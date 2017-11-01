Больше не донор

Бизнес не любит политических и правовых рисков – эту истину еще раз подтвердили события в Каталонии. На фоне провозглашения независимости крупнейшие местные банки и сотни компаний-налогоплательщиков перерегистрировались в соседних провинциях Испании. В итоге самый богатый регион государства перестал быть таковым. Вне зависимости от исхода политических баталий экономическая и особенно фискальная катастрофа уже произошла.

Пока местные сторонники отсоединения от Испании грозили банкам-перебежчикам изъятием вкладов, их менее патриотичные сограждане уже так и поступили, массово переводя деньги с каталонских счетов в другие, не столь политически активные провинции пиренейского королевства.

Люди не понимали, что будет с их депозитными и текущими счетами в независимой Каталонии, ведь выход из Испании и ЕС означает одновременную потерю гарантий для вкладчиков и полное исчезновение системы регулирования финансовых рынков. Вместе с деньгами покинули регион и хранящие их банки. Еще в сентябре штаб-квартиры третьего и четвертого по величине банков Испании, Caixa и Sabadell, были зарегистрированы в Барселоне. После заявлений о независимости в начале октября акции первого из них потеряли в цене 2 млрд. EUR, второго – почти миллиард.

Крупнейший каталонский банкир Исидро Файне лично пролоббировал утверждение правительством Испании нового декрета о быстрой смене юридического адреса и попросил своего друга короля Филиппа без проволочек подписать документ. Главный офис его банка Caixa теперь зарегистрирован в Валенсии, а штаб-квартира Sabadell – в Аликанте. Раньше для согласования такого переезда нужно было от нескольких месяцев до года и одобрение общего собрания акционеров, теперь этот вопрос буквально за час может решить совет директоров любого предприятия.

В знак протеста 20 октября с 8.00 до 9.00 утра тысячи сторонников каталонских националистических организаций одновременно вывели со своих счетов в «непатриотичных» банках по 155 EUR. Но местные финансисты, уже пережившие с начала месяца куда более серьезную волну бегства вкладчиков, к этой акции отнеслись совершенно равнодушно.

Зато прочий бизнес обрадовался новому декрету и начал массово менять барселонские адреса на более спокойные. То есть события еще раз подтвердили: бизнесмены – народ, как правило, прагматичный. Когда они оказались перед выбором: рынок будущей республики Каталония в 7 млн. человек или рынок Евросоюза в 450 млн., то даже те, кто в душе сочувствовал стремлению каталонцев к независимости, отдали предпочтение второму варианту.

В Мадрид переехали штаб-квартиры страховой компании Catalana Occidente, строительно-риэлтерской Inmobiliaria Colonial, управляющей платными дорогами по всей Европе Albertis, топливно-энергетического конгломерата Gas Natural Fenosa, телекоммуникационной группы Cellnex, почтовой службы MRW, всемирно известной редакции туристических путеводителей Editorial Planeta, издателя книг о Гарри Поттере Editorial Salamandra и даже управления местного водопровода – Aguas de Barcelona.

На низком старте застыли винодельческие компании Freixenet и Codorniu. Перевезти стены и виноградники в другие провинции они не могут, но перспектив у своего бизнеса в независимой Каталонии без общеевропейского рынка не видят, а потому намерены «эвакуировать» те активы, которые смогут.

В испанскую столицу из Барселоны перебазировались головные представительства крупных японских концернов-дзайбацу, автопроизводителей Volkswagen и Daimler. Amazon заморозил возле барселонского аэропорта строительство крупнейшего в Европе логистического центра.

Чтоб понять масштабы катастрофы, оценить отток наличности и налогов из Каталонии, надо увидеть финансовые показатели хотя бы части бежавших и готовых отправиться вдогонку. Caixa контролирует активы на сумму 350 млрд. EUR, Sabadell – 212 млрд. EUR. Для сравнения: все активы белорусских коммерческих банков составляют менее 30 млрд. EUR.

Для других компаний вполне объективным показателем будет выручка. Так, Gas Natural Fenosa получает почти 20 млрд. EUR в год, редакция Editorial Planeta – 1,8 млрд. EUR, Catalana Occidente собирает ежегодно более чем 3,8 млрд. EUR страховых взносов.

Даже если жесткие меры центрального правительства остановят дальнейшее бегство бизнеса из Каталонии, оснований говорить о регионе как о доноре испанского бюджета больше нет.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА