Все обязательства, взятые на себя в 2015 г. в Ереване (подробнее см. статью «Крутой маршрут высшего образования», «ЭГ» № 41 от 5.06.2015), должны быть закреплены в национальном законодательстве в 2017 г.

Однако власти постоянно откладывают представление проекта изменений в Кодекс об образовании и его передачу в Национальное собрание. Предложения Минобразования по изменению законодательства в соответствии с Дорожной картой не доступны для общественности и не обсуждаются публично, сказано в отчете.

Назначение министром образования вместо умеренного реформатора Михаила Журавкова руководителя компартии Беларуси Игоря Карпенко, имеющего репутацию консерватора и сторонника советской идеологической модели, в обществе оценено как сигнал к свертыванию болонской реформы. Впрочем, новый министр публично не высказался по поводу Дорожной карты. Он лишь назвал новый срок представления в парламенте изменений в Кодекс об образовании – до 1 июля 2017 г.

В отчете говорится о слишком мед­ленной работе по созданию и законодательному закреплению Национальной рамки квалификаций. Подчеркивается отсутствие официальной информации о планируемых изменениях в архитектуре высшего образования. Ранее был анон­сирован переход на трехступенчатую модель подготовки кадров, введение Европейской системы переводных зачетных единиц (ECTS) и иных инструментов Болонского процесса.

За истекшие 1,5 года Минобразования не опубликовало никакой информации о выполнении обязательства по обеспечению к концу 2017 г. правовой основы для создания независимого агентства контроля качества в соответствии с Европейскими стандартами и руководствами (European Standards and Guidelines). Еще в конце 2015 г. должен был появиться график создания такого агентства. Эта работа не ведется, полагают эксперты.

Есть подвижки в планах развития мобильности научно-педагогического пер­сонала и студентов, интернационализации образования. Во II полугодии 2016 г. появился проект Концепции развития международной академической мобильности в рамках Европейского пространства высшего образования. Этот документ без статуса, с неизвестными разработчиками в отчете расценивается как позитивный шаг в направлении выполнения положений Дорожной карты.

Было намерение к концу 2016 г. пересмотреть обязательное распределение студентов-бюджетников на работу. Однако сегодня практика принудительного направления на работу не только не ограничивается, но, напротив, положение выпускников вузов существенно ухудшается. Постановлением Совмина от 7.12.2016 № 998 размер возмещения выпускником бюджетных расходов на обучение в случае отказа от работы по распределению уменьшен на 20–25%. Но в то же время Указом Президента от 9.01.2017 № 4 расширена сфера применения целевой подготовки специалистов, предусматривающая уже не 2 года отработки по распределению, а не менее 5 лет. Также увеличивается до 50% от контрольных цифр приема доля мест целевой подготовки в области здравоохранения, до 60% – для сельскохозяйственных специальностей и до 40% – по иным специальностям. Такая целевая подготовка позволяет государству час­тично или полностью перекладывать расходы по обучению студентов на «заказчиков кадров». В условиях обострения ситуации на рынке труда и роста дефицита рабочих мест для выпускников вузов правительство не предпринимает никаких шагов по оказанию помощи в трудоустройстве тем, кто обучается на платной основе.

К середине 2016 г. органы власти должны были разработать план законодательных мер по обеспечению прав студентов и преподавателей на свободное создание организаций и их регистрацию, а к середине 2017 г. – внедрить необходимые законодательные меры. Однако пока не видно, чтобы такая работа велась и соответствующие поправки появились в законодательстве.

В отчете представлены рекомендации европейским и белорусским стейкхолдерам процесса:

– настаивать на открытом общественном обсуждении изменений и дополнений в Кодекс об образовании, а также иные законодательные акты;

– организовать публичную международную экспертизу соответствия изменений в белорусское законодательство, подготовленных правительством, требованиям Дорожной карты;

– оказать экспертную помощь белорусской стороне в имплементации требований Дорожной карты в национальное законодательство.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