской задолженности по от­дельным поставщиками и подрядчикам нельзя «перекрыть» показателем дебиторской задолженности по иным поставщикам и подрядчикам, т.е. отражать общее «свернутое» сальдо по сч. 60.

Из кредиторской задолженности, отраженной на счетах учета расчетов по состоянию на 31.12.2016 г., необходимо выделить ее «долгосрочную» часть для заполнения стр. 560 в графе 3 «на 31.12.2016» и «краткосрочную» часть для отражения по стр. 631 (краткосрочная часть кредиторской задолженности).

Стр. 632 «По авансам полученным». Здесь показываются суммы полученных от заказчиков, покупателей ава­нсов, предварительной оплаты, учитываемые на сч. 62.

В данной строке отражается та часть кредиторской задолженности, которая учитывается в бухгалтерском учете на сч. 62, за исключением той части задолженности, которая отражена в иных строках баланса (в частности, «долгосрочная» часть кредиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, которая уже была отражена в стр. 560).

В данном случае сумму кредиторской задолженности по отдельным покупателям и заказчикам также нельзя «перекрыть» показателем дебиторской задолженности по иным покупателям и заказчикам, т.е. отражать «свернутое» сальдо по сч. 62.

Из кредиторской задолженности по покупателям и заказчикам, отраженной на счетах учета расчетов по состоянию на 31.12.2016 г., необходимо выделить ее «долгосрочную» часть для заполнения стр. 560 в графе 3 «на 31.12.2016» и «краткосрочную» для отражения по стр. 632 (краткосрочная часть кредиторской задолженности).

Стр. 633 «По налогам и сборам». Здесь оказывается кредиторская задолженность по налогам и сборам, учитываемая на сч. 68, в т.ч. суммы начисленных налогов и сборов, пеней, штрафов за нарушение налогового законодательства и т.п.

В стр. 633 отражается только та часть задолженности по налогам и сборам, срок уплаты которой наступает до 31.12.2017 г. Часть задолженности, срок погашения которой наступает после 31.12.2017 г., отражается в стр. 560.

Стр. 634 «По социальному страхованию и обеспечению». Здесь показывается кредиторская задолженность по социальному страхованию и обеспечению, учитываемая на сч. 69.

В данной строке отражается та часть кредиторской задолженности, которая в соответствии с Инструкцией № 50 учитывается в бухгалтерском учете на сч. 69, за исключением части, отраженной в иных строках баланса («долгосрочная» часть кредиторской задолженности по расчетам по социальному страхованию и обеспечению отражается в стр. 560).

Стр. 635 «По оплате труда». Здесь показывается кредиторская задолженность перед работниками, учитываемая на сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», а также кредиторская задолженность перед работниками по начисленным, но не выплаченным в установленный срок суммам, учитываемая на сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В стр. 635 отражается та часть кредиторской задолженности, которая в соответствии с Инструкцией № 50 учитывается в бухучете на сч. 70, а также часть кредиторской задолженности в отношении зарплаты, которая отражена на сч. 76.

Напомним, что согласно п. 55 Инструкции № 50 начисленные, но не выплаченные работникам в установленный срок суммы, отражаются записью:

Д-т сч. 70 – К-т сч. 76 (субсч. 76-5 «Расчеты по депонированным суммам»).

Обычно кредиторская задолженность, отраженная на сч. 70, является краткосрочной в связи с установленными законодательством сроками выплаты зар­платы, среднего заработка, сохраняемого за работником во время трудового отпуска и иных случаях и т.п. Однако если по каким-то причинам часть задолженности, отраженная на сч. 70, будет квалифицирована как долгосрочная (т.е. со сроком погашения после 31.12.2017 г.), то в графе 3 «на 31.12.2016» такая задолженность отражается в стр. 560 в составе прочих долгосрочных обязательств.

Еще одно исключение для кредиторской задолженности, отражаемой на сч. 70 при заполнении стр. 635, – случай, когда она не связана с оплатой труда.

В частности, согласно п. 55 Инструкции № 50 на сч. 70 отражаются начисленные работникам дивиденды и другие доходы от участия в уставном фонде организации (Д-т сч. сч. 84 – К-т сч. 70).

Такая кредиторская задолженность, отраженная на сч. 70, показывается в стр. 637 «Собственнику имущества (учредителям, участникам)».

