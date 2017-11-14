Брексит открывает окно возможностей для Беларуси

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, официально приглашен посетить Великобританию в 2018 году. Об этом в кулуарах VII Международного форума предпринимательства, который проходит в Минске, сообщила «Экономической газете» госпожа Фионна Гибб, чрезвычайный и полномочный посол Соединенного королевства в Беларуси.

Событие, которое разозлило Брюссель и заставило насторожиться мировое сообщество, может неожиданно обернуться на пользу Беларуси. После де-факто состоявшегося выхода из Евросоюза Британия может (или вынуждена) самостоятельно выстраивать отношения с другими странами. Благодаря своему геополитическому положению Беларусь способна привлечь внимание Британии, являющейся одной из крупнейших экономик мира.

Собственно, это уже произошло – в сентябре этого года нашу страну впервые за годы независимости посетил член британского правительства. Алан Дункан, государственный министр по делам Европы и Америки МИДа Великобритании, мог бы здесь и не оказаться, не случись Брексита.

И вот еще одно неординарное событие – министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей официально приглашен посетить Великобританию в 2018 году.

Трудно переоценить политическое значение такого рода контактов. А как у нас обстоят дела в сфере торгово-экономического сотрудничества?

Согласно информации посольства Великобритания является третьим по величине рынком для белорусского экспорта. К тому же мы торгуем с положительным для себя сальдо. За 7 месяцев текущего года товарооборот с Соединенным королевством превысил 1,5 млрд. USD, а положительное сальдо составило 1,25 млрд. В сравнении с прошлым годом показатель улучшился – в 2016 году он составлял свыше 1,2 млрд. USD, а положительное для Беларуси сальдо превысило 900 млн.

Это хуже, чем в докризисные времена (2014–2015 гг.), когда товарооборот превышал 3 млрд. USD, но тоже очень неплохо.

По словам госпожи Фионны Гибб, Британия также занимает третье место по объему инвестиций в экономику Беларуси. Впрочем, с некоторым сожалением замечает она, речь идет в основном об инвестициях российских компаний, зарегистрированных в Лондоне. А собственно британский бизнес пока к нам не спешит – белорусский рынок ему почти не известен, есть опасения из-за нестабильных правил игры и бюрократических барьеров.

На высшем политическом уровне Беларусь призывает к увеличению британских инвестиций. Но кто должен этому способствовать?

«Мне кажется, Беларусь иногда слишком уж ждет, чтобы ей помогли. Но мы не можем никого привести за руку, да это и не нужно. Бизнес сам должен (и делает) свою работу. Не нуждаясь в помощи государственного служащего. Прежде всего Беларусь должна сама делать шаги навстречу. И громче о себе заявлять, чтобы ее заметили», – сказала госпожа посол.

Автор публикации: Дмитрий Галко