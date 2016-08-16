Будущее валютной либерализации

Проект Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации одобрен на прошлой неделе Советом Евразийской экономической комиссии. Этот документ призван обеспечить свободу движения капитала и формирование общего финансового рынка в странах ЕАЭС. Однако значительная часть вопросов в данной сфере по-прежнему будет регулироваться национальным валютным законодательством государств – членов Союза.

Одно из главных новшеств – резиденты стран ЕАЭС смогут без ограничений открывать счета (вклады) в иностранной и национальной валюте в банках других государств союза и осуществлять по ним операции в порядке, установленном законодательством той страны, в которой открыты эти счета. При этом не потребуется получение разрешений на открытие таких счетов и проведение валютных операций между резидентами государств ЕАЭС.

Но счета в банках третьих стран по-прежнему можно будет открывать только в соответствии с законодательст­вом своего государства. Кроме того, каждая из стран союза сохранит свой порядок регулирования покупки и продажи (конверсии) иностранной валюты (в т.ч. дорожных чеков).

Согласно ст. 5 проекта со­глашения в государствах – членах не должно быть требований об обязательной продаже ино­странной валюты для своих резидентов. Прежде всего, это касается нашей страны, по­скольку в РФ и Казахстане таких требований давно нет.

Запрещается использование иностранной валюты при проведении расчетов на территории государства – члена, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением и законодательством этого государства. В то же время не должны применяться валютные ограничения в отношении ряда валютных операций, в т.ч. по расчетам между резидентами разных стран – членов ЕАЭС за товары, работы, услуги, передачу информации в пределах таможенной территории Союза, по операциям, связанным с движением капитала (покупка ценных бумаг, получение и погашение кредитов, покупка недвижимости), переводам денежных средств, осуществляемым физическими лицами в пределах таможенной территории Союза.

Законодательством государства – члена могут быть предусмотрены иные валютные операции, в отношении которых на территории этого государства не применяются валютные ограничения.

Резиденты государств – членов смогут осуществлять расчеты по валютным операциям без использования банковских счетов в уполномоченных организациях в случае осуществления платежей и переводов денежных средств между физическими лицами в национальных валютах государств – членов в пределах Союза.

Законодательством государства – члена могут быть предусмотрены иные случаи осуществления расчетов по валютным операциям без использования банковских счетов в уполномоченных организациях на территории этого государства.

Порядок проведения валютных операций устанавливается валютным законодательством государства – члена, на территории которого проводится валютная операция, если иное не предусмотрено Соглашением.

ОБЪЯВЛЕННАЯ либерализация не мешает сохранению некоторых ограничений. Так, резиденты стран ЕАЭС по-­преж­нему будут обязаны обеспечивать получение от нерезидентов на свои банковские счета на родине экспортной выручки в сроки, установленные соответствующими договорами (конт­рактами), если иные сроки не предусмотрены национальным законодательством, возврат денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные обязательства по импорту. При этом национальным законодательством могут быть установлены случаи, при которых денежные средства можно не зачислять на свои счета в уполномоченных банках.

Не исключается и возможность введения валютных ог­раничений в случае проблем с платежным балансом, снижением золотовалютных резервов, резких колебаний курса национальной валюты, угрозы ухуд­шения экономической и финансовой ситуации или ущерба интересам безопасности страны.

Никуда не денется и валютный контроль. Согласно ст. 7 Соглашения он будет включать определение соответствия осуществляемых резидентами стран ЕАЭС валютных операций положениям союзного и национального законодательства, проверку полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям, обоснованности платежей и наличия необходимых для их осуществления документов, проверку соблюдения требований к от­крытию и ведению счетов (вкладов).

Для Республики Беларусь положения об отмене ограничений на совершение валютных операций, открытие счетов за рубежом и отказе от обязательной продажи валюты будут применяться с 1 января 2017 г. При этом действующие нормы не должны ужесточаться. До того не должен повышаться норматив обязательной продажи, установленный на момент вступления Соглашения в силу. Учитывая, что этот норматив сейчас понижается, можно надеяться, что будут выполнены и остальные нормы.

Кроме того, для Беларуси на период до 1 января 2020 г. сохраняется право применять свое законодательство в отношении сроков репатриации денежных средств резидентами РБ. Так что отмена или изменение Указа № 178 произойдет еще не скоро.

В планах белорусского правительства на пятилетку уже предусмотрены отмена обязательной продажи и целевой покупки иностранной валюты к 2018 г., с 2020 г. – снятие ограничений на открытие счетов в иностранных банках, возможность устанавливать сроки возврата валютной выручки в страну только в контрактах. В перспективе возможно также увеличение доли биржевых операций на валютном рынке, что предполагает допуск к торгам на БВФБ небанковских организаций. Такой шаг может оказаться весьма революционным. Некоторые компании способны стать слишком серьезными игроками на рынке, и регуляторам будет трудно справиться с их влиянием на курс рубля.

СОГЛАШЕНИЕ также предусматривает гармонизацию административной и уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства, в т.ч. за незаконные валютные операции, несоблюдение сроков репатриации денежных средств, подлежащих обязательному перечислению в местные банки, непредставление или несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления требуемых информации, документов, форм учета и отчетности.

Таким образом, уже до 1 января 2017 г. придется найти пути гармонизации содержания ст.ст. 11.1–11.5 КоАП РБ и ст.ст. 224–225 УК РБ и аналогичных норм законодательства наших партнеров по ЕАЭС. В частности, придется гармонизировать наши кодексы со ст. 15.25 КоАП РФ и ст. 193 УК РФ, которые сегодня существенно отличаются по составу правонарушений, видам и размерам санкций, а также критериям «крупного» и «особо крупного» размера» нарушения валютного законодательства.

Автор публикации: Игорь ЛЕЩИНСКИЙ