Стр. 636 «По лизинговым платежам». Здесь показывается кредиторская задолженность по лизинговым платежам, учитываемая на сч. 76, в т.ч. задолженность лизингополучателя по лизинговым платежам, которая не была отражена в стр. 520 (как по контрактной стоимости предмета лизинга, так и по вознаграждению лизингодателя).

Стр. 637 «Собственнику имущества (учредителям, участникам)». Здесь показывается кредиторская задолженность перед собственником имущества (учредителями, участниками) по выплате дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде организации, учитываемая на сч.сч. 75, 70.

Задолженность перед собственником имущества (учредителями, участниками) по выплате дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде, как правило, является краткосрочной. Однако если со­гласно решению собственника (учредителей, участников) организации срок выплаты рассматриваемых доходов приходится на дату, превышающую 12-месячный период после составления бухгалтерской отчетности, то данная задолженность (либо часть такой задолженности) отражается в стр. 560.

Оставшаяся часть кредиторской задолженности, отраженная в бухучете по кредиту сч.сч. 70 и 75 и являющаяся задолженностью по выплате дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде, отражается в стр. 637.

Стр. 638 «Прочим кредиторам». Здесь показывается прочая кредиторская задолженность, учитываемая на счетах учета расчетов (за исключением обязательств, включенных в выбывающую группу, признанную пред­назначенной для реализации), не показанная по стр. 631–637, в т.ч. кредиторская задолженность перед работниками, учитываемая на сч.сч. 71, 73, по погашению процентов по кредитам и займам, учитываемая на сч.сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

В данной строке отражается кредиторская задолженность по счетам учета расчетов, которая не нашла отражения в иных строках баланса.

Начисленные проценты также могут быть квалифицированы как «долгосрочные обязательства», если срок их погашения приходится на дату более чем через 12 месяцев после составления бухгалтерской отчетности.

Хотя в п. 16 НСБУ № 104 не указано, что в стр. 638 отражаются только проценты, срок погашения которых наступает в течение 12 месяцев после составления бухгалтерской отчетности, но с учетом норм п. 15 НСБУ № 104 «долгосрочная» часть процентов по кредитам и займам должна быть отражена в стр. 560.

Итак, при заполнении строки 638 баланса организации необходимо использовать информацию, отраженную на счетах:

– 71 (за исключением долгосрочной части при ее наличии);

– 73 (выделяется краткосрочная часть);

– 66, 67 (в части начисленных на данных счетах бухгалтерского учета процентов по кредитам и займам, срок погашения которых приходится на ближайшие 12 месяцев после даты составления бухгалтерской отчетности);

– 76 (за исключением задолженности по сч. 76, отражаемой по иным строкам баланса (задолженность по лизинговым платежам, долгосрочная задолженность перед прочими дебиторами и кредиторами и т.п.)).

Стр. 640 «Обязательства, предназначенные для реализации». Здесь показываются обязательства, включенные в выбывающую группу, признанную предназначенной для реализации, учитываемые на сч. 76.

Напомним, что согласно п. 59 Инструкции № 50 такие расчеты отражаются на субсч. 76-7 «Расчеты, связанные с выбывающей группой» – при наличии и движении активов, входящих в выбывающую группу, признанную предназначенной для реализации на сч. 47.

Стр. 650 «Доходы будущих периодов». Здесь показываются суммы доходов будущих периодов, учитываемые на сч. 98 «Доходы будущих периодов» и подлежащие отнесению на доходы отчетного периода в течение 12 месяцев после отчетной даты (в т.ч. курсовые разницы, отраженные в соответствии с Указом № 103).

В данной строке отражаются все расходы будущих периодов, учитываемые на сч. 98, которые не были отражены в стр. 540.

Порядок разделения доходов будущих периодов на «долгосрочную» и краткосрочную» части был рассмотрен выше при описании заполнения стр. 540.

Стр. 660 «Резервы предстоящих платежей». Здесь показываются суммы резервов предстоящих платежей, учитываемые на сч. 96 и подлежащие использованию в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В данной строке отражается показатель резервов предстоящих платежей, за исключением суммы резервов, отраженных в стр. 550.

Стр. 670 «Прочие краткосрочные обязательства». Здесь показываются краткосрочные обязательства организации, не показанные по строкам 610–660.

В данной строке отражаются все краткосрочные обязательства, которые не были отражены по строкам 610–660 баланса.

Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.01.2017